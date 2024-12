Cục trưởng A05: An ninh mạng là một chiến trường, cần sự tham gia của nhiều lực lượng

Ngày 17-12, tại Hà Nội, thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia và kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam, Bộ Công an phối hợp Hiệp hội An ninh mạng quốc gia lần đầu tiên tổ chức Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2024 với chủ đề “Ứng phó khắc phục sự cố tấn công mạng có chủ đích (APT) vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia”.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng A05, phát biểu tại lễ tổng kết diễn tập

Phát biểu tại lễ tổng kết diễn tập, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhấn mạnh Việt Nam muốn xây dựng kỷ nguyên mới phát triển thịnh vượng thì phải dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có sự thịnh vượng trên không gian mạng, phải bảo vệ được các hệ thống thông tin trọng yếu của quốc gia, như bảo vệ hệ thống thần kinh trung ương.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, không gian mạng vốn đã mang trong mình sự không an toàn, an ninh. Việc bảo đảm an ninh không gian mạng Việt Nam là sứ mạng cao cả của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực an ninh mạng.

"Với hàng chục triệu cảnh báo, chỉ dấu tấn công mạng diễn ra vào hệ thống thông tin của nước ta hằng năm, chúng ta đã thấy rõ đây không phải là cuộc chơi mà là cuộc chiến. Một cuộc chiến toàn cầu, sẽ không có nền an ninh đúng nghĩa nếu như không gian mạng quốc gia liên tục bị tấn công mà không thể ứng cứu"- Cục trưởng A05 nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, diễn tập "Ứng phó khắc phục sự cố tấn công APT vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia" đã có sự tham gia các chuyên gia, kỹ sư, cán bộ chuyên trách bảo đảm an ninh mạng đến từ 41 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Hoạt động diễn tập có vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống thông tin, nhất là hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Thông qua các tình huống giả lập thực tế, các đội đã trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng phát hiện, đối phó với các mối đe dọa mạng một cách hiệu quả.



"Buổi diễn tập này đã giúp chúng ta thấy rõ rằng, an ninh mạng là một chiến trường, cần có sự tham gia của nhiều lực lượng, là một lĩnh vực liên tục thay đổi và luôn đòi hỏi sự cập nhật, sáng tạo của những con người trách nhiệm"- Trung tướng Nguyễn Minh Chính nêu rõ.

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, thời gian qua, tình hình tấn công mạng không ngừng gia tăng, phức tạp, khó lường và có xu hướng nhắm vào các hệ thống thông tin quan trọng của các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, ngân hàng, chứng khoán, viễn thông…

Trong năm 2024, A05 (Bộ Công an) đã tiếp nhận, xử lý 74.000 cảnh báo tấn công mạng, 83 chiến dịch tấn công APT tại Việt Nam, thu thập và phân tích 125 mẫu thuộc 64 dòng mã độc khác nhau của tin tặc.

Năng lực phòng, chống và ứng phó với tấn công mạng của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Khi có sự cố tấn công mạng xảy ra, quy trình xử lý, ứng phó nhanh chóng để giảm thiểu tối đa thiệt hại còn gặp lúng túng, khó khăn, dẫn đến nhiều trường hợp các đơn vị, tổ chức phải chịu thiệt hại lớn từ các cuộc tấn công mạng và để lại những hệ lụy, rủi ro tiềm ẩn tiếp tục bị tấn công trong tương lai.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết chương trình diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp với các giải thưởng dành cho đội nhất, nhì, ba và chứng nhận tham gia cho các đơn vị diễn tập.