Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ xây xong... để đó

Khởi công năm 2019, CCN Cẩm Lệ có quy mô gần 29 ha, do UBND quận Cẩm Lệ (cũ) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Đến cuối năm 2023, hạ tầng cơ bản như hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh và dịch vụ nội khu đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ diện tích vẫn chưa được đưa vào khai thác. Một số khu vực bị người dân tận dụng làm nơi chăn thả gia súc.

Theo ông Thái Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng - đơn vị được giao quản lý CCN, vướng mắc lớn nhất là chưa có giá đất cụ thể để làm căn cứ cho thuê. Cụ thể, tháng 1-2025, UBND thành phố ban hành quyết định thu tiền sử dụng đất theo hình thức thu một lần cho 50 năm. Tuy nhiên, đến tháng 6 cùng năm, thành phố điều chỉnh sang phương thức thu tiền thuê đất hằng năm. Việc chuyển đổi hình thức này buộc phải xác định lại giá đất cụ thể nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng nguyên tắc với các doanh nghiệp (DN), bàn giao thực địa và cắm mốc đầy đủ. Tuy nhiên, do chưa có giá đất cụ thể nên chưa thể ký hợp đồng chính thức để DN triển khai xây dựng" - ông Hùng cho biết.

Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ xây xong bỏ hoang do vướng giá đất

Hiện tại, toàn bộ 76 vị trí thuê đất trong cụm - tương ứng 100% diện tích đất công nghiệp - đã được đăng ký. Tuy nhiên, các DN vẫn chưa thể triển khai dự án do thiếu hồ sơ pháp lý.

Bên cạnh đó, việc kết nối giao thông từ CCN ra quốc lộ cũng gặp khó khăn. Tuyến đường quy hoạch chính chưa thể triển khai do vướng hành lang lưới điện cao áp. Trước mắt, trung tâm phải thuê tạm tuyến đường nội bộ từ Khu Công nghiệp Hòa Cầm để làm lối đi phục vụ vận chuyển.

Trước thực trạng này, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện phương án xác định giá đất, đồng thời rà soát, điều chỉnh các quyết định giao đất và cho thuê đất để phù hợp với tình hình thực tế. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã trình phương án giá dịch vụ hạ tầng nội khu để có cơ sở quản lý tạm thời, trong khi chờ giá đất được phê duyệt.

CCN Cẩm Lệ là một trong 2 CCN sử dụng vốn đầu tư công do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng quản lý. Trong giai đoạn đầu, cụm ưu tiên bố trí cho các cơ sở sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ cũ, nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm và thiếu hạ tầng xử lý chất thải.