Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ xây xong... để đó

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ xây xong... để đó

Bài và ảnh: Bích Vân

Sau gần 5 năm kể từ ngày khởi công, Cụm Công nghiệp (CCN) Cẩm Lệ (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỉ đồng vẫn chưa thể đưa vào khai thác

Khởi công năm 2019, CCN Cẩm Lệ có quy mô gần 29 ha, do UBND quận Cẩm Lệ (cũ) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Đến cuối năm 2023, hạ tầng cơ bản như hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh và dịch vụ nội khu đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ diện tích vẫn chưa được đưa vào khai thác. Một số khu vực bị người dân tận dụng làm nơi chăn thả gia súc.

Theo ông Thái Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng - đơn vị được giao quản lý CCN, vướng mắc lớn nhất là chưa có giá đất cụ thể để làm căn cứ cho thuê. Cụ thể, tháng 1-2025, UBND thành phố ban hành quyết định thu tiền sử dụng đất theo hình thức thu một lần cho 50 năm. Tuy nhiên, đến tháng 6 cùng năm, thành phố điều chỉnh sang phương thức thu tiền thuê đất hằng năm. Việc chuyển đổi hình thức này buộc phải xác định lại giá đất cụ thể nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng nguyên tắc với các doanh nghiệp (DN), bàn giao thực địa và cắm mốc đầy đủ. Tuy nhiên, do chưa có giá đất cụ thể nên chưa thể ký hợp đồng chính thức để DN triển khai xây dựng" - ông Hùng cho biết.

Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ xây xong... để đó - Ảnh 1.

Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ xây xong bỏ hoang do vướng giá đất

Hiện tại, toàn bộ 76 vị trí thuê đất trong cụm - tương ứng 100% diện tích đất công nghiệp - đã được đăng ký. Tuy nhiên, các DN vẫn chưa thể triển khai dự án do thiếu hồ sơ pháp lý.

Bên cạnh đó, việc kết nối giao thông từ CCN ra quốc lộ cũng gặp khó khăn. Tuyến đường quy hoạch chính chưa thể triển khai do vướng hành lang lưới điện cao áp. Trước mắt, trung tâm phải thuê tạm tuyến đường nội bộ từ Khu Công nghiệp Hòa Cầm để làm lối đi phục vụ vận chuyển.

Trước thực trạng này, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện phương án xác định giá đất, đồng thời rà soát, điều chỉnh các quyết định giao đất và cho thuê đất để phù hợp với tình hình thực tế. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã trình phương án giá dịch vụ hạ tầng nội khu để có cơ sở quản lý tạm thời, trong khi chờ giá đất được phê duyệt.

CCN Cẩm Lệ là một trong 2 CCN sử dụng vốn đầu tư công do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng quản lý. Trong giai đoạn đầu, cụm ưu tiên bố trí cho các cơ sở sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ cũ, nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm và thiếu hạ tầng xử lý chất thải. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo