Cung cấp ma túy cho công nhân xây dựng rồi trừ dần vào lương

Ngày 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Lam (SN 1992, trú tại phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bùi Văn Lam khai nhận tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 6-1, tại phòng trọ của Bùi Văn Lam (ở xã An Bình, huyện Nam Sách), lực lượng công an bắt quả tang đối tượng này cất giấu 12 gói giấy và 1 túi nilon chứa heroin.

Theo khai nhận, Lam là người quản lý công nhân xây dựng, hiện đang quản lý hơn 20 lao động thời vụ, chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc (trong đó có khoảng 10-12 người nghiện ma túy). Theo thỏa thuận, lương mỗi ngày công khoảng 300.000 đồng/người. Nếu trường hợp nào cần ma túy để sử dụng, Lam sẽ cung cấp, sau đó cộng dồn vào cuối tháng trừ vào lương, mỗi gói heroin quy đổi thành 100.000 đồng.

Mua bán trái phép ma túy

Công an huyện Nam Sách cho biết trước khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang, Lam đã bán ma túy cho 4 lao động ở các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, mỗi người từ 2-3 gói heroin, mỗi gói trị giá 100.000 đồng. Cả 4 người này đều là công nhân làm cốt-pha do Lam quản lý để xây dựng nhà xưởng doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nam Sách.

Được biết, ngoài Bùi Văn Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.