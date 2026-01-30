HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Củng cố niềm tin, sưởi ấm tình người

Nguyễn Ngọc Hòa (TP HCM)

Những ngày cuối năm, khi phố phường bắt đầu rộn ràng sắc xuân cũng là lúc những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má sạm nắng của nhiều công nhân xa quê.

Niềm vui vỡ òa khi họ cầm trên tay tấm vé từ chương trình "Chuyến xe mùa xuân", sắp được trở về với gia đình, với mâm cơm tất niên sau một năm miệt mài làm việc xa quê.

Đối với người lao động ngoại tỉnh, tấm vé ấy không chỉ có giá trị vật chất giúp vơi đi gánh nặng cơm áo gạo tiền, mà còn là món quà tinh thần quý giá, củng cố niềm tin và sưởi ấm tình người giữa chốn đô thị phồn hoa.

Nhìn lại hành trình nhiều năm qua, có thể thấy chương trình tặng vé xe cho công nhân về quê đón Tết đã trở thành một "thương hiệu" đầy nhân văn, một truyền thống bền bỉ của tổ chức Công đoàn TP HCM. Suốt hàng thập kỷ, bất kể những lúc khó khăn như khi đại dịch COVID-19 hoành hành, những "Chuyến xe mùa xuân" vẫn đều đặn lăn bánh, đưa hàng chục ngàn người lao động từ các khu chế xuất, khu công nghiệp ngược về mọi miền Tổ quốc. Sự kiên trì ấy minh chứng cho một cam kết không lời nhưng vô cùng mạnh mẽ: Công đoàn luôn là điểm tựa, là người bạn đồng hành thấu hiểu những mong ước giản dị nhất của người lao động.

Không dừng lại ở những chuyến xe nghĩa tình, bức tranh chăm lo Tết của Công đoàn TP HCM còn được tô điểm bởi vô vàn gam màu ấm áp khác, bao phủ khắp các ngõ ngách đời sống người lao động. Đó là chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết" rộn ràng tiếng cười; là "Phiên chợ nghĩa tình" với hàng hóa giá ưu đãi giúp công nhân thuận tiện mua sắm; là những suất quà trao tận tay tại các khu nhà trọ, nơi những người lao động vì hoàn cảnh mà không thể về quê...

Với những ai chọn ở lại TP HCM làm việc xuyên Tết, tổ chức Công đoàn không để họ lẻ loi, mà tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, họp mặt, lì xì và chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần chu đáo. Phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực và kịp thời.

Có thể nói, mỗi tấm vé xe được trao đi, mỗi phần quà được gửi tặng không đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là sự sẻ chia, là lời tri ân sâu sắc của thành phố nghĩa tình dành cho lực lượng lao động đã cống hiến mồ hôi, công sức cho sự phát triển chung. Khi những bánh xe bắt đầu di chuyển, mang theo nụ cười và niềm háo hức của người lao động, cũng là lúc "Chuyến xe mùa xuân" hoàn thành sứ mệnh của mình: Chở mùa xuân về với mọi nhà, gieo vào lòng người niềm tin sắt son về vai trò của tổ chức Công đoàn trong xã hội hiện đại.


Tin liên quan

Những chuyến xe nghĩa tình

Những chuyến xe nghĩa tình

(NLĐO) - Các “Chuyến xe 0 đồng”, “Tấm vé nghĩa tình”… đã giúp cho nhiều người lao động khó khăn thực hiện được ước mơ sum họp cùng người thân trong những ngày Tết

Ấm áp những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết

(NLĐO) - Hàng chục chuyến xe ấm áp nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê đón Tết Nguyên đán

Những chuyến xe nghĩa tình

(NLĐO) - Những chuyến xe nghĩa tình do công đoàn các cấp phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức đã chở niềm vui sum họp đến các gia đình công nhân - lao động khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết.

