Củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Liên bang Nga

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn các cấp để củng cố, tăng cường tin cậy chính trị; phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã ký và kết quả các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại an ninh - quốc phòng.
Thông báo về kết quả làm việc với Bộ Công an vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov cho rằng hợp tác giữa Bộ Tình trạng khẩn cấp và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
