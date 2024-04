Cùng doanh nghiệp bảo đảm an toàn cho người lao động

Trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Khánh Hoà cùng lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thăm doanh nghiệp, tìm hiểu về công tác an toàn, chăm lo đời sống của doanh nghiệp đối với người lao động tại Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm.

Ông Vương Vĩnh Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sinh, cho biết công ty được thành lập từ năm 1997, là doanh nghiệp 100% vốn trong nước, hiện tập trung sản xuất - kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm dùng cho giống thuỷ sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi bột cá, dầu cá… xuất khẩu.

Đoàn tham quan nhà máy của Công ty TNHH Long Sinh

Công ty có 139 lao động với mức thu nhập bình quân trong năm 2023 là hơn 195 triệu đồng/người.

Nhận thức được người lao động là tài sản quý giá nên công tác an toàn - vệ sinh lao động luôn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Công ty đã thành lập các ban kiểm tra về an toàn – vệ sinh lao động, việc chấp hành nội quy an toàn lao động được đưa vào chấm điểm, xếp loại thi đua của các cá nhân và tập thể hàng tháng, hàng quý.

Các hoạt động về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thường xuyên được kiểm tra theo dõi định kỳ. Vì vậy, từ lúc thành lập đến nay, công ty chưa để xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào.

Công nhân Công ty TNHH Long Sinh đóng gói sản phẩm

Định kỳ hàng năm, công ty tổ chức 2 đợt khám sức khoẻ để kịp thời phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đối với hoạt động của Công đoàn cơ sở công ty, ông Hiệp cho biết 139 lao động của công ty đều là đoàn viên Công đoàn. Ngoài việc chấp hành đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động theo quy định pháp luật, công ty còn tham gia bảo hiểm con người và mua bảo hiểm xe máy cho toàn thể công nhân tham gia lao động sản xuất.

Nhân sự kinh doanh ở địa bàn xa được công ty hỗ trợ ô tô để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển cũng như tạo thêm động lực để người lao động gắn bó.

Hàng năm, công ty đều tổ chức các chuyến du lịch trong và ngoài nước cho người lao động. Thoả ước lao động tập thể mà lãnh đạo công ty ký kết có 3 điều với 18 nội dung có lợi cho người lao động. Ngoài chế độ ăn ca, công ty còn bố trí thêm nước mát giải nhiệt để phục vụ người lao động vào lúc nghỉ giải lao.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH ScaleAQ

Đoàn cũng đã đến Công ty TNHH ScaleAQ - doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất thiết bị cơ khí, điện và điện tử các phần mềm phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản xa bờ với 195 nhân sự, trong đó có 3 chuyên gia nước ngoài.

Bà Lê Thị Kim Hiền thay mặt lãnh đạo công ty ScaleAQ cho biết đây là đơn vị sản xuất các sản phẩm cơ khí, điện tử có độ chính xác cao và sử dụng nhiều máy móc thiết bị hiện đại. Vì vậy, công tác an toàn - vệ sinh trong lao động luôn được công ty đặt lên hàng đầu.

Công nhân của Công ty ScaleAQ trao đổi về công việc

Các lớp huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh được tổ chức đều đặn hàng năm, người lao động được cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ khi vào các bộ phận sản xuất của nhà máy.

Đối với các vị trí làm việc độc hại có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật với chi phí khoảng 156 triệu đồng/năm cho 55 người.

Từ năm 2020 đến nay, công ty duy trì đều đặn chương trình "365 ngày không tai nạn, không chấn thương". Đây là "chiến dịch thi đua" về công tác an toàn lao động. Khi hoàn thành, người lao động sẽ được đánh giá và khen thưởng bẳng hiện vật với tổng giá trị khen thưởng hơn 160 triệu đồng/năm.

Công tác chăm lo đời sống của người lao động của Công ty ScaleAQ được đánh giá cao. Bên cạnh việc tuân thủ đầy đủ các chế độ chính sách bảo hiểm của nhà nước, công ty còn hỗ thêm bảo hiểm sức khoẻ toàn diện với quyền lợi được hưởng trị giá 300 triệu đồng/người/năm.

Công nhân Công ty ScaleAQ đang ráp tủ điều khiển các thiết bị nuôi thuỷ sản

Đối với các bệnh nghề nghiệp, Công ty ScaleAQ tổ chức khám định kỳ 2 lần/năm; khám sức khoẻ tổng quát 1 lần/năm cho toàn thể người lao động.

Tổ chức nghỉ mát cho người lao động và ngừơi thân với mức 6 triệu đồng/người/năm.

Thay mặt đoàn công tác, ông Bùi Hoài Nam, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các đơn vị tới thăm khi có nhiều hoạt động quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh để giảm thiểu tai nạn lao động, giảm bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, các chương trình phúc lợi đối với người lao động của doanh nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước, cho thấy vai trò rất lớn của lãnh đạo công ty trong công tác chăm lo cho người lao động, coi người lao động chính là tài sản quý giá của doanh nghiệp.

Năm 2024 là năm cực kỳ quan trọng của tỉnh Khánh Hoà cũng như của tổ chức Công đoàn trong việc triển khai các nghị quyết để làm tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Ông Nam mong muốn lãnh đạo các doanh nghiệp đồng hành với tổ chức Công đoàn để các chương trình phúc lợi chăm lo hỗ trợ người lao động ngày càng lan toả hơn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.