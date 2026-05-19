"Cung đường xanh" giữa lòng Vũng Tàu

UBND phường Vũng Tàu vừa thống nhất phương án kết nối liên thông tuyến đường Vi Ba qua khu vực Khu Du lịch Hồ Mây để thông suốt toàn tuyến xuyên Núi Lớn dài khoảng 10 km. Đây được xem là bước đi đột phá nhằm "đánh thức" tiềm năng cảnh quan, du lịch và bảo vệ rừng tại khu vực được ví như "lá phổi xanh" của địa phương.

Từ nhiều năm nay, đoạn đường từ Km4+00 đến Km5+00 bị chia cắt bởi hệ thống cổng và hàng rào thuộc Khu Du lịch Hồ Mây, khiến tuyến đường xuyên núi không thể kết nối liên tục. Người dân và du khách muốn đi bộ, leo núi, ngắm cảnh chỉ có thể di chuyển từng đoạn riêng lẻ ở phía đường Vi Ba hoặc phía hẻm 444 Trần Phú. Bên cạnh đó, việc chia cắt còn ảnh hưởng lớn đến công tác tuần tra, kiểm soát rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Theo phương án được thống nhất, sẽ mở hai điểm kết nối tại phía Nam và phía Bắc Khu Du lịch Hồ Mây. Đồng thời, tuyến giao thông nội bộ hiện hữu trong khu du lịch sẽ được sử dụng phục vụ công cộng, tạo thành tuyến đường liên hoàn từ Vi Ba sang hẻm 444 Trần Phú. UBND phường cũng sẽ phối hợp dọn cây cỏ, san gạt mặt bằng, ghép đá tạo đường băng cản lửa nối với tuyến hiện hữu trên núi. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ giúp lực lượng chữa cháy cơ động nhanh hơn mà còn hình thành một "cung đường xanh" phục vụ đi bộ, trekking và du lịch cộng đồng.

Lực lượng chức năng đi thực tế chuẩn bị cho việc mở thông tuyến đường xuyên Núi Lớn

Là người tham gia hoạt động leo núi, chị Nguyễn Thị Hồng Duyên, phường Rạch Dừa, cho biết nhiều năm qua thường xuyên đi bộ trên Núi Lớn nhưng luôn tiếc nuối vì tuyến đường bị ngắt quãng. "Cảnh quan trên Núi Lớn rất đẹp, nhiều đoạn nhìn ra biển và thành phố cực kỳ ấn tượng nhưng đi tới khu vực Hồ Mây là phải quay đầu. Nếu tuyến đường được thông suốt thì đây sẽ là cung đường đi bộ đẹp bậc nhất Vũng Tàu" - chị Duyên nói.

Ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho hay việc mở thông tuyến đường không chỉ phục vụ phát triển du lịch mà còn ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo vệ rừng và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Khu vực Núi Lớn có diện tích gần 600 ha, tập trung nhiều di tích lịch sử, văn hóa và tôn giáo nổi tiếng như Bạch Dinh, Thích Ca Phật Đài, Nhà thờ Bãi Dâu, Thiền viện Chân Không…

Tuy nhiên, nhiều điểm hiện vẫn khó tiếp cận do hạ tầng giao thông chưa kết nối đồng bộ. "Sau khi tuyến đường được liên thông, phường sẽ xây dựng phương án khai thác hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cộng đồng trên Núi Lớn, hướng đến hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng" - ông Sang nói.

Hiện UBND phường đã giao các đơn vị chuyên môn giám sát việc mở các điểm đấu nối và triển khai những hạng mục liên quan.