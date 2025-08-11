Cung hoàng đạo nào có tài lộc bất ngờ trong tuần mới?

Hãy cùng trang Gosta tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 11-8 đến ngày 17-8.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần mới là thời điểm tốt để Bạch Dương đề xuất những ý tưởng mới hoặc bắt tay vào những dự án ấp ủ từ lâu.

Có thể sẽ có vài khoản thu nhập bất ngờ từ những công việc làm thêm hoặc từ dự án cũ. Ngoài ra, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui bất ngờ, có thể liên quan đến cơ hội du lịch, món quà từ người thân…

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Tình hình tài chính của Kim Ngưu khá khả quan, có cơ hội đầu tư tiềm năng.

Cung hoàng đạo này nhận được lời mời bất ngờ đến một sự kiện xã hội hoặc một cuộc gặp gỡ với những người bạn cũ, mở ra những cơ hội mới trong công việc.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử gặp chút biến động về mặt tài chính, chẳng hạn như chi tiêu bất ngờ cho việc đi lại hoặc các hoạt động xã hội.

Trong tuần mới, cung hoàng đạo này có thể nhận được thông tin quan trọng hoặc cơ hội du lịch bất ngờ.

Song Tử có thể cơ hội du lịch bất ngờ. Ảnh: tripjive.com

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Với Cự Giải, sự nhạy cảm và trực giác là lợi thế lớn khi giải quyết các vấn đề liên quan đến con người. Tuần này Cự Giải nên chú trọng củng cố các mối quan hệ với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc hòa thuận.

Cự Giải có cơ hội kết nối lại với một người cũ. Đó có thể là người bạn hoặc thành viên trong gia đình đã lâu không gặp.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Tài chính của Sư Tử khởi sắc, có cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn hoặc có thể nhận được một khoản tiền thưởng.

Trong tuần mới, Sư Tử được dịp thể hiện tài năng của cung hoàng đạo này trước đám đông hoặc một nhóm người quan trọng.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Tuần mới là thời điểm để Xử Nữ tập trung vào sự hoàn thiện và sắp xếp lại mọi thứ. Trong công việc, Xử Nữ dễ dàng nhận ra những sai sót mà người khác bỏ qua và đưa ra những giải pháp hiệu quả.

Đáng lưu ý, cung hoàng đạo này có thể tìm được tìm được của đã mất.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Trong tuần mới, Thiên Bình nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và đối tác, điều này sẽ mang lại lợi ích lâu dài.

Cung hoàng đạo này có thể nhận được lời đề nghị kinh doanh hoặc đầu tư đầy hứa hẹn.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Quyết tâm và khả năng phân tích sâu sắc là chìa khóa để Bọ Cạp giải quyết những vấn đề khó khăn trong tuần mới.

Cung hoàng đạo này có cơ hội để hoàn thành dự án quan trọng hoặc đưa ra những quyết định mang tính chiến lược.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã có cơ hội để học hỏi những kỹ năng mới hoặc bắt đầu một dự án mà cung hoàng đạo này thực sự đam mê.

Ngoài ra, Nhân Mã nhận được lời mời đi du lịch hoặc cơ hội khám phá địa điểm mới.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Trong công việc, sự chăm chỉ và kỷ luật của Ma Kết sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cung hoàng đạo này có cơ hội chứng tỏ năng lực bản thân thông qua một dự án quan trọng hoặc một nhiệm vụ khó khăn.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Lợi thế của Bảo Bình trong tuần mới là sự độc đáo và khả năng tư duy đột phá. Bảo Bình có cơ hội đề xuất những ý tưởng mới lạ và tham gia vào các dự án sáng tạo.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mang lại cho cung hoàng đạo này cơ hội nghề nghiệp bất ngờ.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư có cơ hội đầu tư liên quan đến lĩnh vực sáng tạo, nhưng hãy cẩn thận và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Tài chính có một vài biến động nhỏ.



