Cùng làn sóng chia cổ tức, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỉ đồng

Ngày 29-3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đây cái đơn vị đầu tiên "mở hàng" mùa đại hội cổ đông ngành ngân hàng trong năm nay.



Ông Trần Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nam A Bank, cho biết năm 2023, bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều thách thức, bằng sự chủ động, kiên trì và chiến lược đúng đắn, Nam A Bank tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường tài chính - ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của ngân hàng này đạt hơn 3.300 tỉ đồng, tăng gần 50% so với năm trước; tổng tài sản tăng hơn 18%; huy động vốn tăng gần 20% so với đầu năm; dư nợ cho vay tăng hơn 18% so với đầu năm.



Mới đây, Nam A Bank cũng được chấp thuận niêm yết và chính thức chào sàn HoSE, hoàn thành kế hoạch đại hội cổ đông đã giao. Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2024, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 4.000 tỉ đồng, tăng 21% so với năm trước.

Đáng chú ý, trong làn sóng chia cổ tức của ngành ngân hàng, Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỉ lệ 25%, tăng vốn điều lệ thêm 2.654 tỉ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước.

Đối với cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ, nhân viên (ESOP), Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu và giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó vốn điều lệ tăng thêm 500 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành tăng vốn, tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng hợp nhất sẽ lên 11,96%, tăng 0,8 điểm % so với cuối năm 2023.

Nếu các phương án trên được triển khai hoàn tất, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng thêm hơn 3.145 tỉ đồng, lên mức 13.725 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Nam A Bank, việc tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện định hướng chiến lược phát triển ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.

Nam A Bank dự kiến chia cổ tức tỉ lệ 25% bằng cổ phiếu

"Cổ đông cũng tiếp tục đồng thuận kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn của Nam A Bank hoặc chi nhánh Nam A Bank tại nước ngoài và khu vực triển khai là tại các nước Đông Nam Á.

Ngân hàng sẽ tiếp tục tham gia hoạt động tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời ủy quyền cho hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt" - ông Trần Ngọc Tâm nói.

Cũng tại đại hội, ông Trần Khải Hoàn, Phó Tổng giám đốc thường trực Nam A Bank, được bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VIII (2021 - 2026) với tỉ lệ tín nhiệm rất cao.

Chiến lược số hóa và xanh hóa Năm 2024, Nam A Bank sẽ tiếp tục định hướng kinh doanh thận trọng, bền vững, hiệu quả, nỗ lực hoàn thành kế hoạch mục tiêu đặt ra. Ngân hàng ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai các hoạt động kinh doanh gắn liền với chiến lược số hóa và xanh hóa. Lấy công nghệ là đầu tàu chiến lược số hóa trong mọi hoạt động ngân hàng, lấy ngân hàng xanh làm trọng tâm trong kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh hướng đến phát triển bền vững. Qua đó, mang lại giá trị tốt nhất cho cổ đông, đối tác và cộng đồng.