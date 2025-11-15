HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cùng ngành công nghiệp thực phẩm TP HCM phát triển toàn diện

PV

Chương trình Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2025 diễn ra từ ngày 13-11 đến 18-11-2025 tại TP HCM với quy mô 150 gian hàng.

Tại Lễ khai mạc Tuần lễ xúc tiến ngành Công nghiệp thực phẩm năm 2025 ngày 13-11 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sự kiện hội tụ nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Sở Công Thương, nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp thực phẩm theo định hướng ưu tiên của Thành phố – không chỉ mở rộng thị trường trong nước, mà còn xây dựng những thương hiệu Việt mạnh mẽ, từng bước thay thế hàng nhập khẩu và vươn ra thị trường quốc tế.

Ngân hàng Số Vikki vinh dự đồng hành cùng sự kiện, trong quá trình phát triển, Vikki luôn coi ngành công nghiệp thực phẩm là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực, phát triển kinh tế nội địa và mở rộng xuất khẩu.

Cùng ngành công nghiệp thực phẩm TP HCM phát triển toàn diện - Ảnh 1.

Khai mạc Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2025

Với vai trò kết nối hệ sinh thái tài chính xanh, toàn diện, từ nông dân, nhà sản xuất, đến nhà phân phối và người tiêu dùng, Vikki đã có nhiều giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp đặc thù sản xuất – kinh doanh của ngành thực phẩm; Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý dòng tiền, thanh toán không tiền mặt và tiếp cận tín dụng nhanh chóng; Các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Cũng tại Lễ khai mạc, Bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây cho biết: "Ngành chế biến lương thực – thực phẩm là trái tim của công nghiệp Việt Nam, là cầu nối giữa nông sản, khoa học và văn hóa ẩm thực dân tộc. Từ hạt gạo Việt Nam – biểu tượng của sự no đủ và trù phú, người Việt đã sáng tạo nên phở, bún, mì, hủ tiếu – những món ăn mang hồn Việt, đã vươn xa khắp năm châu bốn biển, trở thành niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng tôi, những người làm trong ngành thực phẩm, luôn đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, và phát triển những sản phẩm xanh – sạch – bền vững, với khát vọng góp phần xây dựng TP HCM năng động, sáng tạo và nhân văn".

Lần đầu tiên Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Bếp Việt góp mặt tại sự kiện với gian hàng Ông Táo Việt Nam giới thiệu các sản phẩm gia vị như hạt nêm, bột ngọt, súp nền, muối chấm... ngoài ra Ông Táo Việt Nam còn cung cấp thực phẩm dinh dưỡng như ngũ cốc canxi đang được khách tham quan quan tâm ghé thăm và tìm hiểu sản phẩm liên tục.

Sự kiện là cơ hội kết nối giữa chính quyền – doanh nghiệp – ngân hàng – người tiêu dùng, tất cả sẽ tạo nên một hệ sinh thái phát triển toàn diện, trong đó ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

an ninh lương thực gạo Việt Nam chuyển đổi số Sở Công Thương Vikki công nghiệp thực phẩm Ông táo Việt Nam
