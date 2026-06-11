Cùng nhau kiến tạo tương lai

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần thứ 7 được Báo Người Lao Động phát động từ tháng 9-2025 với chủ đề "Để TP HCM thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh". Sau gần 10 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 70 bài dự thi của các chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo bạn đọc trong cả nước.

Động lực mới cho một siêu đô thị năng động

Điểm nổi bật của các tác phẩm dự thi năm nay là tinh thần đổi mới trong tư duy phát triển. Không dừng lại ở việc phản ánh những khó khăn hay bất cập hiện hữu, các tác giả đã mạnh dạn đề xuất nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian tăng trưởng cho TP HCM.

Từ "Bốn lực đẩy để kinh tế TP HCM bứt tốc", "Kiến tạo bộ não kinh tế On-chain", "Triển khai một cửa số để TP HCM bứt phá" đến "Gỡ vướng cơ chế, rộng đường phát triển", các tác phẩm đều cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình quản trị, cải cách thủ tục hành chính và tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù để giải phóng nguồn lực phát triển.

Nhiều tác giả nhìn nhận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đô thị lớn trong khu vực, TP HCM cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; lấy dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng cho các quyết sách.

Những đề xuất về xây dựng hệ thống dữ liệu kinh tế thời gian thực, phát triển nền tảng số dùng chung hay thiết lập cơ chế điều hành linh hoạt đều hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Ở một góc nhìn rộng hơn, các bài viết như "Khát vọng siêu đô thị logistics xanh", "Để TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ khu vực", "Kinh tế đêm cần lối đi mới" còn đặt ra bài toán định vị lại vai trò của TP HCM trong mạng lưới kinh tế khu vực và quốc tế.

Phát động cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần thứ 7Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát triển nhanh nhưng phải đáng sống

Nếu nhóm bài về kinh tế tập trung tìm kiếm động lực tăng trưởng mới thì nhiều tác phẩm khác lại đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Các bài viết như "Kiến tạo thành phố đáng sống", "Xây dựng siêu đô thị xanh", "Từ chi phí sống đến khát vọng siêu đô thị" cho thấy một góc nhìn ngày càng rõ nét: thành công của một đô thị không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng chất lượng sống của người dân.

Từ việc mở rộng không gian xanh, phát triển giao thông công cộng, giảm áp lực chi phí sinh hoạt đến xây dựng môi trường sống thân thiện, các tác giả đều mong muốn TP HCM trở thành nơi người dân có thể an cư, lập nghiệp và tận hưởng thành quả phát triển.

Nhiều hiến kế thể hiện tư duy phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Đó cũng là hướng đi mà nhiều đô thị tiên tiến trên thế giới đang theo đuổi trong bối cảnh biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đã đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề đô thị tồn tại nhiều năm. Đề xuất xây dựng các tuyến giao thông trên cao nhằm giảm ùn tắc quanh khu vực cảng; khai thác hiệu quả quyền phát triển không gian đô thị; sử dụng hợp lý nguồn lực từ vỉa hè... đều là những gợi mở đáng chú ý, xuất phát từ thực tiễn đời sống và nhu cầu của người dân.

Cầu nối giữa trí tuệ xã hội và sự phát triển thành phố

Qua 7 lần tổ chức, cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" đã trở thành một trong những diễn đàn xã hội có ý nghĩa của Báo Người Lao Động.

Điều làm nên giá trị của cuộc thi không chỉ là những giải thưởng được trao mà còn ở việc tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia đóng góp ý tưởng cho sự phát triển của thành phố. Phía sau mỗi hiến kế là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm công dân và mong muốn được đồng hành với chính quyền trong quá trình xây dựng TP HCM.

Từ những ý tưởng lớn mang tầm chiến lược đến các giải pháp cụ thể, thiết thực cho từng lĩnh vực, cuộc thi đã góp phần khơi dậy nguồn lực trí tuệ trong xã hội. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để hình thành sự đồng thuận và tạo động lực cho những bước phát triển mới.

Những tác phẩm được vinh danh hôm nay có thể khác nhau về cách tiếp cận nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho TP HCM và niềm tin vào tương lai của thành phố. Thành công lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở những ý tưởng được nêu ra, mà còn ở kỳ vọng rằng các hiến kế ấy sẽ tiếp tục được nghiên cứu, tiếp thu và chuyển hóa thành những giải pháp cụ thể trên hành trình xây dựng TP HCM trở thành siêu đô thị hiện đại, xanh, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Trao giải 3 cuộc thi Sáng nay ( 11-6), Báo Người Lao Động tổ chức Lễ tổng kết và trao giải 3 cuộc thi, gồm: "Lắng nghe người dân hiến kế" lần thứ 7, "Lòng tốt quanh ta" lần thứ 4 và "Tôi yêu Thành phố của tôi". Ngoài cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần thứ 7, cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần thứ 4 được phát động từ tháng 11-2025, thu hút gần 200 tác phẩm tham gia. Các bài viết phản ánh sinh động những tấm gương sống tử tế, những nghĩa cử cao đẹp, những con người âm thầm cống hiến cho cộng đồng và những hoàn cảnh vượt khó vươn lên nhờ sự sẻ chia của xã hội. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện giàu cảm xúc về lòng nhân ái, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin vào điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc thi "Tôi yêu Thành phố của tôi" được phát động vào đầu tháng 5-2026 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức đã nhận được 130 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm đã khắc họa sinh động hành trình phát triển của TP HCM trong suốt nửa thế kỷ qua; đồng thời thể hiện tình yêu, niềm tự hào về một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình, luôn rộng mở, bao dung và tạo cơ hội cho nhiều thế hệ lập nghiệp, thành công.



