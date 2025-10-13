Cùng thành phố tiến bước

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân TP HCM đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều thử thách
Từ đó hoàn thành thắng lợi phần lớn chỉ tiêu đề ra.
Trong đó, nổi bật là về kinh tế. Năm 2025, GRDP của TP HCM ước đạt 3 triệu tỉ đồng - tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020, chiếm 23,1% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần bình quân cả nước; thu ngân sách đạt 737.000 tỉ đồng, tương đương 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.
Những kết quả, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM đạt được thời gian qua đóng góp quan trọng vào những thành công chung của cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm cho TP HCM, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã đạt được.
