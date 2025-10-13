HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cùng thành phố tiến bước

Ảnh: HOÀNG TRIỀU - VIỆT DŨNG

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân TP HCM đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều thử thách

Từ đó hoàn thành thắng lợi phần lớn chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, nổi bật là về kinh tế. Năm 2025, GRDP của TP HCM ước đạt 3 triệu tỉ đồng - tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020, chiếm 23,1% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần bình quân cả nước; thu ngân sách đạt 737.000 tỉ đồng, tương đương 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

Những kết quả, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM đạt được thời gian qua đóng góp quan trọng vào những thành công chung của cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm cho TP HCM, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã đạt được.

Cùng thành phố tiến bước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại lễ công bố “Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM, xã, phường, đặc khu” vào ngày 30-6-2025

Cùng thành phố tiến bước - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM - đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh vào ngày 1-10-2025

Cùng thành phố tiến bước - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam vào ngày 2-8-2025 tại TP HCM, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt tại hội nghị

Cùng thành phố tiến bước - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, chủ trì buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vào ngày 5-10-2024

Cùng thành phố tiến bước - Ảnh 5.

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 15-7-2023. Tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp, ngành rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết của đại hội

Cùng thành phố tiến bước - Ảnh 6.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 18-10-2020. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM gồm 16 người, bầu Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên đảm đương nhiệm vụ mới

Cùng thành phố tiến bước - Ảnh 7.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra tại Học viện Cán bộ TP HCM từ ngày 13 đến 15-10

Cùng thành phố tiến bước - Ảnh 8.

Sáng 25-8, tại TP HCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM và ông Nguyễn Văn Nên được điều động giữ nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo