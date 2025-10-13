Cùng thành phố tiến bước

Từ đó hoàn thành thắng lợi phần lớn chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, nổi bật là về kinh tế. Năm 2025, GRDP của TP HCM ước đạt 3 triệu tỉ đồng - tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020, chiếm 23,1% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần bình quân cả nước; thu ngân sách đạt 737.000 tỉ đồng, tương đương 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

Những kết quả, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM đạt được thời gian qua đóng góp quan trọng vào những thành công chung của cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm cho TP HCM, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã đạt được.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại lễ công bố “Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM, xã, phường, đặc khu” vào ngày 30-6-2025

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM - đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh vào ngày 1-10-2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam vào ngày 2-8-2025 tại TP HCM, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, chủ trì buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vào ngày 5-10-2024

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 15-7-2023. Tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp, ngành rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết của đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 18-10-2020. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM gồm 16 người, bầu Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên đảm đương nhiệm vụ mới

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra tại Học viện Cán bộ TP HCM từ ngày 13 đến 15-10

Sáng 25-8, tại TP HCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM và ông Nguyễn Văn Nên được điều động giữ nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng







