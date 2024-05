Cuộc chiến cuối cùng của "vua Nadal"

Những chấn thương dai dẳng và tuổi tác khiến Nadal không còn là chính mình. Do thi đấu quá ít trong vòng 18 tháng qua, cựu số 1 thế giới rơi xuống hạng 276, lần đầu tiên bước vào Roland Garros (RG) mà không được xếp hạt giống. Hệ quả, ngôi sao người Tây Ban Nha phải đối mặt đàn em A.Zverev, hạt giống số 4, ngay vòng 1 giải Grand Slam cuối cùng của mình trên mặt sân đất nện.



Cặp đấu Nadal - Zverev giúp Giải Pháp mở rộng 2024 có mở màn đáng xem

Uy danh gắn liền tên giải

Việc Nadal sớm phải gặp rào cản mang tên Zverev càng khiến RG 2024 có mở màn đáng mong đợi. Ban tổ chức, giới truyền thông và người hâm mộ quần vợt vừa hồi hộp vừa hào hứng.

Nói BTC giải hồi hộp là có lý do: Chưa tay vợt nào mà tên tuổi gắn liền với một giải đấu như Nadal với RG. Ngôi sao người Tây Ban Nha thống trị RG đến nỗi anh được đặt biệt danh "vua sân đất nện", "vua RG", hay "vua Paris".

Các thống kê chỉ rõ điều này. Nadal là tay vợt duy nhất trong lịch sử vô địch đơn 14 lần tại một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam (gồm RG, Úc mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng), với tỉ lệ thắng 112/115 trận - một kỷ lục. Anh cũng là tay vợt đang giữ kỷ lục với 5 lần vô địch liên tiếp tại RG (từ năm 2010 đến 2014).

Trong 14 lần nâng cao cúp tại mặt sân đất nện ở Paris, anh chàng cầm vợt tay trái này có 4 lần lên ngôi mà không để rơi ván nào (2008, 2010, 2017 và 2020). Trên hành trình vô địch, 5 lần lên ngôi của anh tại RG nằm trong top 20 hành trình chiến thắng áp đảo nhất.

Nadal với hành trình dự kiến để đi đến trận chung kết Ảnh: REUTERS; đồ họa: TẤN NGUYÊN

Giải mã sự thống trị của Nadal

14 chức vô địch tại RG giúp Nadal có tổng cộng 22 lần lên ngôi tại các giải Grand Slam. Giải thích lý do có phải Nadal ưu tiên mặt sân đất nện so với 3 giải đấu còn lại trên mặt sân cứng và sân cỏ, ông Toni Nadal, HLV kiêm chú ruột của anh, nói: "Từ nhỏ, tôi cố dạy cho thằng bé này cách chơi tốt hơn mỗi ngày, mỗi trận, mỗi giải. Chúng tôi không hề đặt nặng thành tích tại RG hơn Wimbledon hay Mỹ mở rộng... Tôi từng chứng kiến huyền thoại Bjorn Borg giành 5 cúp vô địch RG nhưng khi sát cánh và thấy Rafael 6 lần lên ngôi tại Paris, điều đó thật không thể tin được".

Ông Toni Nadal xem Nadal chơi quần vợt từ năm lên 3 và huấn luyện anh cho đến năm 2017; góp công không nhỏ trong 16/22 ngôi vô địch Grand Slam của cháu mình.

Nhưng vì sao Nadal quá áp đảo tại RG? Câu trả lời là anh có các cú thuận tay "sát thủ" với độ xoáy cực lớn; thời tiết tại lục địa tạo cơ hội cho các pha bóng của anh xoáy nhiều hơn và nảy cao hơn (so với tại quê nhà Tây Ban Nha) so với các đối thủ. Trên mặt sân đất nện, bóng nảy chậm và cao hơn nên anh có thời gian di chuyển để phòng ngự cũng như cân chỉnh góc đánh trước khi tung ra những pha phản đòn khiến tay vợt bên kia lưới "đứng hình".

Michael Chang, tay vợt Mỹ gốc Hoa vô địch RG năm 1989, từng bình luận trên BBC: "Khả năng tung loạt cú thuận tay với độ khó cao của Nadal là không ai sánh được và hiếm có người di chuyển quá tốt trên mặt sân đất nện như anh ấy".

Ông Toni Nadal tiết lộ: "Từ nhỏ, Nadal đã tập để xoay nhanh cổ tay nhằm tạo độ xoáy nhiều cho bóng vì tạo xoáy trên mặt sân ở RG là rất quan trọng. Hơn nữa, thằng bé có cảm giác bóng tuyệt vời".

Hãy chờ xem liệu Nadal có "save the best for last" - kịp lấy lại phong độ đỉnh cao và bùng nổ trong lần cuối cùng tranh tài tại Paris?

Ở vòng 1, cặp Warinka - Murray cũng đáng xem. Các trận đấu của giải dự kiến được tường thuật trực tiếp trên các kênh thể thao thuộc VTVCab.