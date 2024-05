"Cuộc chiến" giữa TikTok và chính phủ Mỹ tăng nhiệt

Đơn kiện, được trình ngày 7-5 tại Tòa phúc thẩm Mỹ khu vực Washington, lập luận rằng đạo luật "Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát" vi phạm hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận.

Đơn kiện nhấn mạnh đạo luật kể trên là "một sự vi phạm chưa từng có" đối với Tu chính án thứ nhất.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Mỹ ký ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với một nền tảng ngôn luận, cũng như cấm mọi người Mỹ tham gia vào một cộng đồng trực tuyến có hơn 1 tỉ người dùng toàn cầu" - TikTok khẳng định trong đơn kiện.

TikTok lập luận việc viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia không phải là lí do đủ để hạn chế quyền tự do ngôn luận. TikTok khẳng định rằng chính phủ liên bang Mỹ có trách nhiệm chứng minh lệnh cấm nêu trên là chính đáng và rằng chính phủ liên bang chưa làm được điều này.

Vụ kiện nêu rõ nếu vẫn được giữ nguyên, đạo luật kể trên sẽ tạo tiền đề để chính phủ liên bang viện dẫn lí do an ninh quốc gia và buộc các nhà xuất bản của những nền tảng khác, bao gồm các trang tin tức, phải bán hoặc ngưng hoạt động.

TikTok là một trong những ứng dụng phổ biến nhất tại Mỹ, có khoảng 170 triệu người dùng tại quốc gia này. Ảnh: Reuters

Theo CNBC News, cuộc chiến pháp lý giữa TikTok và Washington đồng nghĩa lệnh cấm TikTok có thể mất nhiều năm mới được thực thi.



Vụ kiện hôm 7-5 là diễn biến mới nhất liên quan đến nỗ lực kéo dài nhiều năm của chính phủ Mỹ nhằm cấm TikTok.

Nỗ lực kiềm chế ứng dụng chia sẻ video phổ biến đã được thực hiện kể từ năm 2020 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump và nối tiếp sang chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Chính phủ liên bang và hàng chục bang của Mỹ đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị do chính phủ sở hữu.

Giới chính trị gia Cộng hòa và Dân chủ, cũng như một số nhân vật trong cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ nói rằng họ lo ngại về hoạt động bảo mật và thu thập dữ liệu của TikTok, cũng như thuật toán đề xuất video của ứng dụng này.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bên ngoài đã thể hiện sự hoài nghi đối với tuyên bố nêu trên.

Họ lưu ý rằng việc thiếu luật bảo mật dữ liệu ở Mỹ khiến TikTok không khác biệt với các ứng dụng khác.

Họ đồng thời cho biết chính phủ Mỹ chưa cung cấp được nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy TikTok thao túng tâm lý công chúng.