Cuộc đấu trí giữa Tổng thống Biden và ông Trump diễn ra thế nào?

Cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào đêm 27-6 (giờ địa phương), kéo dài trong 90 phút, do đài CNN tổ chức ở TP Atlanta thuộc bang Georgia. Cuộc so tài hùng biện do hai người dẫn chương trình là Jake Tapper và Dana Bash của CNN chủ trì và không có khán giả trực tiếp.

Theo hãng tin Reuters, đây sẽ là cuộc tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ khi diễn ra trước ngày bỏ phiếu (5-11) hơn 4 tháng.

Những ai tham gia tranh luận?

Đài CNN cho biết chỉ có ông Biden và ông Trump đáp ứng các điều kiện để tham gia cuộc tranh luận: xuất hiện trên đủ số phiếu bầu ở các bang để có khả năng giành chức tổng thống và nhận được tỉ lệ ủng hộ ít nhất 15% trong 4 cuộc thăm dò quốc gia riêng biệt dành cho cử tri đã đăng ký hoặc có khả năng sẽ bỏ phiếu.

Ứng viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr không lọt vào danh sách này.

Quy tắc tranh luận là gì?

Trong cuộc khẩu chiến đầu tiên cách đây 4 năm, ông Trump đã liên tục cắt lời ông Biden, đưa ra những lời chỉ trích dài dòng và chế nhạo đối thủ của mình. Lần nay, để tránh tình trạng hỗn loạn, đài CNN đã thiết lập một loạt quy tắc.

Các ứng cử viên sẽ xuất hiện trên bục phát biểu, được phát bút, giấy, nước nhưng không được sử dụng đạo cụ hoặc ghi chú.

Điều đáng chú ý nhất là cuộc tranh luận kéo dài 90 phút sẽ không có khán giả trường quay, hầu mong tránh bất kỳ sự gián đoạn nào như từng xảy ra ở các cuộc tranh luận trước đây.

Đài CNN nhấn mạnh: "Micro sẽ bị tắt tiếng trong suốt cuộc tranh luận, ngoại trừ ứng cử viên đến lượt phát biểu và người điều phối sẽ sử dụng tất cả công cụ theo ý mình để kiểm soát thời gian cũng như đảm bảo một cuộc thảo luận văn minh".

Tổng thống Biden thắng vụ tung đồng xu để chọn vị trí đắc địa hơn trong cuộc tranh luận trên đài CNN. Phía ông Biden quyết định chọn bục tranh luận bên phải, do đó người phát biểu cuối cùng để khép lại cuộc tranh luận sẽ là ông Trump.

Đội ngũ tranh cử không được tương tác với các ứng cử viên trong hai quãng nghỉ để phát quảng cáo.

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CNN

Nội dung tranh luận là gì?

Tổng thống đương nhiệm Biden (81 tuổi) và cựu Tổng thống Trump (78 tuổi) là những ứng cử viên lớn tuổi nhất từng tranh cử tổng thống Mỹ và người xem chắc chắn sẽ đặt câu hỏi về khả năng nhận thức cũng như sự ổn định về mặt cảm xúc.

Các trợ lý của ông Trump cho rằng ông Biden là người dễ mắc sai sót trong lời nói, điều này có thể làm tăng thêm mối lo ngại của cử tri về tuổi tác của tổng thống.

Trong khi đó, phía ông Biden nói các cuộc tranh luận có thể gây tổn hại cho ông Trump khi bộc lộ tính thất thường của cựu tổng thống và đôi khi cả việc thay đổi quan điểm trong nhiều vấn đề.

Đội ngũ tranh cử của ông Biden dự kiến sẽ nói về vấn đề phá thai. Phía ông Trump sẽ nói về vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, người điều phối của CNN sẽ quyết định các câu hỏi.

Các chủ đề có thể bao gồm: cách các ứng cử viên giải quyết những thách thức do giá hàng hóa liên tục tăng cao, người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico, xung đột Israel - Hamas và Nga-Ukraine.

Vai trò của ông Trump trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol năm 2021, nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và việc ông bị kết án trong vụ trả tiền bịt miệng cũng như những rắc rối mà con trai Tổng thống Biden, Hunter Biden, phải đối mặt có thể xuất hiện trong cuộc tranh luận.

Ai góp mặt tại cuộc tranh luận?

Các nhân viên đội ngũ tranh cử của cả các bên sẽ có mặt tại trường quay để trao đổi với phóng viên khi cần thiết.

Đội ngũ tranh cử của ông Biden từ chối bình luận về việc liệu tổng thống có đưa bất kỳ vị khách nào đến cuộc tranh luận hay không. Tuy nhiên, Thống đốc bang California Gavin Newsom dự kiến có mặt.

Phía ông Trump sẽ tổ chức một bữa tiệc theo dõi ở Atlanta và Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum (người được cho sẽ là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa), các Thượng nghị sĩ Marco Rubio và J.D. Vance cùng một số người sẽ là "khách mời đặc biệt".