HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cuộc đua dự trữ khoáng sản thiết yếu

Xuân Mai

Một cuộc đua mới nhằm bảo đảm nguồn cung các khoáng sản thiết yếu đang diễn ra trên thế giới.

Từ đề xuất của Mỹ nhằm xây kho dự trữ cho đến việc mở rộng nguồn dự phòng tại châu Á và Liên minh châu Âu (EU), các chính phủ đang nỗ lực hành động để bảo đảm quyền tiếp cận các kim loại được xem là thiết yếu đối với an ninh quốc gia và chính sách công nghiệp. Theo đài CNBC hôm 24-2, ông Patrick Schröder, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chatham House (Anh), nhận định các chính phủ đang tìm cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào những chuỗi cung ứng tập trung và biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Tại Mỹ, giới chức nước này mới đây đã phác thảo kế hoạch xây dựng kho dự trữ khoáng sản chiến lược trị giá khoảng 12 tỉ USD. Sáng kiến này nhằm tăng cường khả năng chống đứt gãy chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp Mỹ bằng cách tích trữ đất hiếm và các kim loại thiết yếu phục vụ điện khí hóa, quốc phòng và sản xuất tiên tiến.

Hồi tháng 1, Úc công bố kế hoạch chính thức hóa chiến lược dự trữ do nhà nước hậu thuẫn thông qua việc thành lập quỹ dự trữ khoáng sản chiến lược trị giá 800 triệu USD. Trong khi đó, EU đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng kho dự trữ chung đối với nguyên liệu thô quan trọng. Ý, Pháp và Đức dự kiến dẫn đầu nỗ lực này.

Cuộc đua dự trữ khoáng sản thiết yếu - Ảnh 1.

Một khu khai thác và chế biến đất hiếm tại khu vực Mountain Pass, bang California - Mỹ. Ảnh: AP

Cuối tuần rồi, Ấn Độ và Brazil nhất trí thắt chặt hợp tác về khoáng sản quan trọng và đất hiếm trong bối cảnh New Delhi đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Thỏa thuận này hướng tới việc tăng cường thương mại song phương và xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc hơn cho những vật liệu quan trọng đối với các ngành năng lượng sạch, công nghệ và quốc phòng. Đầu năm nay, Hàn Quốc đã triển khai một chiến lược toàn diện về khoáng sản quan trọng, được hậu thuẫn bởi khoảng 172 triệu USD từ ngân sách nhà nước. Theo chiến lược này, chính phủ sẽ mở rộng quy mô dự trữ và cơ sở hạ tầng liên quan.

Hiện tại, Trung Quốc đang thống trị khâu chế biến đất hiếm và kiểm soát phần lớn năng lực tinh chế kim loại công nghiệp toàn cầu. Ngay cả khi các mỏ dự trữ nằm rải rác ở nhiều khu vực địa lý khác nhau, khâu chế biến thường vẫn tập trung vào một mối. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhiều lần cảnh báo rằng sự tập trung cao độ của chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng tiềm ẩn những lỗ hổng an ninh.

Các nhà phân tích dự báo hoạt động tích trữ của chính phủ sẽ tăng tốc, đặc biệt đối với các kim loại phục vụ chuyển đổi năng lượng và quốc phòng. "Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu của xu hướng này. Các chính phủ hiện xem chuỗi cung ứng như một phần của hạ tầng an ninh quốc gia, chứ không đơn thuần là các dòng chảy thương mại" - bà Natalie Scott-Gray, chuyên gia tại Tập đoàn Tài chính StoneX (Mỹ), nhận định. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo