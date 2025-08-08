Cuộc họp Thái Lan - Campuchia đạt kết quả tích cực

Theo tờ The Nation, các nội dung chính của thỏa thuận đạt được gồm: Cam kết chấm dứt mọi hành động thù địch và tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm 28-7; tránh các hành động quân sự khiêu khích; cam kết bảo đảm an toàn cho dân thường và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế; thành lập nhóm quan sát lâm thời gồm các tùy viên quốc phòng ASEAN để giám sát lệnh ngừng bắn; nhất trí tiếp tục đối thoại ở mọi cấp độ, với kế hoạch tổ chức cuộc họp GBC tiếp theo trong vòng một tháng…

Các quan chức Campuchia và Thái Lan tại cuộc họp ở thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia hôm 7-8. Ảnh: THE NATION

Cuộc họp trên do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit đồng chủ trì. Đại diện các bên trung gian là Malaysia, Mỹ, Trung Quốc cũng hiện diện. Phía Thái Lan cho biết cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí xây dựng. Cả hai bên đã tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn đã đạt được.

Trong khi đó, theo tờ Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhận định thành công của cuộc họp là bước tiến quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định dọc biên giới chung. Nhà lãnh đạo này cho rằng sự hiện diện của các quan sát viên Malaysia, Mỹ, Trung Quốc là minh chứng về sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế đối với các nỗ lực hòa bình tại khu vực. Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh thỏa thuận đạt được là rất quan trọng để ngăn ngừa hiểu lầm hoặc leo thang căng thẳng trong tương lai.