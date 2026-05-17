Cuộc "lột xác" của TV thời AI

Trong khi vẫn chạy theo xu hướng nâng cấp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và tích hợp những công nghệ nghe nhìn mới, nhiều hãng công nghệ đã "thay da đổi thịt" các dòng TV, tạo ra những sản phẩm ngày càng khác xa chiếc TV truyền thống trước đây.

Cá nhân hóa không gian sống

Theo ông Chulyong Cho, Trưởng nhóm Thiết kế ngành hàng màn hình hiển thị, Samsung Electronics (Hàn Quốc), khi nhu cầu kích thước TV ngày càng tăng, sự hiện diện của thiết bị này trong không gian sống cũng cần hài hòa tự nhiên với nội thất, như một món đồ nội thất hoặc tác phẩm mang phong cách sống.

Dòng LG OLED R Series là TV màn hình cuộn đầu tiên trên thế giới .Ảnh: LG

Ý tưởng biến TV thành khung tranh đã được Samsung hiện thực hóa bằng dòng TV The Frame (TV Khung tranh). Khi cần, người dùng có thể biến TV thành một khung nghệ thuật điện tử, hiển thị các bức tranh mình sưu tầm hoặc được hệ thống tự động đề xuất. Hiện nay, bên cạnh việc hợp tác với các họa sĩ đương đại nổi tiếng để trình diễn tác phẩm của họ trên TV, Samsung còn mở rộng hợp tác với các nhà sưu tập, các viện bảo tàng nghệ thuật… để bổ sung vào kho hình ảnh (Samsung Art Store) của mình ngày càng nhiều tác phẩm hội họa từ cổ điển tới đương đại, đặc biệt là các tác phẩm huyền thoại của những danh họa.

Tại Triển lãm Công nghệ tiêu dùng toàn cầu CES ở Las Vegas (Mỹ) mới đây, TV OLED S95H của Samsung đã được trao giải "Best of CES 2026" ở hạng mục "Best Home Theater", với tính năng tích hợp Art Store, truy cập hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật để cá nhân hóa không gian sống. Từ đầu năm 2026, Samsung đã đưa khái niệm "Khung tranh" vào một số dòng TV cao cấp khác. Theo định hướng thiết kế mới, Samsung biến TV thành một vật thể thiết kế có chủ đích hiện diện trong không gian sống. Đơn cử là dòng TV OLED S95H với thiết kế kết hợp giữa kiểu TV siêu mỏng không viền và phong cách dòng TV The Frame. Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở thiết kế FloatLayer - khái niệm xếp lớp độc đáo kết hợp màn hình OLED siêu mỏng cùng khung kim loại cao cấp. Kết quả tạo nên cảm giác màn hình như đang "lơ lửng" phía trước bề mặt kim loại bạc, mang đến hiệu ứng thị giác vừa tinh tế vừa có độ sâu.

Từ năm 2026, người dùng Smart TV LG có thể trải nghiệm dịch vụ LG Gallery+, hợp tác cùng Sedition - nền tảng tiên phong về nghệ thuật số - mang đến hơn 300 tác phẩm nghệ thuật số được tuyển chọn, bao gồm một số tác phẩm độc quyền. Người dùng có thể biến màn hình TV thành một khung tranh in công nghệ cao (canvas) nghệ thuật ngay tại nhà. Hãng LG cũng liên tục phá vỡ các giới hạn công nghệ, nâng tầm chuẩn mực giải trí với nhiều sản phẩm như TV OLED "giấy dán tường", TV OLED trong suốt hay TV OLED không dây. Tại CES 2026, LG đã trình làng mẫu LG OLED evo W6 - TV OLED "giấy dán tường" siêu mỏng (độ dày 9 mm) hay dòng LG SIGNATURE OLED TV W Series 2026 có thể gắn sát tường với kẽ hở chỉ có 3,85 mm. Dòng LG OLED R Series là TV màn hình cuộn đầu tiên trên thế giới. Chiếc LG SIGNATURE OLED R 65" 4K Smart TV w/AI ThinQ màn hình 65 inch này nằm trong một chiếc hộp loa và chỉ "trồi lên" mở màn hình đủ kích thước khi người dùng sử dụng, và cuộn lại vào trong hộp khi không dùng. Tuy nhiên, giá bán online chính hãng của nó lên tới 100.000 USD. Trong khi đó, TV LG Transparent OLED có màn hình 30, 55 và 77 inch, đạt độ trong suốt 45%, như hòa nhập vào khung cảnh phía sau nó.

Hãng TCL hồi cuối năm 2025 cũng đã ra mắt dòng TV nghệ thuật mới Nxtvision TV (A400 Pro) với dạng khung tranh treo tường hay canvas trên giá vẽ. Dòng TV này được TCL tích hợp hơn 100 tác phẩm nghệ thuật cổ điển và số để người dùng có thể trình chiếu.

Nâng cấp trải nghiệm

Trong năm 2026, các hãng TV tiếp tục nâng cấp mạnh các tính năng trí tuệ nhân tạo, giúp thiết bị ngày càng hữu dụng hơn và mang lại trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng.

Trong danh mục TV 2026, Samsung mở rộng dải sản phẩm Mini LED. Đây là bước chuyển quan trọng trong chiến lược AI khi lần đầu tiên dòng Crystal UHD phổ thông được trang bị tính năng AI. Đặc biệt, nền tảng Vision AI Companion (VAC, bạn đồng hành AI giải trí) được tích hợp trên toàn bộ danh mục TV 2026 như Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED và Crystal UHD, mở rộng khả năng tiếp cận AI TV đến đông đảo người dùng - biến TV từ một thiết bị hiển thị thụ động thành trợ lý AI đồng hành trong cuộc sống hằng ngày. Nền tảng VAC mang đến khả năng cá nhân hóa trải nghiệm, hiểu ngữ cảnh nội dung và hỗ trợ các tính năng thông minh hay tối ưu trải nghiệm theo thời gian thực. Bên cạnh đó, Samsung cũng nâng cấp trải nghiệm như Chế độ Bóng đá AI Pro, giúp tối ưu hình ảnh và âm thanh cho từng khoảnh khắc trận đấu. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Samsung đã công bố bản cập nhật mới cho ứng dụng SmartThings, mang đến những trải nghiệm cải tiến giúp người dùng chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày. Family Care kết nối SmartThings với nhiều thiết bị gia dụng và thiết bị di động để hỗ trợ thông báo về hoạt động của cha mẹ lớn tuổi, nhắc nhở uống thuốc, lịch khám bệnh, cũng như cảnh báo dựa trên vị trí. Chế độ Pet Care sẽ biến TV thành "trợ lý" chăm sóc thú cưng khi bạn vắng nhà. Now Brief mang đến trải nghiệm AI toàn diện bằng cách tích hợp nhiều dịch vụ SmartThings quan trọng, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin về cuộc sống hằng ngày, tình trạng gia đình cũng như điều kiện trong và ngoài ngôi nhà. Khi được thiết lập sẵn, tính năng sẽ tự động kích hoạt khi người dùng đến gần TV.

Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, với danh mục TV năm 2026, LG mở rộng trải nghiệm AI trên nền tảng webOS, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, trực quan và dễ sử dụng hơn. Hai nền tảng trí tuệ nhân tạo là Microsoft Copilot và Gemini được tích hợp trực tiếp trên TV, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp trên màn hình theo cách tự nhiên hơn.

Đa dạng giá cả Giá chính hãng của TV Samsung ở dòng The Frame LS03HE 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) là từ 23,9 triệu đồng (55 inch) tới 41,9 triệu đồng (75 inch); dòng Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) từ 24,9 triệu đồng (55 inch) tới 72,9 triệu đồng (85 inch) và 119 triệu đồng (100 inch); dòng Micro RGB R85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) có giá từ 44,9 triệu đồng (65 inch) tới 99 triệu đồng (85 inch). Riêng chiếc TV đình đám hiện nay của Samsung là OLED S95H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) có giá 144 triệu đồng (83 inch). TV 4K LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 2026 là từ 12,7 triệu đồng (43 inch) tới 22,9 triệu đồng (65 inch) và 42 triệu đồng (85 inch); TV 4K LG Mini RGB evo AI MRGB85 2026 75 inch là 74,6 triệu đồng; TV 4K LG Micro RGB evo AI MRGB95 2026 100 inch 314 triệu đồng; dòng TV 4K LG OLED AI B6 2026 từ 24,9 triệu đồng (48 inch) tới 71,9 triệu đồng (77 inch); dòng TV 4K LG OLED evo AI C6 2026 từ 43,9 triệu đồng (55 inch) tới 123,2 triệu đồng (83 inch); dòng TV 4K LG OLED evo AI G6 2026 từ 52,9 triệu đồng (55 inch) tới 439,9 triệu đồng (97 inch). TV True Wireless LG SIGNATURE OLED M5 97 inch có giá 539 triệu đồng.



