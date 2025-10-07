Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 41 của diễn viên Nguyệt Ánh

Khởi đầu bất ngờ với nghiệp diễn

Trong chương trình "Gõ cửa trái tim", Nguyệt Ánh kể về cơ duyên bước chân vào nghề diễn xuất. Tình cờ khi cô theo người thân đến buổi casting cho phim "Dốc Tình", đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhìn thấy và mời cô thử vai, nhưng cô từ chối vì muốn tập trung vào việc học.

Nửa năm sau, ê kíp tiếp tục liên hệ mời Nguyệt Ánh đảm nhận vai Vân. Khi ấy, cô vừa hoàn thành môn học cuối nên có thời gian rảnh để đóng phim.

Vai đầu tiên trong "Dốc Tình" đã ghi dấu ấn diễn xuất của Nguyệt Ánh trong lòng khán giả

"Đó là cơ hội đầu tiên và từ đó, tôi tham gia các dự án tiếp theo. Sau này tôi có hỏi lý do vì sao đạo diễn chọn mình, nhưng chú chỉ cười. Tôi nghĩ nhân vật hợp với ánh mắt, lời nói, dáng đi… nên mọi người đã trao cho mình cơ hội", cô cho hay.

Nhớ về quãng thời gian quay phim, Nguyệt Ánh kể kỷ niệm cùng bạn diễn như Kim Hiền, Tăng Thanh Hà từng "ghép phòng", chỉ có một chiếc điện thoại chung để liên lạc. Khi quay ở Đà Lạt, họ dùng tiền đóng phim để tự mua trang phục theo phong cách mộc mạc để hợp với bối cảnh.

Cân bằng giữa nghệ thuật, gia đình và kinh doanh

Ở tuổi 41, Nguyệt Ánh sống khá kín tiếng. Cô kết hôn với chồng người Ấn Độ vào năm 2017 và có một con trai nhỏ. Khi được hỏi về bí quyết gìn giữ hôn nhân, cô chia sẻ: "Một là tin tưởng, hai là chân thành."

Song song với diễn xuất, cô còn phát triển lĩnh vực kinh doanh, cụ thể là nhà hàng ẩm thực. Nữ diễn viên cho biết giai đoạn đầu mở quán, cô tự tay dậy từ 2–3 giờ sáng để đi chợ, chuẩn bị các khâu từ A đến Z, dù lịch quay phim vẫn bận rộn.

Nguyệt Ánh trong chương trình "Gõ cửa trái tim"

Do bận bịu với gia đình và công việc kinh doanh, Nguyệt Ánh đã giảm số lượng dự án nghệ thuật: "Ngày trước tôi đóng 5-6 phim một lúc, giờ chỉ nhận 1-2 phim mỗi năm". Dù vậy, cô thừa nhận mình vẫn là người cầu toàn. Mọi thứ từ diễn xuất đến kinh doanh cô đều muốn làm thật kỹ lưỡng.

Khi nhìn lại quãng đường nghệ thuật đã qua, Nguyệt Ánh nói cô chưa bao giờ hối tiếc bất kỳ lựa chọn nào. Dù chưa qua trường lớp đào tạo, cô tự học từ kinh nghiệm và cảm nhận cá nhân. "Tôi đọc kịch bản, tưởng tượng nhân vật sẽ sống như thế nào rồi diễn theo cảm giác ấy", cô tâm sự.

Diễn viên Nguyệt Ánh, sinh năm 1984, là gương mặt quen thuộc trong làng điện ảnh, truyền hình và kịch nói. Sau thành công của phim "Dốc tình", Nguyệt Ánh tiếp tục ghi dấu ấn với các phim "Miền đất phúc", "Cổng mặt trời", "Hoàng hôn ấm áp", "Gia đình phép thuật"…




