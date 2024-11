Cuộc sống mới ở Đức Cơ

Ngôi nhà mới của gia đình anh Puih Tương ở làng Al Gôn, xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Giấc mơ thành sự thật

Những năm trước, vợ chồng anh Puih Tương ở trong căn nhà quây bằng tôn ọp ẹp, mùa nắng thì nóng như lò nung, mùa mưa thì ồn như có người gõ thùng bên tai. Đã nhiều đêm anh Puih Tương ngủ mơ thấy được ở trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp.

Thế rồi giấc mơ có nhà mới của anh Puih Tương thành sự thật khi được nhà nước hỗ trợ tiền để xây nhà. Sau hơn một tháng xây dựng, căn nhà có diện tích 50 m2 của anh Puih Tương đã hoàn thiện trong sự vui mừng của gia đình và những người thân. Căn nhà kiên cố với mái tôn, cửa sắt và đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp.

"Nếu không được nhà nước hỗ trợ thì không biết làm thuê đến bao giờ gia đình tôi mới có thể xây được căn nhà khang trang, rộng rãi như thế này để ở" - anh Puih Tương xúc động nói.

Trong khi đó, ông Kpă Tăm - ở làng Yit Tú, xã Ia Din, huyện Đức Cơ - từ ngày nhận một con bò giống được nhà nước hỗ trợ luôn chăm chút cẩn thận. Ông hy vọng con bò này sinh ra những đàn bê mới, từ đó giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định.

Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ia Din - cho biết trong năm 2023 và 2024, các chương trình của nhà nước đã hỗ trợ xây dựng cho các hộ nghèo 11 căn nhà. Theo tiêu chuẩn, nhà nước sẽ hỗ trợ 44 triệu đồng để xây nhà diện tích 40 m2 nhưng gia đình nào có nhu cầu thì bỏ vốn đối ứng, hỗ trợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội lãi suất thấp để làm nhà rộng hơn. "Các chính sách của nhà nước đã tạo sự phấn khởi cho bà con, giúp cuộc sống của bà con từng bước ổn định" - ông Hưng nói.

Ông Kpă Tăm hy vọng con bò được nhà nước hỗ trợ sẽ đẻ thêm nhiều bê con giúp gia đình ông có nguồn thu nhập tốt

Thay đổi bộ mặt nông thôn

Ông Trương Văn Độ, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Đức Cơ, cho biết thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên, hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.

Nguồn lực từ các chương trình đã được đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng đường giao thông, trường học, các công trình công cộng. Bên cạnh đó, giải quyết nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt và hỗ trợ chuyển đổi nghề, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất cho người dân.

Chỉ trong giai đoạn 2020-2024, nguồn vốn từ Chương trình 135 giai đoạn II và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã giải quyết nhà ở cho 156 hộ nghèo, đất ở cho 4 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 264 hộ nghèo dân tộc thiểu số, hỗ trợ nước sinh hoạt cho 314 hộ.

Bên cạnh đó, kết quả phát triển kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn cũng có bước tiến vượt bậc khi 100% đường đến trung tâm các xã được làm bằng bê-tông, thảm nhựa; 94% thôn, làng có đường ô tô đến tận trung tâm; gần 86% số trường, lớp học được xây dựng kiên cố; gần 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới; 92% người đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

"Nhờ các chính sách hỗ trợ này mà đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được ổn định, tình hình an ninh - chính tri,̣ trật tự - an toàn xã hội, an ninh nông thôn trong vùng dân tộc thiểu số được giữ vững" - ông Độ nhấn mạnh.

Tạo sinh kế bền vững Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, cho biết thiếu tư liệu sản xuất là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều hộ gia đình trên địa bàn trước đây chưa thể thoát nghèo. Chính vì vậy, trong thời gian qua, huyện đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số về tư liệu sản xuất. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ hàng ngàn con bò giống để tạo sinh kế cho người dân. Những hộ dân sau khi được cấp bò giống đã được các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương hướng dẫn cách làm chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi cơ bản; được hỗ trợ tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh. "Cách làm này đã giúp người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, trên địa bàn huyện thấy, hiểu, từ đó thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững" - ông Định nói. Theo ông Định, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, nhất là hỗ trợ các tư liệu sản xuất và có những giải pháp cụ thể, phù hợp hơn nữa.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH