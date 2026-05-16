Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc": Màu cờ nơi đảo xa

Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió, nơi kết tinh tinh thần bất khuất của dân tộc. Đến với Trường Sa, chúng ta sẽ cảm nhận được hai tiếng đất nước gần gũi và thân thương hơn bao giờ hết.
Đến với Trường Sa, chúng ta sẽ thấy ấm lòng với màu cờ Tổ quốc hiện diện ở khắp mọi nơi, trong mọi sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo.
Màu cờ nơi đảo xa thực sự là hồn cốt của dân tộc, là hơi ấm của đất liền!
Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4 năm 2024-2026, do Báo Người Lao Động tổ chức, chính thức phát động, nhận ảnh dự thi từ ngày 1-7-2024 đến hết ngày 30-4-2026.
Các tác phẩm dự thi không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp về Quốc kỳ, mà còn là câu chuyện sâu sắc về lịch sử hào hùng, sự phát triển không ngừng của đất nước và lòng tự hào mãnh liệt của mỗi người con đất Việt.
Cơ cấu giải thưởng: 1 Giải Nhất: 30 triệu đồng; 1 Giải Nhì: 20 triệu đồng; 1 Giải Ba: 10 triệu đồng: 2 Giải Khuyến khích: 5 triệu đồng/giải.
