Cuộc thi ảnh về "Phật giáo trong đời sống" lần 2

Cuộc thi năm nay có chủ đề "Tinh hoa Phật giáo Trúc Lâm nhập thế", được tổ chức bởi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.



Các tác phẩm dự thi phản ánh nội dung về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, công trình kiến trúc của Phật giáo Trúc Lâm tại Việt Nam và nước ngoài; các hoạt động nghi lễ, thờ tự của Phật giáo Trúc Lâm; khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực, hoạt động từ thiện… của người dân nói chung và giới tăng ni, phật tử nói riêng trong các hoạt động của Phật giáo Trúc Lâm nhập thế.

Khu am, tháp Ngọa Vân - nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành, nhập niết bàn hóa Phật .Ảnh: TUPHUTHANHMAU.BLOGSPOT.COM

Cuộc thi khuyến khích các tác phẩm ảnh chụp liên quan tới Phật giáo Trúc Lâm, đặc biệt là quần thể kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa: Am - chùa Ngọa Vân - nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành đắc đạo và nhập niết bàn.

Ban Tổ chức hy vọng thông qua các bức ảnh góp phần truyền tải tinh hoa, tư tưởng, đời sống của Phật giáo đến với nhân dân. Đây là dịp để đông đảo người dân hướng về Phật Hoàng Trần Nhân Tông với sự trân trọng, biết ơn đối với bậc tiền nhân đã có những đóng góp to lớn cho dân tộc và nhân loại.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm ảnh phù hợp nội dung, chủ đề của cuộc thi liên quan tới Phật giáo Trúc Lâm, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nghề nghiệp, có độ tuổi từ 18 trở lên.

Ngọa Vân Yên Tử hiện cũng đã hoàn thiện và nâng cấp cảnh quan để truyền cảm hứng sáng tác cho các nhiếp ảnh gia trong việc tác nghiệp như: cầu Bình An - ở độ cao 500 m so với mực nước biển nhìn ra núi non trùng điệp và rừng Thông Đàn; những tiện ích hỗ trợ trong các chuyến hành trình của nhiếp ảnh gia như cáp treo, khu lưu trú, khu ẩm thực đặc sản Đông Triều… Khu Du lịch văn hóa Ngọa Vân cũng sẽ hỗ trợ các tác giả có thêm tư liệu sáng tác qua việc tổ chức những hoạt động như thiền trà, cắm trại dài ngày và trekking rừng Thông Đàn.

Nhận các tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 15-10. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất 15 triệu đồng và 3 gói du lịch trải nghiệm tại Ngọa Vân Yên Tử; 2 giải nhì (trị giá 8 triệu đồng/giải) và 3 giải ba (trị giá 5 triệu đồng/giải); 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Dự kiến lễ tổng kết, trao giải vào ngày 31-10.