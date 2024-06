Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế (tiếng Anh: Miss Charm) là một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023, cuộc thi do Tổ chức Hoa hậu Sắc đẹp tại Việt Nam thực hiện. Đây cũng là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thứ hai do người Việt Nam sáng lập (cuộc thi đầu tiên là Miss Global). Miss Charm là cuộc thi quốc tế do một đơn vị Việt Nam nắm bản quyền từ 2019, nhưng vì một vài lý do khách quan nên mãi đến 2-2023 mới được tổ chức lần đầu tiên. Sau chiến thắng của người đẹp Brazil thì đến hiện tại Miss Charm chưa có dấu hiệu cho sự trở lại lần 2.