Cuộc thi "Mối duyên với Trung Quốc của tôi" trao giải cho 100 tác giả

Chiều 15-12, Lễ trao giải cuộc thi Sáng tác và Kể chuyện "Mối duyên với Trung Quốc của tôi" năm 2025 đã diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông Chu Văn, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam (phải) và bà Vũ Thanh Thủy, Tổng Biên tập Thời báo VTV, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi (trái), trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất.

Phá biểu tại buổi lễ, Bà Vũ Thanh Thủy, Tổng Biên tập Thời báo VTV, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng tổ chức Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung.

Trong bối cảnh đó, cuộc thi này được khởi xướng như một cơ hội để mọi người chia sẻ những câu chuyện, ký ức, trải nghiệm và cảm xúc chân thật về đất nước, con người và văn hóa Trung Quốc - những điều đã vô tình hoặc hữu duyên gắn bó với cuộc sống của mỗi tác giả. Chính vì vậy, cuộc thi không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là cách để tri ân những câu chuyện, những con người và những giá trị đã bền bỉ gắn kết hai dân tộc trong suốt nhiều thập kỷ qua.

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất

Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nộ, bày tỏ sự vui mừng khi Ban Tổ chức nhận về hơn 800 tác phẩm với nhiều hình thức phong phú, sinh động, chân thực, phản ánh những điều tác giả đã chứng kiến, cảm nhận và suy ngẫm.

"Có những câu chuyện bằng ngôn từ giàu cảm xúc, lay động lòng người, những tác phẩm nhiếp ảnh với góc nhìn độc đáo, cũng như các video ngắn sinh động, trực quan. Mỗi tác phẩm là một ô cửa riêng biệt, giúp chúng ta cảm nhận rõ nét sợi dây tình cảm gắn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc; cảm nhận hành trình cuộc sống đầy thú vị mà các thí sinh mở ra từ việc học tiếng Trung; những rung động ấm áp nảy sinh từ tình yêu dành cho điện ảnh, văn học hoặc âm nhạc Trung Quốc; cùng những dấu ấn tốt đẹp về Trung Quốc được lưu lại qua quá trình du lịch, học tập hoặc làm việc" - ông Trương Đức Sơn chia sẻ.

Các tác giả đoạt giải Nhất

Phát động vào ngày 11-11 và kết thúc vào ngày 30-11, sau 20 ngày, cuộc thi đã nhận được hơn 800 bài dự thi. Rất nhiều câu chuyện, nhiều góc nhìn, nhiều khoảnh khắc được thí sinh ghi lại bằng nhiều hình thức sáng tạo khác nhau.

100 tác giả có tác phẩm xuất sắc được Ban Giám khảo lựa chọn qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo. BTC đã trao 100 giải thưởng gồm 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các tác giả, được chia đều ở 2 chủ đề: "Những khoảnh khắc ấm áp trong hành trình tôi gặp gỡ Trung Quốc" và "Trung Quốc hiện đại hóa trong lăng kính của tôi".

TS. Trần Thị Thanh Mai, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ Bác Nhã, Trưởng Ban Giám khảo, cho biết: "Điều đặc biệt là các bài viết gửi về cuộc thi lần này trải dài nhiều thế hệ, nên những cảm xúc mang tính liên thế hệ - từ những du học sinh đời đầu đến những bạn trẻ đang học tập hiện nay - và điều đó tạo nên những lát cắt thời gian rất sinh động trong những bài viết mà chúng tôi nhận được".