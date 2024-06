Cuộc thi "Người thầy kính yêu": Vợ chồng cùng đoạt giải giáo viên dạy giỏi

Thầy Mai Nhựt Trường - đang giảng dạy tại Trường THCS An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp - là 1 trong 2 giáo viên xuất sắc nhất hội thi, được vinh dự nhận danh hiệu cao quý "Viên phấn vàng". Trong khi đó, cô Lê Thị Thảo Trang - đang dạy tại Trường Tiểu học và THCS An Lạc, TP Hồng Ngự - đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi".



Không ngừng đổi mới phương pháp

Thầy Mai Nhựt Trường sinh năm 1992, trong một gia đình truyền thống có cha mẹ đều là giáo viên; quê ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; nay sinh sống và giảng dạy ở huyện Tam Nông.

Chị hai của thầy Trường mất từ nhỏ; em trai thầy cũng là giáo viên, đang công tác tại TP Sa Đéc. Lúc còn là học sinh, Trường đã muốn nối nghiệp cha mẹ trở thành thầy giáo và biến mơ ước của mình thành hiện thực.

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Đồng Tháp chuyên ngành sư phạm toán học, với mục tiêu trang bị kiến thức chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu tri thức ngày càng cao của bản thân và để truyền dạy kiến thức cho học sinh, Trường tiếp tục theo học cao học 2 năm. Hoàn thành khóa học và nhận được bằng thạc sĩ năm 2016, anh được phân công giảng dạy môn toán tại Trường THCS An Hòa cho tới nay.

Trong thời gian dạy học, thầy Trường được tín nhiệm chọn vào Ban Giám khảo chấm thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 và 2022-2023. Thầy Trường còn được ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp và huyện Tam Nông khen thưởng về các thành tích như: Giáo viên hướng dẫn học sinh đoạt giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật, sản phẩm ngày hội STEM học sinh trung học huyện Tam Nông, năm học 2019-2020; giáo viên hướng dẫn học sinh đoạt giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Đồng Tháp năm học 2019-2020; giáo viên hướng dẫn học sinh đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật, sản phẩm ngày hội STEM học sinh trung học huyện Tam Nông, năm học 2020-2021. Vào cuối tháng 3-2024, tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh Đồng Tháp năm học 2023-2024, thầy Trường vinh dự là 1 trong 2 người xuất sắc đạt danh hiệu "Viên phấn vàng".

Nói về phương pháp đầu tư của bản thân để đạt được thành tích đáng tự hào qua hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn toán vừa qua, thầy Trường bày tỏ: "Tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu nhiều sách, tài liệu tham khảo, nghiên cứu tài liệu trên mạng, nghiên cứu các công văn, thông tư… để soạn kế hoạch bài dạy. Sau đó, tôi nhờ thầy cô trong và ngoài trường, hội đồng bộ môn toán, thầy cô là giáo viên dạy giỏi các năm trước góp ý kế hoạch bài dạy của mình. Tiếp đó, tôi tiến hành dạy thử một mình nhiều lần, tự rút kinh nghiệm rồi mời các thầy cô đến dự giờ, góp ý".

Thầy Mai Nhựt Trường và cô Lê Thị Thảo Trang không ngừng nỗ lực để trở thành giáo viên dạy giỏi. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Người đồng hành cùng chí hướng

Cô Lê Thị Thảo Trang sinh năm 1991, trong một gia đình nông dân có 7 anh chị em ở xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Giống như chồng, cô cũng là thạc sĩ, giáo viên dạy môn toán.

Trong suốt quá trình giảng dạy, cô Trang cũng được khen thưởng về thành tích: Hướng dẫn học sinh đoạt giải ba Ngày hội STEM cấp thành phố năm 2021-2022; hướng dẫn học sinh tham gia Ngày hội STEM đoạt giải hai cấp tỉnh (giải tập thể) năm 2023-2024. Cô Trang vừa vinh dự đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh Đồng Tháp năm học 2023-2024.

Đây là niềm vinh dự không chỉ đối với vợ chồng thầy Trường - cô Trang mà còn là thành tích đáng tự hào của tập thể nhà trường. Là cặp vợ chồng giáo viên dạy giỏi, siêng năng, chịu khó đầu tư chuyên môn và có phương pháp sư phạm tốt, thầy Trường - cô Trang luôn được ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên tin yêu, phụ huynh quý mến và học sinh kính trọng.

Thầy Mai Nhựt Trường cho biết ước mơ của hai vợ chồng: "Tất cả học sinh mình dạy sau này đều đủ cả đức lẫn tài để trở thành công dân hữu ích cho gia đình và xã hội".

Để ước mơ cao đẹp ấy trở thành hiện thực trong tương lai, thầy Trường thổ lộ: "Vợ chồng tôi luôn nỗ lực tự học nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh từ mọi người, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và công nghệ trong giảng dạy. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong tiết dạy, hỗ trợ học trò hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực ở mỗi tiết dạy".

Thầy Mai Nhựt Trường và cô Lê Thị Thảo Trang - vợ chồng thạc sĩ, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh - được xem như hai tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo của ngành giáo dục - đào tạo đất sen hồng Đồng Tháp.



