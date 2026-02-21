Cuộc thi "Tết xanh": Hơi thở "Tết xanh" giữa lòng Đà Nẵng

Sáng đầu Xuân, con đường dẫn vào làng cổ Túy Loan (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phủ đầy sắc xanh của vườn rau, những luống cải, hành và hàng cau đang vươn mình sau mùa mưa. Không khí rộn ràng lan tỏa khắp làng quê khi Lễ hội Làng Rau và Phiên chợ nông sản được tổ chức vào những ngày đầu năm mới thu hút đông đảo người dân, du khách và những người quan tâm đến lối sống xanh, lành mạnh.

Các đại biểu và quan khách xuống giống rau dịp đầu năm

Giữa vùng ven đô đang đô thị hóa nhanh chóng, lễ hội vẫn giữ nét mộc mạc của làng quê xưa, đồng thời thể hiện tinh thần hiện đại của "Tết xanh" – Tết của sức khỏe, môi trường và phát triển bền vững.

Phiên chợ nông sản "Tết xanh" kết nối cộng đồng

Túy Loan mỗi dịp Tết đến không chỉ rộn ràng với hoa mai, bánh tét mà còn sôi nổi với nhiều lễ hội truyền thống trước, trong và sau Tết như lễ hội Tết Việt, lễ hội đình làng Túy Loan... Nổi bật trong đó là Lễ hội Làng Rau, vừa mang ý nghĩa văn hóa vừa nhắc nhớ cội nguồn nông nghiệp và tinh thần hài hòa với thiên nhiên của Tết xanh. Lễ hội mở đầu bằng nghi thức cúng Thần Nông vào chiều hôm trước, gửi gắm ước vọng mùa màng tốt tươi, cuộc sống an lành.

Từ sáng sớm hôm sau, khuôn viên Hợp tác xã rau an toàn Túy Loan đã nhộn nhịp với quang gánh rau xanh, gian hàng nông sản bày biện bằng vật dụng thân thiện môi trường như giỏ tre, túi vải, lá chuối, gợi nhớ chợ Tết xưa.

Các mẹ các chị chuẩn bị trình diễn quang gánh rau trong lễ hội

Người dân đến chợ vì tin tưởng nguồn gốc rau tại chỗ, có thể gặp trực tiếp người trồng và hiểu quy trình canh tác. Nhiều người mang theo túi vải, giỏ tre để giảm rác thải nhựa, coi Tết xanh bắt đầu từ thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Phiên chợ còn là nơi kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm sống xanh trong ngày Tết, từ lựa chọn thực phẩm đến cách giảm thiểu rác thải sinh hoạt.

Phần trình diễn quang gánh rau và "thời trang rau" tại lễ hội gây ấn tượng mạnh, khi cải, rau muống, rau húng... được sáng tạo thành trang phục độc đáo, vừa mang tính nghệ thuật vừa truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Hình ảnh các cô, các chị gánh rau gợi ký ức về mẹ, bà tảo tần nuôi con bằng rau vườn, củ khoai, củ sắn, tái hiện không khí Tết quê xưa với chợ cuối năm, bánh tét, mứt trái cây vườn nhà.

Người dân ở làng Túy Loan tham gia cuộc thi trồng rau

Hợp tác xã rau an toàn Túy Loan hình thành từ những hộ trồng rau nhỏ lẻ, dần phát triển thành mô hình sản xuất bài bản, hướng tới nông nghiệp an toàn, hữu cơ và bền vững. Người trồng rau kết hợp phương thức truyền thống với quy trình hiện đại, hạn chế hóa chất, bảo vệ đất và nguồn nước, coi mỗi luống rau là cam kết với sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Hợp tác xã còn đầu tư trồng rau công nghệ cao, gắn với du lịch trải nghiệm để học sinh, sinh viên, du khách tham gia gieo trồng, thu hoạch và hiểu giá trị lao động nông nghiệp, thực phẩm sạch.

Tết xanh – thông điệp từ ký ức đến tương lai

Người cao tuổi ở Túy Loan kể rằng Tết xưa gắn bó với thiên nhiên: Lá dong, lá chuối gói bánh; tre, nứa làm đồ dùng; mâm cỗ từ vườn nhà với dưa món, mứt gừng, mứt bí, rau xanh, cá sông, không rác thải nhựa hay bao bì công nghiệp.

Ngày nay, đời sống hiện đại mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tạo áp lực lên môi trường. Vì vậy, Lễ hội Làng Rau và Phiên chợ Nông sản trở thành lời nhắc về tinh thần Tết xanh, khơi dậy ý thức sống thân thiện với thiên nhiên.

Lễ cúng Thần Nông cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu tại Lễ hội

Trong lễ hội, nghi thức tri ân Thần Nông và tiền nhân được tổ chức trang nghiêm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự trân trọng nghề nông. Đại diện ban tổ chức cho biết lễ hội giúp nông dân quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và thúc đẩy mô hình nông nghiệp bền vững.

Ngoài phiên chợ, lễ hội còn có trò chơi dân gian, trồng rau đầu năm, giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Trẻ em hào hứng kéo co, người lớn trò chuyện bên gian hàng, du khách chụp ảnh giữa những luống rau xanh.

Phụ nữ các thôn thi ăn dưa leo rất sôi động

Nhiều gia đình chọn Túy Loan làm điểm du xuân, tham quan làng cổ, thưởng thức ẩm thực quê, mua rau sạch làm quà, tận hưởng không gian bình yên khác hẳn đô thị.

Túy Loan không chỉ là làng rau nổi tiếng mà còn là làng cổ với đình làng, chợ truyền thống và ẩm thực dân dã như mì Quảng, bánh tráng, bánh tét, thu hút du khách tìm về không gian xanh và không khí Tết quê ở Đà Nẵng. Dạo quanh làng, nghe tiếng gà gáy, ngắm sông hiền hòa, mua bó rau tươi, du khách cảm nhận một Đà Nẵng bình dị, gìn giữ truyền thống bên cạnh đô thị hiện đại.

Trình diễn làng nghề bánh tráng ở Túy Loan

Trong bối cảnh an toàn thực phẩm được quan tâm, phiên chợ lễ hội giúp người tiêu dùng tiếp cận nông sản minh bạch, gặp trực tiếp người trồng và hiểu quy trình canh tác. Xu hướng tiêu dùng xanh đang hình thành với sản phẩm thân thiện môi trường và sản xuất bền vững, để Tết trở thành dịp thay đổi thói quen, hướng tới lối sống xanh.

Lễ hội Làng Rau và Phiên chợ Nông sản Túy Loan không chỉ là sự kiện một ngày mà để lại dư âm lâu dài, khơi dậy niềm tự hào về nghề nông, làng quê và giá trị văn hóa gắn với thiên nhiên, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ mảnh vườn đến bữa ăn gia đình.

Sự kiện quy tụ nhiều thế hệ: người cao tuổi nhớ Tết xưa, người trẻ học lối sống xanh, trẻ em lần đầu gieo hạt, tạo nên bức tranh Tết đa sắc nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại. Dưới nắng xuân, giữa tiếng cười phiên chợ và hương khói tri ân tiền nhân, lễ hội trở thành biểu tượng của Tết xanh miền Trung.

Ban Giám khảo tham quan, chẩm điểm các gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp

Từ vùng ven đô Đà Nẵng, thông điệp về thực phẩm an toàn, nông nghiệp bền vững và lối sống hài hòa với thiên nhiên được lan tỏa, gìn giữ tinh thần Tết giản dị, nhân văn và hướng tới một mùa xuân bền vững bắt đầu từ mảnh vườn quê.



