Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: "Bóng hồng" cứu hộ trong màn đêm

Ròng rã suốt 7 năm qua là những đêm trắng Nguyễn Hoàng Kim Ngân (SN 1994) cùng đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 trợ giúp hàng ngàn nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) tại TP Thủ Đức, TP HCM.

Để nạn nhân không bị bỏ rơi

"Alô, phải đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 phải không? Có một vụ tai nạn vừa xảy ra tại đoạn cầu vượt ngã tư Bình Phước. - Vâng, chúng tôi sẽ đến ngay!". Đó là một cuộc điện thoại mà Ngân nhận được khi đã gần 23 giờ nhưng không hề lưỡng lự, cô gái ngay lập tức cùng đồng đội đến hiện trường để sơ cứu nạn nhân.

Không khó để nhận ra các thành viên đội cứu nạn giữa vòng vây người dân tại hiện trường qua bộ đồng phục và tác phong cứu hộ rất chuyên nghiệp. Sau khi gọi được xe cấp cứu đưa nạn nhân tới bệnh viện, Kim Ngân mới thở phào, vuốt mồ hôi trán. Ít người biết rằng cô gái sinh năm 1994 với vẻ bề ngoài tươi tắn, hoạt bát đã từng phải trải qua biến cố lớn trong cuộc đời.

Đội 911 đã thực hiện sơ cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông hàng ngàn vụ suốt 7 năm qua

Năm 2007, ba của Ngân mất sớm. Năm 2012, chị Hai của Ngân bị TNGT trên đường nhưng do không được giúp đỡ kịp thời nên đã qua đời. "Người dân xúm lại chỗ chị tôi nằm trên đường nhưng không thể sơ cứu được. Khi xe cứu thương đến thì chị đã ngưng thở. Điều đó khiến tôi rất đau lòng và nung nấu ý định thành lập một đội cứu nạn miễn phí" - Ngân xót xa.

Nỗi đau chưa dừng lại, năm 2019, người thân cuối cùng của Ngân là mẹ cô cũng ra đi mãi mãi. "Lúc đó, tôi thành lập đội mới được 2 năm, người thân khuyên nên dừng lại vì công việc này nguy hiểm mà không đem lại lợi ích cho bản thân. Song, tôi sẽ không dừng lại mà quyết tâm vì nghĩ đến sự ra đi đau đớn của chị Hai và tôi không muốn ai rơi vào hoàn cảnh như thế nữa" - Ngân trải lòng.

Trước khi thành lập đội, Ngân đã tham gia cứu hộ tại một khu vực khác. Tuy nhiên, khi thấy địa bàn TP Thủ Đức chưa có đội cứu hộ nào nên Ngân cùng người bạn Nhật Minh thành lập đội cứu hộ 911 với 18 thành viên, do Ngân làm đội trưởng.

21 giờ đêm mỗi ngày là thời gian bắt đầu hoạt động của đội. Đối với các thành viên, sau 24 giờ, Ngân hạn chế huy động các bạn nếu có TNGT nhưng với riêng cô thì bất kể giờ nào khi 2 số hotline (0993.131.911 - 0907.471.911) rung lên thì Ngân ngay lập tức mang túi y tế đến hiện trường nhanh nhất có thể. Với Ngân, cứu người như cứu hỏa.

Trắng đêm cứu người

Ngân cũng như mọi thành viên trong đội đều có công việc ban ngày để lo toan cuộc sống. Trước đây, cô là công nhân trong một nhà máy ở TP Thủ Đức. Có những ngày đi làm 10 giờ đã rất mệt, Ngân lại trắng đêm cứu hộ 3-4 ca đến gần sáng mới về nhà. Cô mệt nhoài nhưng trong lòng rất vui vì đã giúp được người, không để day dứt, vương vấn trong tâm trí.

"Ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngay cả những ngày Tết tôi cũng trực. Tôi sẽ là người trực chính cùng với các thành viên khác" - Ngân nói. Để thành thạo kỹ năng sơ cấp cứu, Ngân và đồng đội đã được học qua về lớp tập huấn cũng như trau dồi thêm kỹ năng trên mạng. Các thành viên được các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện TP Thủ Đức hỗ trợ kỹ năng băng bó, nẹp, ép tim CPR, quy trình sơ cứu nạn nhân có HIV. Các dụng cụ y tế như bao tay y tế, nẹp cổ, nẹp tay, đai lưng, bông băng... đều được các thành viên tự nguyện bỏ tiền ra trang bị. Có nạn nhân hoàn cảnh khó khăn, đội lại đứng lên kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

Ngân cùng người dân sơ cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường

Đội trưởng Ngân chia sẻ: "Đội lấy tiêu chí tính mạng con người là trên hết. Khi đưa nạn nhân vào bệnh viện, đội còn hỗ trợ bác sĩ đưa nạn nhân đi chụp chiếu, liên hệ người nhà và bảo quản tài sản cho nạn nhân. Tại hiện trường, đội cắt cử thành viên bảo vệ hiện trường, phối hợp với cảnh sát giao thông xác minh nguyên nhân tai nạn. Bạn Lâm Hoàng Khánh Duy, thành viên đội cứu nạn, cho hay: "Có một lần em gặp nạn và gọi đến đội nhờ trợ giúp từ đó mà em biết đến chị Ngân. Chị chăm sóc nạn nhân như người nhà, rất nhiệt tình, vì vậy em xung phong tham gia giúp đỡ. Có lần xuống hiện trường nhìn nạn nhân bị TNGT, anh em trong đội cố gắng cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi khiến anh em rất đau xót".

Đội cũng từng gặp không ít tình huống không hay. Là phái yếu, Ngân đôi khi gặp một số người say xỉn, nói năng thô tục hay sàm sỡ... nhưng do đã quá "già dặn" nên Ngân đã khéo léo ứng xử để bảo vệ bản thân. "Đôi khi gặp các tình huống như người say xỉn, đội cố gắng kiềm chế, nếu không được thì gọi công an ra hỗ trợ" - Ngân cười nói.

Ngoài Ngân ra, trong đội còn có Thanh Thảo là nữ. Người nhà ban đầu không muốn Thảo tham gia đội vì phải đánh đổi thời gian, nhan sắc nhưng cô nói có thêm niềm vui, có thêm một gia đình. Thanh Thảo kể: "Có trường hợp ông chú bị ngã xe, phần đầu bị vỡ và chảy nhiều máu nhưng chú đang say rượu nên không cho ai tiếp xúc. Em và một bạn trong đội đã tốn hơn chục cuộn băng để băng được đầu cho chú, sau đó gọi xe chở chú vào bệnh viện, lúc đó đã rất khuya rồi".

Có những ngày, đội hỗ trợ được 3 vụ và 3 giờ sáng các thành viên mới về đến nhà. Đúng 3 giờ 30 phút, hotline tiếp tục vang lên. Ngân hít một hơi thật sâu rồi bật dậy tới hiện trường. Chưa kịp nghỉ ngơi, đúng 4 giờ 30 phút, hotline lại đổ chuông, Ngân tiếp tục đến địa chỉ tiếp theo. Xong việc, Ngân đến thẳng chỗ làm sau một đêm trắng.

Trải qua 7 năm làm "hiệp sĩ bóng đêm", đội của Ngân đã hỗ trợ hàng ngàn nạn nhân gặp TNGT, thậm chí ngay lúc đêm khuya trên những cung đường vắng vẻ.

Giúp người không mong trả ơn

Hành trình 7 năm hỗ trợ nạn nhân bị TNGT của Ngân và đội sẽ tiếp tục được duy trì và chưa xác định điểm dừng. Bởi lẽ, đội giúp người không mong được trả ơn, chỉ mong ai cũng được bình an trên cung đường trở về mái nhà thân yêu.

"Mới đầu, mọi người thường gọi tôi là "hiệp sĩ bóng đêm", tôi không quen. Nhưng tôi cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho công việc của đội nên thấy hạnh phúc. Tuy vậy, mỗi năm cũng có khoảng 5-7 vụ nạn nhân nặng quá không cứu được, đội rất buồn và ấp ủ dự định mua được chiếc xe cứu thương hiện đại" - Ngân tâm sự.

Các thành viên đội 911 đều có chứng chỉ sơ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Công việc vất vả, hiểm nguy nhưng đội không nhận hỗ trợ về tiền bạc. Ngân cho biết: "Năm vừa rồi, có một chị gọi tới bày tỏ muốn hỗ trợ tiền cho đội để trả ơn công sức sơ cấp cứu ba của chị bị TNGT nhưng tôi từ chối vì chúng tôi giúp người không mong được nhận lại, cho đi là còn mãi". Anh Trịnh Văn Bình, chủ một cửa hàng sửa chữa xe máy tại TP Thủ Đức, chia sẻ: "Tôi biết đến đội 911 vào năm 2019 khi anh của tôi bị TNGT. Đội 911 đã chở anh tôi vào bệnh viện giúp anh có cơ hội sống. Vì vậy, tôi mới quyết định sửa xe, thay dầu xe miễn phí cho các thành viên đội 911 hằng tháng, coi như đóng góp chút sức cho công việc ý nghĩa này".