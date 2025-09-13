Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Cựu chiến binh tận tâm làm việc nghĩa

Mạch chảy tri ân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng chưa bao giờ ngưng trong tâm thức của mỗi thành viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Bình Phước (tỉnh Đồng Nai). Họ vẫn đau đáu nỗ lực tìm kiếm đồng đội và dành thời gian tri ân, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Những mái ấm nghĩa tình

Theo ông Đỗ Văn Các - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Bình Phước, đến nay, hội đã tiếp nhận danh sách 2.105 liệt sĩ từ các đơn vị, tiếp nhận thông tin 405 giấy báo tử qua thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước. Qua đó, hội đã hỗ trợ tư vấn trực tiếp 207 lượt, tư vấn qua điện thoại 279 lượt và thông báo danh sách của 194 liệt sĩ về các tỉnh, thành.

Các thành viên trong hội phần lớn tuổi đã cao, không ít người là phụ nữ, thương binh, bệnh binh nhưng những năm qua, họ đã tạm gác công việc gia đình, vì mệnh lệnh của trái tim, trách nhiệm với đồng đội để đi tìm kiếm hài cốt, mộ liệt sĩ. Hội đã phối hợp với Đội K72 - Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự Bình Phước tìm kiếm, cất bốc được 220 hài cốt, mộ liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ an táng. Hội kết hợp với hội cựu chiến binh, ban ngành chức năng các huyện, thị xã, thành phố cất bốc, thực hiện nghi lễ tiễn đưa liệt sĩ về quê hương theo nguyện vọng của gia đình; tìm kiếm liệt sĩ và hỗ trợ đơn vị chức năng xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ tên;…

Các cựu chiến binh Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Bình Phước đến thăm, tặng quà và tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy. Ảnh: HUỲNH ĐẶNG

Dù không có nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động nhưng các thành viên của hội tự nguyện, vận động xây tặng và sửa chữa nhà ở cho 16 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn nhà sửa chữa có trị giá từ 40 - 60 triệu đồng và căn nhà xây mới có trị giá 80 triệu đồng.

Mọi người lính thời bình và sống sót sau các cuộc chiến không ai không rưng rưng nước mắt, thành kính nghiêng mình trước những mất mát, đau thương của bao bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Những cựu binh "0 đồng" còn vận động được 3.800 phần quà, tổng trị giá 1,2 tỉ đồng, tặng gia đình chính sách, hộ nghèo nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 và Tết Nguyên đán hằng năm. Bên cạnh đó, hội còn vận động, quyên góp tặng 13 sổ tiết kiệm, với tổng trị giá 64 triệu đồng cho 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn Bình Phước; tặng học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, số tiền 21 triệu đồng…

Hằng năm cứ đến ngày 27-7, các chi hội của hội mua vòng hoa, nhang đèn, trái cây đến viếng nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Chốt chặn Tàu Ô ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản (nay là xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai) và các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ trong tỉnh…

Về với mẹ yêu thương

Trong luồng gió se lạnh, vào sáng sớm tháng 7 âm lịch, nhưng căn nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy (95 tuổi; ở thôn 7, xã Bom Bo) vẫn tràn đầy không khí ấm áp khi có những đứa con mặc áo lính một thời bám đất giữ làng trên mặt trận Bình Long về thăm. Chúng tôi vây lấy mẹ hỏi thăm sức khỏe. Mẹ Bảy rưng rưng xúc động: "Các con đến, mẹ vui lắm. Mẹ thấy trong người khỏe hơn nhiều…".

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Bình Phước làm lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Ảnh: VŨ LUẬT

Gia đình mẹ Trần Thị Bảy có 2 thế hệ Bà mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Bảy có người con trai duy nhất - liệt sĩ Trần Văn Của và mẹ Nguyễn Thị Hai (mẹ chồng của mẹ Bảy - đã mất) có chồng - liệt sĩ Trần Văn Khái - hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. "Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im…", những ca từ trong bài ca "Đất nước" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Tạ Hữu Yên, như vẫn âm vang trong mỗi chúng tôi. Mọi người lính thời bình và sống sót sau các cuộc chiến không ai không rưng rưng nước mắt, thành kính nghiêng mình trước những mất mát, đau thương của bao bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất đi người chồng, người con vì nền độc lập, thống nhất đất nước.

Những đau thương, mất mát của mẹ Bảy, chúng tôi - những thế hệ hôm nay và mai sau - vẫn đang hằng ngày, hằng giờ chung tay xoa dịu. Trung đoàn 719 - Binh đoàn 16 đã xây tặng mẹ Bảy căn nhà tình nghĩa, đồng thời chăm sóc sức khỏe và phụng dưỡng mẹ. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo mẹ hằng ngày. Mới đây, hội đã hỗ trợ một đoàn hảo tâm ở TP HCM về xây tặng mẹ giếng khoan nước sạch để sử dụng...

Thật xúc động khi cựu chiến binh, thương binh Vũ Đình Luật thay mặt đoàn tặng lẵng hoa và quà (tiền mặt do các cựu chiến binh đóng góp) cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy. Cựu chiến binh, thương binh Vũ Đình Luật bồi hồi trải lòng: "Chúng con dù ở xa, mỗi người một nơi, một hoàn cảnh, có người ở phường Đồng Xoài và xã Đồng Phú vẫn tranh thủ thời gian để đến thăm mẹ. Đây là trách nhiệm của chúng con - những người lính Cụ Hồ. Mẹ là niềm tin cho mỗi chúng con…".

Các cựu chiến binh tiễn đưa hài cốt liệt sĩ ra xe về quê nhà. Ảnh: VŨ LUẬT

Chia sẻ về hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo Trần Văn Phú cho biết dù bận nhiều công việc nhưng hội hằng năm vẫn tổ chức thăm mẹ, ít nhất 2 lần. Ngoài ra, các chi hội như: Chi hội Cựu chiến binh thôn 7 - nơi gia đình mẹ cư trú - đến thăm mẹ thường xuyên hơn, cả trong dịp lễ 30-4, ngày Quốc khánh 2-9…

Chúng tôi lần lượt thắp hương lên bàn thờ Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Trần Văn Khái, liệt sĩ Trần Văn Của và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai. Sau đó, chúng tôi cùng mẹ Bảy hát bài "Giải phóng miền Nam" và bài "Như có Bác trong ngày đại thắng". Tiếng của Mẹ Bảy rưng rưng, xúc động hòa cùng tiếng của những người con âm vang trong căn nhà tình nghĩa, thấm vào miền đất kháng chiến xưa - xã Bom Bo anh hùng!

Trăn trở khi hàng vạn mộ liệt sĩ chưa có tên Theo thống kê, hiện tổng số liệt sĩ trên địa bàn Bình Phước có gần 10.740 liệt sĩ. Trong đó, số liệt sĩ có tên là 6.073 và số liệt sĩ chưa biết tên khoảng 4.660. Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Xoài (phường Đồng Xoài) có 4.760 liệt sĩ (số liệt sĩ có tên là 1.397, số liệt sĩ chưa biết tên là 3.363); Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Long (phường An Lộc) có 2.304 liệt sĩ, gồm có tên là 1.292 và 1.012 liệt sĩ chưa biết tên… Nghĩa tình tri ân vẫn chất chứa những trăn trở trong lòng mỗi thành viên của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Bình Phước khi hàng vạn mộ liệt sĩ chưa có tên.



