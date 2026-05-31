Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta lần 4”: Hành trình ý nghĩa của bác sĩ Các

Khó có thể thống kê hết hành trình thiện nguyện của bác sĩ (BS) Đỗ Văn Các, sinh năm 1945, ngụ xã Phú Riềng, TP Đồng Nai trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách khó khăn.

Hết lòng với người nghèo vùng sâu, vùng xa

Tôi có dịp theo chân BS Đỗ Văn Các cùng một số y, BS ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Phước đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng. Chương trình do Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Phước cũ (nay là TP Đồng Nai) tổ chức. Cựu chiến binh (CCB) Lê Bá Phán ở thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, cùng 3 cô con gái đều là nạn nhân chất độc da cam. Ông Phán bị nhiễm chất độc hóa học nặng, tỉ lệ mất sức lao động trên 80%. Được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, ông Phán xúc động nói: "Cứ vào dịp Tết, tôi và các con được BS Các và đồng nghiệp thăm khám, phát thuốc uống và tặng quà. Nghĩa tình ấy của bác sĩ cha con tôi luôn khắc ghi". Có những đợt người dân đến khám đông nên BS Các và đồng nghiệp làm việc luôn cả trưa. BS Trịnh Thị Ngọc Ửng, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh, đồng hành cùng BS Các trong nhiều đợt khám bệnh thiện nguyện, chia sẻ: "Trong những chuyến đi, BS Các luôn ân cần thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân. Chuyên môn vững và sự chỉn chu trong công việc là những phẩm chất nổi bật ở BS Các. Khi thăm khám, ông luôn động viên, lưu ý bệnh nhân giữ gìn sức khỏe, hạn chế thuốc lá, rượu bia".

Bác sĩ Đỗ Văn Các khám bệnh cho đối tượng chính sách khó khăn. Ảnh: DUY HIẾN

Dù đã 81 tuổi nhưng BS Đỗ Văn Các hằng ngày vẫn có mặt ở Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nam Việt do ông làm giám đốc. Từng là người lính, nên khi giải ngũ, ông luôn nghĩ đến sức khỏe của đồng đội và nhân dân. Mới đây, trong lễ kết nạp hội viên và thành lập Liên Chi hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh phường Đồng Xoài (TP Đồng Nai), BS Đỗ Văn Các đã tặng 50 phiếu khám bệnh miễn phí cho các chiến sĩ Trường Sơn năm xưa. Phiếu quà tặng gồm: Khám tổng quát, Siêu âm ổ bụng, Đo loãng xương bằng sóng siêu âm, Test nhanh ung thư đại tràng (CEA), Tầm soát tiểu đường (Glucose), Tầm soát ung thư phổi và các thủ thuật vật lý trị liệu y học cổ truyền.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Phú Riềng và Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh Bình Phước cũ, dịp Tết Nguyên đán hằng năm, BS Các cùng hội viên tập trung tại nhà gói bánh chưng tặng hội viên, gia đình nghèo, gia đình chính sách khó khăn, các bệnh nhân đang nằm điều trị tại các bệnh viện.

Ngôi nhà của BS Các không chỉ là nơi gặp gỡ, hội họp của những người cùng chung tấm lòng thiện nguyện, mà còn là điểm tựa ấm áp cho nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ, yếu thế, đau ốm và nghèo khó. Cũng từ ngôi nhà ấy, nhiều chương trình "Nghĩa tình tri ân liệt sĩ" trong tỉnh và trên khắp cả nước đã được ấp ủ, lên kế hoạch và triển khai, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Tri ân các liệt sĩ

Đau đáu trước thực tế nhiều gia đình liệt sĩ cho đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt người thân, ông chủ động sắp xếp công việc chuyên môn để đồng hành với những CCB, cựu TNXP tình nguyện trên hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đều in dấu chân ông mỗi lần có thân nhân gia đình liệt sĩ vào liên hệ tìm kiếm, hay chuyển hài cốt ông cha mình về quê hương. Những lần như thế, gia đình BS Các luôn rộng cửa đón thân nhân các liệt sĩ đến lưu trú. Từ chỗ ăn, chỗ nghỉ đến việc đi lại, mọi thứ đều được ông và người thân trong gia đình sắp xếp chu đáo, tận tình, giúp họ vơi bớt phần nào những nhọc nhằn trên hành trình tìm lại người thân.

Bác sĩ Các tặng quà các đảng viên cao tuổi ở xã Phú Riềng, TP Đồng Nai. Ảnh: DUY HIẾN

Qua hơn 10 năm thành lập (31-12-2015), HTGĐLS Bình Phước dưới sự điều hành của BS Đỗ Văn Các và các hội viên đã đóng góp 1.291 ngày công khảo sát, trực tiếp tham gia cùng các cơ quan chức năng khảo sát trên 100 vị trí và đợt quy tập, tìm thấy 118 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang trong tỉnh. Đồng thời, gửi 6.290 thư báo tin và đăng tải công khai danh sách trên 3.000 thông tin liệt sĩ, giúp nhiều gia đình xác định đơn vị và nơi hy sinh của người thân. Tư vấn hỗ trợ nhiều gia đình bổ sung đính chính thông tin liệt sĩ trên bia mộ, giám định ADN trả lại tên cho liệt sĩ. Hội cũng trực tiếp giúp nhiều gia đình đi tìm mộ, tổ chức cất bốc và làm lễ tiễn đưa nhiều liệt sĩ về quê hương.

Ngoài ra, ông và các hội viên kết hợp cùng địa phương chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy 95 tuổi ở thôn 7, xã Bom Bo, TP Đồng Nai; Cung cấp hàng trăm trang tài liệu cho đội chuyên trách K72 về các trận đánh và những tài liệu liên quan tới liệt sĩ. Chưa dừng lại đó, Hội còn hỗ trợ cung cấp thông tin cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định và tìm thấy 74 hài cốt liệt sĩ tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn; Tham gia nhiều chương trình đóng góp xây dựng tôn tạo nghĩa trang, nhà bia và tổ chức đám giỗ tập thể... Các phong trào quyên góp phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Trung bị bão lụt hằng năm và xây tặng nhà tình nghĩa cũng luôn có dấu ấn của hội.

Bác sĩ Đỗ Văn Các (thứ 2 từ phải sang) trong một lần khảo sát khu mộ liệt sĩ tại thôn 4, xã Minh Hưng, nay là xã Bù Đăng, TP Đồng Nai. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chia sẻ với chúng tôi, ông nói: "Tôi luôn đau đáu với hoạt động tri ân liệt sĩ. Dù rất cố gắng nhưng những việc làm được vẫn chưa đáp ứng hết mong mỏi của các gia đình liệt sĩ. Chừng nào còn sức khỏe, còn điều kiện thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp cho các hoạt động nghĩa tình, đúng với mục đích, danh nghĩa của hội".

Với BS Các, phần thưởng lớn nhất có lẽ vẫn là những cuộc đoàn tụ muộn màng của các gia đình liệt sĩ, là nụ cười của người nghèo sau mỗi lần được khám bệnh, nhận thuốc và sẻ chia. Đó cũng là động lực để ông tiếp tục hành trình thiện nguyện mà mình đã theo đuổi suốt nhiều năm qua...

Hậu phương vững chắc Vợ BS Đỗ Văn Các, bà Đồng Thị Bình (sinh năm 1948), Trưởng Ban Liên lạc nữ CCB xã Phú Riềng, Chi hội trưởng Chi hội Người Cao tuổi thôn Phú Tân, luôn là hậu phương vững chắc cho chồng có điều kiện, thời gian đi làm công việc thiện nguyện. Bà luôn giữ mối liên kết chặt chẽ giữa các hội, ban, đoàn thể xã. Như hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... để kịp thời hỗ trợ vốn cho nhiều hộ gia đình hội viên buôn bán, chăm sóc vườn và chăn nuôi. Nhiều hội viên sử dụng nguồn vốn vay của ban liên lạc đúng mục đích đạt hiệu quả nâng cao đời sống kinh tế gia đình. Hằng năm vợ chồng bà vận động con cháu ủng hộ từ 70, 80 phần quà tặng người cao tuổi, gia đình chính sách khó khăn. Trong dịp Tết Bính Ngọ, gia đình BS Các tặng 84 phần quà, trị giá mỗi phần 500.000 đồng cho các CCB cao tuổi, các đảng viên lão thành và nạn nhân chất độc da cam cư trú trên địa bàn xã Phú Riềng.



