Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: Những trái tim nhân hậu luôn hiện hữu

Buổi trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 17-11.

Khác với các cuộc thi trước, cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 3 được kéo dài thời gian nhận bài. Qua hơn 1 năm 3 tháng sau khi phát động (từ ngày 6-7-2024 đến nay), cuộc thi đã nhận hơn 400 bài viết của các tác giả trên cả nước và đã chọn đăng 60 tác phẩm trên số báo ra ngày thứ bảy định kỳ hằng tuần. Các bài viết được trình bày trọn một trang với nhiều hình ảnh đẹp và được giới thiệu trang trọng ra bìa 1.

Sinh động, đa dạng những tấm gương nhân ái

Điểm ghi nhận trước tiên là cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" bước sang năm thứ 3 đã khẳng định chỗ đứng trong lòng bạn đọc và thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các tác giả ở khắp các vùng miền của Tổ quốc.

Ở cuộc thi lần này, các tác giả đã khắc họa sinh động, đa dạng những tấm gương nhân ái của các nhà giáo, nhà sư, cựu chiến binh, người lính biên phòng, chiến sĩ công an, nhà khoa học, bác sĩ, những nông dân chất phác, trưởng bản hay các nhà hảo tâm, những công dân bình dị có trách nhiệm với cộng đồng…

"Tâm huyết giữ gìn di tích cách mạng" của tác giả Anh Thư đưa chúng ta về với nhà Di tích lịch sử cách mạng Mã Đà chiến khu Đ miền Đông Nam Bộ gặp bà Tô Thị Thái (SN 1942) - nữ cựu chiến binh đã nhiều năm bỏ công sức, tiền của để sưu tầm hình ảnh, tư liệu lịch sử về hoạt động của Chiến khu Mã Đà; sửa chữa, tôn tạo nhà di tích lịch sử này. Bà mong muốn góp sức mình bảo vệ khu rừng lịch sử - một căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Một số tác phẩm được chọn đăng trong cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta” lần 3Ảnh: DUY PHÚ

Hay Lê Văn Phúc suốt 6 năm qua miệt mài phục dựng những bức ảnh liệt sĩ, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tri ân với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc qua bài viết "Chàng trai trẻ "hồi sinh" ảnh liệt sĩ" của Vũ Phương Anh.

Hình ảnh, trái tim nhân ái của các chiến sĩ, cán bộ bộ đội biên phòng ngoài nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, biên cương, còn dành thời gian giúp cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa tốt đẹp hơn cũng là đề tài để các tác giả khai thác. Qua bài viết "Những đứa con nuôi của Đồn Biên phòng trên đảo Lý Sơn" của Nguyễn Tuấn Anh, bạn đọc sẽ có thêm cái nhìn về tấm lòng của những người lính biên phòng trên đảo Lý Sơn nhận nuôi các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân, giúp các em tiếp tục đến trường, thực hiện giấc mơ hoài bão chinh phục tri thức. Cũng ở nơi tiền tiêu của Tổ quốc, "người thầy nơi đầu sóng ngọn gió" của Đoàn Tam Kỳ kể câu chuyện về thầy giáo trẻ Nguyễn Hữu Phú trải qua 5 năm gắn bó, đem con chữ đến với các học sinh ở đảo Song Tử Tây.

Vượt khó, vươn lên làm giàu

Ai chọn TP HCM làm nơi sinh cơ lập nghiệp cũng có thể gieo yêu thương, vun đắp nghĩa tình, đặc biệt thực hiện tốt phong trào công tác dân vận. Hai tác giả Cao Minh Tèo - Cao Kiến Nam trong bài viết "Lấy tình người làm dân vận" đã kể về tấm gương giữa đời thường, biểu tượng của tinh thần "vì dân phục vụ" của cụ ông Nguyễn Khắc Êm (80 tuổi) và ông Tống Thìn (60 tuổi) qua những việc làm tại địa phương, truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa gắn với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đó là câu chuyện về trưởng bản ở tỉnh Điện Biên Mùa A Thi năng nổ gánh vác trách nhiệm, tận tâm lo cho từng hộ dân, là người kết nối ý Đảng với lòng dân, là điểm tựa vững vàng mỗi khi dân bản gặp khó được miêu tả sinh động trong "Trưởng bản vì dân ở Tây Bắc" của Minh Khuê.

Nhờ cuộc gọi kịp thời và hành động dứt khoát của anh Mùa A Thi, 21 hộ với 90 nhân khẩu đã thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra rạng sáng 1-8 vừa qua ở tỉnh Điện Biên.

Cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần 3 cũng đã nhận nhiều bài viết về những tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu và chung tay phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống. 65 năm sống nơi thâm sơn cùng cốc, ông Hồ Văn Ngưm (Ăm Neng, SN 1959, người Vân Kiều) đã nghiên cứu, cải tạo giống quýt ngọt, vận động bản làng chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao trong bài viết "Sự sống bật lên từ cội rễ" của Hoàng Hải Lâm.

Tác giả Võ Quý Cầu kể câu chuyện về cựu chiến binh Văn Công Củ hướng dẫn cộng đồng dân tộc Ca Dong ở Quảng Ngãi trồng thành công giống trái cây miền Nam để thoát nghèo trong bài viết "Ông Mười trong lòng người Ca Dong".

Hay Sùng A Cải không chỉ trồng cây gây rừng, anh còn gieo những hạt mầm hy vọng và sự đổi thay cho những học sinh miền núi qua ngòi bút của Mai Hiên trong "Chàng trai H'Mông với "Rừng và Em". Hơn 1 triệu cây xanh được trồng, hàng trăm học sinh được hướng nghiệp, hơn 10.000 cuốn sách góp vào 15 thư viện trường học suốt 7 năm qua ở các tỉnh miền Bắc - đó là thành quả của Hệ sinh thái "Rừng và Em" do Sùng A Cải khởi xướng và bền bỉ thực hiện.

Đó là Hồ Tu Pông Ngởi (SN 1992, ở bản A Môr, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), giờ đã trở thành người con ưu tú của bản làng với những hành động thiết thực xuất phát từ nhiệt tâm cống hiến cho cộng đồng trong "Điều ước vì bản làng Pa Kô, Vân Kiều" của Nguyễn Thị Bội Nhiên. Vốn đam mê làm phim, với chiếc camera và laptop, Ngởi đã thực hiện hàng loạt tác phẩm về cuộc sống còn khó khăn nhưng đầy niềm vui và khát vọng của người dân Pa Kô, Vân Kiều; về việc bảo vệ môi trường và nguồn nước sạch của bản làng...

Sẵn sàng sẻ chia, chung tay giúp đỡ

Trong cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần 2, tác giả Lê Kim Dũng kể về doanh nhân Mai Văn Soạn ở TP Đà Nẵng qua bài viết "Lấy sự sẻ chia làm lẽ sống". Ở cuộc thi lần này, tác giả mang lại góc nhìn khác về trái tim nồng hậu của tiến sĩ chuyên ngành lâm nghiệp Đào Thị Châu Hà trong "Sứ giả tiếng Việt ở trời Âu" với bút danh Le Kung Kiểm. Bài viết khắc họa TS Hà đã dành thời gian tư vấn, giúp đỡ các gia đình người Việt ở Đức và nhiều nước châu Âu nuôi dạy con cái, học và lan tỏa tiếng Việt.

Cuộc thi cũng nhận nhiều bài viết về những tấm gương cứu nạn trong đêm; hiến máu, mô, tạng để cứu người; nỗ lực vượt qua số phận nghiệt ngã để hòa nhập và lan tỏa, truyền cảm hứng cho người khuyết tật tự tin trong cuộc sống hay những tấm lòng sẻ chia của các nhà hảo tâm đối với người nghèo… Có thể khẳng định cuộc sống luôn hiện hữu những tấm lòng nghĩa hiệp, trái tim nhân ái sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia với các mảnh đời bất hạnh, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Vân Trình không đầu hàng số phận Trong quá trình tuyển chọn, liên lạc với tác giả Vân Trình của bài viết "Người mẹ hiền của trẻ tự kỷ" để trao đổi thêm, chúng tôi thật bất ngờ và cảm phục trước hoàn cảnh thương tâm và nghị lực vượt qua nghịch cảnh của tác giả. Cách đây 7 năm, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân và giọng nói của Vân Trình, mọi ước mơ của cô gái mới tròn 23 tuổi tưởng chừng đã chấm dứt. Nhưng bằng nghị lực, ý chí của mình và sự đồng hành của người mẹ, cô đã vượt qua tất cả để tiếp tục theo đuổi đam mê, trở thành tấm gương sáng truyền cảm hứng cho biết bao người. Không đi lại và giao tiếp được, Vân Trình dùng đôi tay để “đi” trên bàn phím, làm việc thông qua nền tảng mạng xã hội. (Ảnh do nhân vật cung cấp) Không đi lại và giao tiếp được, cô dùng đôi tay gõ bàn phím để "nói chuyện", thông qua nền tảng mạng xã hội. Cô khát khao viết để thấy rằng mình được sống và sống có ý nghĩa. Vân Trình luôn là tấm gương của sự bền bỉ, không đầu hàng số phận, nỗ lực vì đam mê, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 3 đã nhận được sự đồng hành xuyên suốt từ Tập đoàn CT Group, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.



