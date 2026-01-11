Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”: Sứ giả của nụ cười

Nhiều năm qua, Trần Trung Chiến (32 tuổi, ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) đã bền bỉ thực hiện hành trình "Đổi một hộp sữa lấy một nụ cười" của trẻ em vùng cao Tây Bắc. Sự tử tế của anh lặng lẽ theo từng bước chân lên núi, đầy ắp sẻ chia và trái tim thiện lành.

Bước chân không mỏi

"Chú Chiến ơi! Khi nào chú lại lên với chúng cháu? Chú về, chúng cháu buồn lắm! Nhớ chú lắm...". Đó là những lời nói hồn nhiên mà lưu luyến của các em mỗi khi Trần Trung Chiến hoàn thành chuyến thiện nguyện để về miền xuôi. Sự quyến luyến của những đứa trẻ ấy khiến anh mong sớm ngày quay trở lại.

Tháng 8-2025, Chiến đã thực hiện chương trình "Trung thu ấm cúng" cho các bạn nhỏ tại xã Lũng Hồ (nay là xã Đường Thượng, tỉnh Tuyên Quang) và đang triển khai tặng quần áo ấm cho các bé. Chiến kể ở địa hình toàn núi đá, người dân khó trồng được lúa vì thiếu nước, thức ăn chủ yếu là ngô và mèn mén. Các gia đình thường đông con, ít thì 4, 5 đứa, nhiều thì 6, 7 bé, nên cái ăn cái mặc đều thiếu thốn. Vì vậy, mỗi khi các bé thấy bóng dáng "chú Chiến" là chạy lon ton ra đón, miệng líu ríu: "Chú Chiến tủa! Chú Chiến tủa!" (chú Chiến đến) khiến lòng anh trỗi dậy cảm xúc hân hoan, vơi đi nhọc nhằn khi lặn lội leo dốc, vượt đèo chở tấm lòng đến bên những đứa trẻ quanh năm "no bụng mèn mén".

Trần Trung Chiến tặng sữa cho các em tại điểm trường Dì Thàng thuộc xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ)

Dẫu có thể chưa mấy ai biết anh đã bao nhiêu lần lặp đi lặp lại những bước chân không mỏi trên mảnh đất Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), Chiến vẫn âm thầm chuyên chở tình thương trĩu nặng tới các vùng cao như Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Mù Cang Chải. Thời gian đầu còn chật vật vì địa hình khó đi, song "chân cứng đá mềm", những chuyến đi sau đó, anh đã thông thạo đường sá, chinh phục những đoạn đường gồ ghề, trắc trở. Chiến cũng sắp xếp kế hoạch mở rộng phạm vi thiện nguyện đến các tỉnh Điện Biên, Sơn La.

Mang niềm vui đến cho các "thiên thần nhỏ"

Chiến là lao động tự do, không bị gò bó thời gian nên thường có những chuyến đi lên các vùng núi Tây Bắc. Qua vài bản làng, gặp gỡ các em nhỏ vùng cao. Khi anh tặng quà, gương mặt non nớt của trẻ thơ như sáng bừng lên. Vậy là anh nảy ra ý tưởng thực hiện chương trình "Đổi một hộp sữa lấy một nụ cười" nhằm mamg niềm vui đến các "thiên thần nhỏ".

Người thanh niên giàu tấm lòng nhân ái ấy đã bền bỉ thực hiện không ít chuyến thiện nguyện bằng chiếc xe máy và đôi chân cứng cỏi của chính mình. Giai đoạn đầu hành trình thiện nguyện, để có thêm nguồn kinh phí, buổi tối anh phải chạy xe công nghệ. Trung bình mỗi chuyến đi, Chiến mang khoảng 15-20 thùng sữa. Đến nay, hầu hết anh đã quen thuộc, nhớ tên rất nhiều trẻ thơ nhiều vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang (cũ) - nay là tỉnh Tuyên Quang. Các em cũng nhẵn mặt "chú Chiến", yêu quý, gần gũi với anh chẳng khác nào người thân.

Tặng áo ấm cho các em tại điểm trường Làng Quá, xã Đường Thượng, tỉnh Tuyên Quang

Ngoài tặng sữa, Chiến còn dạy cho các em cách chào hỏi, giao tiếp lễ phép, biết "vâng dạ", "cảm ơn", "cháu xin chú" khi nhận quà. Từng hộp sữa anh trao tặng không chỉ mang lại nụ cười cho các em nhỏ, mà còn thắp lên niềm tin về lòng nhân ái cho cộng đồng.

Chiến chia sẻ: "Cuộc sống của các em nhỏ nơi đây rất thiếu thốn và thiệt thòi nên tôi san sẻ chút thơm thảo. Tôi hạnh phúc khi chứng kiến niềm vui của các bé khi được tặng sữa".

Mùa đông không lạnh

Ở những bản làng vùng cao, mùa đông không chỉ là cái lạnh của gió núi, sương mù, còn là cái lạnh của sự thiếu thốn. Các bé đi học thường cho mèn mén vào túi ni-lông mang đến lớp để ăn qua bữa. Em nào về nhà ăn thì phải nghỉ học buổi chiều vì trường quá xa.

Chính từ thực tế ấy, Trần Trung Chiến đã vận động bạn bè tham gia nấu bữa trưa cho học sinh tại các điểm trường nằm sâu trong núi. Từ đầu mùa đông 2025, Chiến đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện mang tên "Đông ấm" và "Nấu ăn cho em". Tính đến thời điểm hiện tại, Chiến và nhà hảo tâm đã tổ chức khoảng 16 buổi nấu ăn cho các em nhỏ tại các điểm trường ở vùng cao Tuyên Quang, và trao tặng các em khoảng 1.500 chiếc áo ấm.

Bữa cơm ấm lòng của các em ở điểm trường Phía Tráng, xã Đường Thượng, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mỗi chuyến đi là một hành trình gian nan, nhưng hình ảnh những đứa trẻ co ro trong giá rét bỗng bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh hân hoan khi được khoác lên mình chiếc áo mới còn thơm mùi vải đã tiếp thêm động lực cho Chiến. Với các em và bà con vùng cao, đó không chỉ là món quà vật chất, mà đó còn là cảm giác ấm lòng vì được quan tâm, được san sẻ tình người trong khó khăn. Điều đáng quý là mọi hoạt động thiện nguyện đều được Chiến thực hiện với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, từ việc chuẩn bị thực phẩm an toàn, phối hợp với chính quyền địa phương. Không chỉ là sữa hay lương thực và thực phẩm, Chiến còn vận động bạn bè và nhà hảo tâm tài trợ để thu gom, mua quần áo cho các bé. Mùa đông năm 2024, anh đặt may một loạt đồng phục mới tinh rồi vận chuyển lên vùng cao cho các em. Gần đây nhất, anh thay mặt nhà hảo tâm mang quần áo, gạo, mì tôm phát cho bà con.

Với Trần Trung Chiến, giúp đỡ không phải là làm cho có, mà là làm sao để sự sẻ chia thực sự mang lại giá trị lâu dài cho các em nhỏ, sưởi ấm cả người trao và người nhận... Giữa bao bộn bề của cuộc sống hiện đại, anh đã chọn cho mình một con đường giản dị nhưng đầy ắp giá trị nhân ái.

Bằng nhiệt huyết, sức trẻ, bước chân anh vẫn đi mòn những khó khăn để rồi trước mắt luôn thấy niềm vui, hạnh phúc hiện hữu trong cuộc sống. Và bầy em nhỏ hân hoan chực chờ bóng dáng "sứ giả của nụ cười" xuất hiện để ríu rít chạy ùa tới, gọi tên "chú Chiến".

Nhà hảo tâm, doanh nghiệp đồng hành Mới đây nhất, Chiến vui mừng vì hành trình "Đổi một hộp sữa lấy một nụ cười" của anh đã được Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ. Công ty góp phần tặng sữa, ngỏ ý trước mắt sẽ đồng hành cùng anh, mỗi tháng hỗ trợ 30 thùng sữa. Nhiều nhà hảo tâm biết việc Chiến làm cũng chung tay mang yêu thương và sự ấm áp trao đến các em nhỏ. Đặc biệt là những chuyến thiện nguyện "Đông ấm 2025" đang được nhiều tổ chức kết nối với Chiến thực hiện. Những chiếc áo mới đến tay các em, ủ ấm cả mùa đông rét mướt nơi vùng cao. Chiến tâm sự: "Tôi cảm thấy may mắn vì đi đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ, đồng hành. Vì vậy, tôi luôn ý thức rằng những món quà mình tặng phải bảo đảm chất lượng, điều quan trọng hơn hết là sức khỏe của bà con và các bé, nên tôi mua đồ tốt, chọn những thương hiệu uy tín. Sữa cũng nhập trực tiếp từ Vinamilk, có hóa đơn đỏ…".



