Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Trao yêu thương, gặt hy vọng

Ấn tượng đầu tiên khi trò chuyện qua điện thoại với Hữu Minh Tài, chàng trai người Khmer đến từ Cà Mau, là sự chất phác, hiền hậu và dễ mến. Đến khi gặp nhau ở Hà Nội, anh Tài với nụ cười tỏa nắng đã chia sẻ câu chuyện lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cùng hành trình dạy nghề miễn phí cho học viên tại địa phương.

Lần đầu đến thủ đô

Tôi biết Tài khi anh tham gia Giải thưởng "Vinh danh người truyền lửa" năm 2025 do Báo Đại Đoàn Kết dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức.

Từ 300 gương mặt tiêu biểu đến từ nhiều lĩnh vực trên khắp cả nước, anh Tài được chọn vào vòng 150 người. "Tôi rất vui, tự hào và xen lẫn cả hồi hộp chờ đợi. Và cuối cùng là vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được tin báo từ MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau rằng tôi đã lọt vào Top 15 và được có mặt ở Hà Nội trong đêm trao giải" - anh Tài chia sẻ niềm vui đến bất ngờ dịp cuối năm 2025.

Anh Hữu Minh Tài tỉ mẩn tạo hồn cho từng sản phẩm. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mang theo niềm tự hào của quê hương Cà Mau, chàng trai người Khmer lần đầu tiên trong đời đặt chân đến thủ đô. Đó là một trải nghiệm đặc biệt không thể nào quên. Ngay khi xuống máy bay, Tài được ban tổ chức đón tiếp chu đáo, đưa đi tham quan Lăng Bác, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, nhà tù Hỏa Lò… và điều ấy khiến anh thấy ấm lòng. "Nếu không gặp trục trặc vé máy bay, tôi sẽ ở Hà Nội lâu hơn để có thể tham quan hết những địa điểm nổi tiếng mà trước đó chỉ biết đến qua sách vở, phim ảnh" - anh cười.

Đến giờ, trong Tài vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc khi đứng trên sân khấu "Vinh danh người truyền lửa". Anh bỡ ngỡ trước không gian lớn, trước sự trang trọng của buổi lễ và càng xúc động hơn khi biết rằng mình được bình chọn từ khắp nơi - từ các đại biểu, anh chị em trong tỉnh đến cộng đồng ở xa.

Chàng trai 31 tuổi cho rằng danh hiệu cao quý này chính là động lực thôi thúc anh cố gắng hơn nữa trên con đường lập nghiệp và truyền nghề, giúp được nhiều người hơn nữa có cơ hội tiếp cận mô hình việc làm bền vững, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tài cho biết mình sinh sống ở vùng đất tận cùng Tổ quốc, nơi thông tin trước đây còn lạc hậu so với các thành phố lớn. Nhờ chuyển đổi số, người dân quê anh được tiếp cận nhanh chóng với tri thức mới, các mô hình sản xuất hiện đại và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách kịp thời.

Sống có trách nhiệm

Sinh ra trong một gia đình nông dân, hơn ai hết, Tài hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của người dân nơi miền cực Nam của Tổ quốc. Để mưu sinh, phần lớn thanh niên Khmer ở Cà Mau phải rời quê lên TP HCM làm công nhân. Bản thân anh cũng từng trải qua nhiều nghề khác nhau trước khi bén duyên với điêu khắc gỗ.

Với năng khiếu hội họa sẵn có, Tài từng theo học vẽ tranh sơn dầu và đắp tượng xi măng. Nhưng phải đến khi gặp được một người thầy từ miền Bắc, mở xưởng điêu khắc gỗ ở TP Cần Thơ, anh mới thật sự tìm thấy hướng đi vững chắc. Nhờ có năng khiếu, Tài tiếp thu rất nhanh, chỉ mất một năm đã trở thành thợ giỏi. Sau khi tay nghề đủ cứng, anh xin phép thầy về Cà Mau mở một xưởng sản xuất nhỏ tại nhà. Với phương châm lấy uy tín và chất lượng làm trọng, Tài chăm chút sản phẩm đến từng chi tiết, sẵn sàng làm lại nếu khách hàng chưa hài lòng. Anh làm nghề bằng niềm đam mê, uy tín và sự chỉn chu - yếu tố bắt buộc của nghề điêu khắc mỹ nghệ gỗ. Chính sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị ấy đã giúp anh từng bước tạo dựng được thương hiệu, được khách hàng tin tưởng, từ đó có điều kiện mở rộng sản xuất.

Anh Hữu Minh Tài nhận Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” năm 2025. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Điều đáng quý hơn cả là Tài không giữ thành quả cho riêng mình. Xuất thân nghèo khó, nên anh ấp ủ ý định dạy nghề miễn phí cho những trường hợp khó khăn, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc Khmer. Với anh, dạy nghề không chỉ để có việc làm mà còn là cách giữ thanh niên tránh xa tệ nạn xã hội, sống có trách nhiệm và biết trân trọng giá trị lao động. Trong suốt gần 10 năm mở xưởng, anh đã trực tiếp dạy nghề cho gần 30 học viên. Trong số này, hơn 10 người có thể sống được bằng nghề, tự nuôi bản thân và gia đình. Nhiều học viên khác, dù không theo nghề lâu dài, vẫn có thêm kỹ năng để đi làm thuê, cải thiện thu nhập. Đặc biệt, với những học viên có hoàn cảnh khó khăn, anh không chỉ miễn học phí mà còn lo ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, thậm chí trả lương khi họ làm ra sản phẩm.

Dù là người Khmer hay người Kinh, chỉ cần có quyết tâm học nghề, anh đều tận tình truyền đạt kinh nghiệm làm nghề. Có những học viên phải đi hàng chục cây số mỗi ngày để đến xưởng, anh vẫn cố gắng hỗ trợ, bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng con đường học nghề của người nghèo gian nan đến mức nào. "Ai quyết tâm học nghề, tôi sẵn sàng hỗ trợ, truyền đạt hết mình" - chàng trai Khmer bộc bạch.

Thắp sáng tương lai cho thanh niên nghèo

Mơ ước hiện tại của Tài là một cái xưởng sản xuất đủ lớn đủ thu hút thêm thợ giỏi và học viên.

Anh muốn tạo công ăn việc làm ngay tại quê nhà, để những thanh niên Khmer không phải tha hương, để những bạn trẻ ham chơi, dễ sa vào tệ nạn có cơ hội tìm lại hướng đi. "Tôi muốn dạy nghề và cả lối sống thiện lành, cách tránh xa tệ nạn xã hội cho thanh niên quê tôi" - Tài nói. Từ chính trải nghiệm của bản thân, anh đã sớm nhận ra rằng muốn giúp quê hương phát triển thì phải tạo được nghề nghiệp ổn định ngay tại địa phương.

Tác phẩm thủ công gỗ mỹ nghệ của Tài được đánh giá cao nhờ đậm đà bản sắc văn hóa Khmer, kết hợp sự sáng tạo và độ tinh xảo. Có những tác phẩm anh vô cùng tâm đắc nhưng vẫn phải bán đi để có tiền tiếp tục duy trì cơ sở. Anh cười hiền: "Chỉ mong người mua trân trọng và giữ gìn đứa con tinh thần của tôi".

Những ngày cuối năm, Tài miệt mài hoàn thiện sản phẩm để đem trưng bày tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ I - nơi anh tiếp tục là gương mặt đại diện tiêu biểu.

Hành trình phấn đấu bền bỉ Thành công của Tài không đến từ may mắn, trái lại, đó là hành trình phấn đấu bền bỉ của một người trẻ dám mơ, dám làm, dám vượt khỏi giới hạn của bản thân. Với những nỗ lực không ngừng trong lao động sáng tạo và tinh thần cống hiến vì cộng đồng, anh Hữu Minh Tài - đoàn viên Chi Đoàn ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau - vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương năm 2025 vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.



