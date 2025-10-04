Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh tôi” lần 3: Hơn 20 năm bền bỉ "thương và ráng"

Anh Châu Thành Toàn, Trưởng Nhóm tình nguyện SV07 thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), hiện công tác tại Trung tâm Y tế Khu vực Sài Gòn (TP HCM) và là Đội trưởng Đội Tình nguyện viên thể thao người khuyết tật (NKT) - Ủy ban Paralympic Việt Nam. Nhiều năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện, anh và Nhóm SV07 đã đồng hành, tiếp thêm nghị lực cho NKT, trẻ ung thư, người dân khó khăn... bằng tất cả sự tận tâm.

Sát cánh với vận động viên khuyết tật

Chúng tôi hẹn gặp anh Toàn vào một ngày cuối tháng 9-2025. Dù ho sù sụ vì bị cảm nhưng giọng anh vẫn sôi nổi khi nhắc đến hoạt động thiện nguyện.

Với lịch hoạt động ken dày, trông Toàn già hơn hẳn tuổi 43 của anh. Toàn cho biết mới đây, ngày 27-9, anh và Nhóm SV07 đã đến phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ nấu 400 phần bò kho tặng người nghèo và trẻ em khó khăn. Sau đó 1 ngày, nhóm của anh lại đến Tây Ninh tặng quà nhiều em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị tỉnh. Rồi cuối tháng 10 này, nhóm lại tổ chức một chương trình thiện nguyện ở phường Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng…

Tốt nghiệp ngành bác sĩ thú y nhưng anh Toàn lại chọn lối rẽ theo học điều dưỡng, với mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau thể xác, chữa lành tâm hồn những phận đời kém may mắn. "Tôi luôn tự nhủ mình là một thành viên của xã hội, cần phải sẻ chia, đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật" - anh bộc bạch.

Là Đội trưởng Đội Tình nguyện viên thể thao NKT, Toàn luôn nghĩ cách giúp đỡ các vận động viên khuyết tật. Anh dành trọn những ngày nghỉ phép năm để đồng hành với các vận động viên tại những giải thể thao như điền kinh, bơi lội... dành cho NKT.

"Dịp SEA Games 22 - năm 2003, tôi túc trực tại sân bay để hỗ trợ các vận động viên khắp nơi đến TP HCM tranh tài ở giải đấu dành cho NKT. Chứng kiến những vận động viên dìu dắt nhau ra xe về khách sạn, người khiếm thị cõng người liệt 2 chân, người chỉ còn một chân đẩy xe lăn cho người thiếu 2 chân…, tôi tự hỏi tại sao mình không đóng góp cho thể thao NKT nhiều hơn" - Toàn kể lại quá trình đưa anh đến Đội Tình nguyện viên thể thao NKT.

Anh Châu Thành Toàn chia sẻ niềm vui với các vận động viên khuyết tật đạt thành tích môn bơi lội. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với sự đồng cảm sâu sắc, anh Toàn không chỉ tận tình hỗ trợ NKT trong sinh hoạt, thi đấu thể thao mà còn trở thành người hướng dẫn, tập huấn cho nhiều tình nguyện viên tại các giải đấu. Anh cũng là cầu nối gắn kết các nhà hảo tâm trong và ngoài nước với vận động viên, góp thêm nguồn lực để phong trào thể thao NKT không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn giúp họ rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng sự tự tin và ý chí vươn lên. Gắn bó hơn 20 năm với thể thao NKT, anh có thêm những người bạn giàu nghị lực, đầy trách nhiệm và cùng họ trải qua nhiều chuyến tập luyện, thi đấu.

Dù đôi chân không thể đi lại nhưng chị Nguyễn Thị Sari (SN 1985, quê Tây Ninh) đã đạt nhiều thành tích về bơi lội NKT với 72 huy chương. Nhắc đến anh Toàn, chị cảm kích: "Từ năm 2007, anh ấy đã đồng hành với các vận động viên khuyết tật. Chúng tôi luôn nhận được năng lượng tích cực từ anh. Anh đã tiếp thêm tinh thần, nghị lực để chúng tôi đạt thành tích tại những giải đấu Paralympic Việt Nam".

Anh Châu Thành Toàn hỗ trợ chị Nguyễn Thị Sari trong một buổi luyện tập. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tiếp thêm "liều thuốc tinh thần"

Trong ký ức của Toàn, những bệnh nhi ung thư, kể cả các em đã về với "trời xanh mây trắng", vẫn luôn hiện diện. Anh nhắc nhiều đến em Nguyễn Trung Hiếu, quê Đồng Nai, nhà nghèo, mắc ung thư xương.

Hiếu đã lìa đời chỉ sau vài tháng phát hiện căn bệnh quái ác này vì khối ung thư di căn lên phổi. "Những ngày cuối đời, Hiếu đòi ngủ chung với tôi, bảo tôi ôm chặt em vào lòng…" - Toàn ngậm ngùi. Hôm tiễn biệt Hiếu, anh không ngăn nổi những dòng nước mắt. Trong sự mất mát ấy, Toàn vẫn nhớ mãi tấm lòng của một tiểu thương - lặng lẽ hỗ trợ viện phí, để anh có thể ở bên bệnh nhi này thêm vài tháng sau khi em phải đoạn chi.

Nhắc đến việc đoạn chi, Toàn lại liên tưởng tới những đôi chân giả. Anh cho biết NKT thường mặc cảm, sống thu mình. Để giúp những người này vượt qua sự tự ti, anh đã tìm cách đưa họ "vào đời" và đôi chân giả đã giúp những người bại liệt 1 hoặc 2 chân tự tin hơn hẳn. Đến nay, hơn 300 đôi chân giả đã được anh và nhóm của mình trao tặng NKT.

NKT cũng có nhiều tâm sự, trăn trở, khát khao… Anh Toàn nhớ lại: "Tôi đã đưa nhiều người đến gặp những vận động viên khuyết tật. Cùng cảnh ngộ, họ dễ sẻ chia, đồng cảm và tự tin hơn, học hỏi kinh nghiệm sống lẫn kinh nghiệm đè nén cảm xúc tiêu cực lại". Đó cũng là "liều thuốc tinh thần" giúp nhiều NKT tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.

Ngoài NKT, với sự dẫn dắt của Toàn, Nhóm SV07 còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, để lại dấu ấn trong cộng đồng. Đến nay, nhóm đã vận động xây dựng 23 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo, neo đơn với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Từ những đêm hát rong gây quỹ của nhóm, hàng ngàn học sinh nghèo hiếu học được tiếp sức với gần 1.000 chiếc xe đạp; hàng trăm bệnh nhân phục hồi chức năng, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin... nhận quà tặng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. SV07 còn đồng hành cùng hàng ngàn bệnh nhân ung thư, hỗ trợ lắp chân giả tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP HCM và Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM.

Anh Toàn xúc động: "Toàn bộ nguồn kinh phí của SV07 được gây dựng từ những tấm lòng "thương và ráng", từ những đêm hát rong của nhóm đến các chương trình thiện nguyện quy mô, góp phần chia sẻ với nhiều phận đời kém may mắn".

Giải thích thêm về việc "thương và ráng", anh Toàn cho biết: "Để đủ tiền hỗ trợ nhiều trường hợp, ngoài chuyện phải có tấm lòng thương người, chúng tôi còn phải ráng vận động hay hoạt động, như cố gắng hát rong đến sau 0 giờ… Chẳng hạn, để giúp bà Nguyễn Thị Dần ở An Giang có một căn nhà lành lặn trước khi nhắm mắt, các nhà hảo tâm ủng hộ 40 triệu đồng. Song, số tiền cần thiết phải là 60 triệu đồng, thế là nhóm chúng tôi chia nhau đi hát rong nhiều đêm liền".

Minh bạch, chân thành

27 năm tham gia công tác xã hội, anh Toàn đã nếm trải nhiều hương vị ngọt bùi. Anh tiết lộ nhiều lúc cả nhóm phải "binh" bài toán kinh tế, sao cho những trường hợp họ hỗ trợ, giúp đỡ phải "vừa đủ chất vừa đủ lượng", vừa đem đến niềm tin.

Toàn gọi đùa đó là việc "xảo thiện" - nghĩa là phải khéo léo để làm sao duy trì thường xuyên hoạt động thiện nguyện một cách thiết thực, ý nghĩa. Anh trải lòng: "Đi xin tiền làm từ thiện đôi khi phải "chai mặt, lì người". Chỉ cần để xảy ra sai sót nhỏ về tiền bạc cũng có thể thiêu rụi niềm tin của nhà hảo tâm lẫn người cần trợ giúp. Thế nhưng, tự tin với sự tử tế của mình, chúng tôi chưa khi nào thấy hổ thẹn, bởi sau tất cả là những tấm lòng trong sáng, chân thành".

Châu Thành Toàn và cuốn sách “Ráng cho đời tử tế”, chia sẻ về hành trình thiện nguyện của anh và Nhóm SV07. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Toàn cho rằng thời gian không chờ đợi ai, xã hội luôn vận động. Vì thế, hãy cùng nhau lan tỏa điều thiện để không ai bị bỏ lại phía sau, để sự hiện diện của mỗi người trên đời không trở nên vô nghĩa. "Làm công tác xã hội phải minh bạch, chân thành. Và, ai cũng có thể làm được việc này, nhất là các bạn trẻ" - anh mong mỏi.

Với những đóng góp bền bỉ, anh Châu Thành Toàn đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng 4 bằng khen; cùng hàng chục bằng khen, giấy khen từ các cơ quan, ban ngành, địa phương. "Chúng tôi còn phải "thương và ráng" nhiều hơn nữa" - anh bộc bạch.







