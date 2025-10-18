Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh tôi” lần 3: Lấy tình người làm dân vận

Ở tuổi 80, cụ ông Nguyễn Khắc Êm - nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 29, khu phố 3, phường Bến Nghé, quận 1 (nay phường Sài Gòn, TP HCM) và ông Tống Thìn (60 tuổi) - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, phường 7, quận Gò Vấp (nay phường Hạnh Thông) luôn tâm niệm: Công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước, gắn liền với sự phát triển thực tiễn của địa phương, đơn vị.

"Già làng" ở phố

Suốt hơn 48 năm gắn bó với công việc ở khu dân cư, ông Êm đã trở thành hình ảnh thân thuộc trong đời sống người dân nơi đây. Với tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy, ông góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển hóa, xây dựng địa bàn không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

Từ năm 1976 - 2024, ông Êm luôn sâu sát từng nhà, lắng nghe, sẻ chia và kiên trì tuyên truyền, vận động ngăn chặn các loại ma túy nhắm vào giới trẻ. Song song đó, ông duy trì các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để quận 1 (cũ) xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của TP HCM.

"Việc tinh gọn tổ dân phố sẽ gắn với chức danh của người hoạt động không chuyên trách tổ dân phố chắc chắn sẽ được triển khai trong thời gian sớm. Điều tôi quan tâm là việc gọn nhưng phải tinh và hiệu quả càng phải nâng cao. Tôi muốn các anh chị làm công việc này tiếp tục gần dân với những mô hình, cách làm thực chất..." - ông Êm bày tỏ.

Trong những lần đi vận động đóng góp, tham gia phong trào cộng đồng, ông cũng quen với những lời phàn nàn kiểu "vác tù và hàng tổng", cây "ăng-ten" di động. Tuy có buồn nhưng ông tự dặn mình phải kiên nhẫn. "Công việc mình làm vì lợi ích chung của cả khu phố. Làm tốt những việc nhỏ ấy, nghĩa là đang góp một phần làm cho thành phố đẹp hơn" - ông Êm khẳng định.

Ai gặp khó, ông Êm tìm cách giúp; ai vướng thủ tục hành chính, ông tận tình hướng dẫn; ai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông kiến nghị lên phường để được hỗ trợ lâu dài.

Ông Nguyễn Khắc Êm và vợ, bà Liên trong căn nhà thuê chật chội. Ảnh: THANH HẢI

Là hộ nghèo nhưng ông Nguyễn Khắc Êm luôn tiên phong trong công tác xóa đói giảm nghèo. Hiểu cảnh nghèo nên ông càng đồng cảm, sẵn lòng kết nối, sẻ chia. Đến nay, 45 hộ khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ hơn 500 triệu đồng đã được ông vận động giúp đỡ. "Tôi cũng nghèo như bà con, nên càng phải làm. Giúp được ai là lòng nhẹ hơn chút" - ông Êm cười hiền, nói và cho biết khu phố 3 đến nay đã không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Ông nhẩm tính, đã có hơn 10 thanh niên làm lại cuộc đời sau khi cai nghiện thành công; hơn 50 trường hợp chấp hành tốt pháp luật, thực hiện nghĩa vụ quân sự đầy đủ.

Ông kể rằng nhiều lần sáng mở cửa đã thấy tờ giấy ném trước nhà với lời hăm dọa hành hung. "Tội phạm và tệ nạn là "cặp đôi chim lợn", tuy hai mà một. Tôi chọn cách quyết liệt nhưng không cực đoan, luôn nhớ lời ông bà dạy "Không đánh người quay lại"… - ông Êm cười hiền.

Chị Trần Thị Thanh Hằng, tổ trưởng tổ dân phố 27 (chung cư 158 Pasteur), cho biết gia đình chị cũng như nhiều hộ dân ở đây từng nhận được sự giúp đỡ của ông Êm. "Có việc khó tôi lại nhờ bác chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hoạt động của khu phố. Ai cũng quý mến bác. Khi còn là tổ trưởng, bác thường xuyên đến từng nhà động viên, giúp đỡ người dân yếu thế. Nhờ vậy mà khu phố luôn giữ vững tinh thần đoàn kết…" - chị Hằng kể.

Chị Hằng cũng chia sẻ thêm có trường hợp ông Lê Kim Long, cư dân khu phố 29, từng là hộ nghèo nhưng nhờ ông Êm hỗ trợ vay vốn, con ông được miễn học phí và nhận học bổng đến trường. Giờ gia đình bác Long đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định, trở thành tấm gương nghị lực vươn lên.

"Người kể chuyện" khu phố

Quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai (nay TP HCM), năm 1987, ông Tống Thìn lên đường nhập ngũ, phục vụ tại Phòng Đặc công - Tham mưu Quân khu 7. Xuất ngũ, ông chọn quận Gò Vấp (cũ) làm nơi lập nghiệp. Ngoài những công việc mưu sinh, ông Thìn tích cực tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, luôn thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm của người đảng viên.

Từ phẩm chất ấy, năm 2012, ông được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng khu phố. Năm 2020, ông được Đảng ủy phường 7 chỉ định làm Bí thư Chi bộ khu phố, rồi tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Khu phố 18, phường Hạnh Thông.

Ông Tống Thìn (thứ 2, từ phải qua) cùng người dân dọn dẹp vệ sinh để khu phố “xanh - sạch - đẹp”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chăm mẹ già, ông hiểu sâu sắc nỗi lo của những người yếu thế trong xã hội. Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Thìn cười hiền. "Tôi không ngại khó, chỉ lo còn tới 22 hộ nghèo trong khu phố. Nhìn những căn nhà xuống cấp, thương lắm. Tôi chỉ mong bà con thoát nghèo, sống ổn định hơn…" - ông Thìn bộc bạch. Với người nghèo, đặc biệt là người già neo đơn, bệnh tật, ông luôn tất bật vận động các nhà hảo tâm san sẻ yêu thương. Nhiều hộ được ông hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, giúp bà con an tâm chữa bệnh. Nhờ sự đồng hành này, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên thành hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, ông Tống Thìn đã góp phần đưa phong trào giảm nghèo của địa phương đạt kết quả nổi bật. Từ 22 hộ nghèo năm 2012, đến nay khu phố 18, phường Hạnh Thông chỉ còn 12 hộ cận nghèo; 10 hộ đã thoát nghèo bền vững. Kết quả ấy là minh chứng cho sự tận tâm, gần dân, hiểu dân và hết lòng vì dân của một bí thư chi bộ. Gần 20 năm gắn bó với công tác khu phố, ông Thìn được người dân yêu mến, quý trọng. Anh Lưu Triều Tiên - một người dân địa phương - cho biết ông Thìn gan dạ dữ lắm. "Dịch COVID-19 nguy hiểm, nhà nhà đóng cửa không dám ra ngoài, vậy mà ông Tống Thìn vẫn xông pha. Ông cùng lực lượng "tiên phong" của phường đi tiếp tế lương thực, thuốc men cho bà con. Ai thấy cũng phục!" - anh Tiên nói.

Ông Thìn còn đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ. Khi còn ở phường 7 (cũ), ông là thành viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học, vận động đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW và các nguồn lực xã hội đóng góp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ngoài ra, ông còn vận động người dân góp "của ít lòng nhiều" để tặng quà tinh thần cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Thi thoảng, người ta vẫn thấy ông đứng điều tiết giao thông ở những điểm kẹt xe, dưới cái nắng gắt hay giữa dòng khói bụi mịt mù. Lúc rảnh, ông lại rảo quanh khu phố có gần 530 hộ dân, hơn 2.300 nhân khẩu, vừa gần bà con vừa phát hiện những hộ khó khăn để kịp thời đề xuất phường hỗ trợ.

Ông Tống Thìn còn là "người kể chuyện" của khu phố. Ông viết và lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao đẹp quanh mình như bà Trương Thị Hường - người phụ nữ mê nấu cơm chay tặng cho bà con nghèo. "Một cây làm chẳng nên non. Bà con làm tốt thì mình báo công, làm chưa tốt thì góp ý, nhưng cái gì cũng phải có chữ tình. Người thành phố sống nghĩa tình, thì mình cũng phải lấy nghĩa tình mà đối đãi" - ông cười hiền.

Nỗ lực được ghi nhận Vừa qua, ông Nguyễn Khắc Êm là một trong số người được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Lễ tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM (1975-2025). Ông thấy mình phải có trách nhiệm không chỉ những việc làm với công tác tại địa phương, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa gắn với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Trong khi đó, gần 20 năm gắn bó, cựu chiến binh Tống Thìn là tấm gương sáng giữa đời thường, biểu tượng của tinh thần "vì dân phục vụ". Năm 2024, ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của phường và quận.



