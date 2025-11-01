Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh tôi” lần 3: Nghĩa cử của "Pé Còi Quảng Ngãi"

"Giang Còi Quảng Ngãi" hay "Pé Còi Quảng Ngãi", đó là "biệt danh" thân thương mà bạn bè, những người thân quen gọi chị Lê Thị Cẩm Giang (39 tuổi, ngụ phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi). Dáng người nhỏ thó, cái lưng hơi "gù" (lưng tôm) nhưng trong chị chất chứa nghị lực mạnh mẽ, tấm lòng nhân hậu, ấm áp.

Không quản đường xa đi tiếp máu cứu người

Chị Giang kể vào năm 2021 tại tỉnh Quảng Ngãi quê hương chị, dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Một buổi sáng, vô tình vào Facebook, chị Giang thấy một dòng tin nhắn khẩn cầu vô cùng cấp thiết từ người nhà một bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện tỉnh Quảng Nam chuẩn bị được phẫu thuật và cần nhóm máu hiếm (nhóm máu O+) nhưng hiện bệnh viện không còn nhóm máu này.

Chị Giang quyết định "phóng xe máy" từ Quảng Ngãi ra tận bệnh viện Quảng Nam để hiến máu cứu người bởi chị có nhóm máu hiếm, trùng với nhóm máu bệnh nhân đang cần. "Lúc đó bệnh viện cách ly nghiêm ngặt lắm. Chạy xe đến nơi, tôi bỏ tiền xét nghiệm COVID-19, sau khi có kết quả âm tính, tôi được vào bệnh viện để hiến máu cứu người" - chị Giang nhớ lại. Sau khi hiến máu cứu người, chị vội vã rời bệnh viện ra về. Người nhà bệnh nhân xúc động chạy theo ôm chị để nói lời cảm ơn và dúi vào tay chị chút tiền nhưng chị Giang từ chối không nhận. Chút tiền của bệnh viện gửi bồi dưỡng cho người hiến máu chị cũng bỏ vào thùng từ thiện ngay lối ra vào phòng cấp cứu để ủng hộ cho bệnh nhân nghèo. Chị chỉ nghĩ: "Mình làm việc thiện, cứu người, giúp đời thì có xá chi chút tiền chi phí...".

Nhiều năm trước đây, chị cũng thường xuyên đi hiến máu nhân đạo để cứu người khi còn đang ở Hải Phòng (quê chồng của chị), rồi đi hiến máu cứu người ở các bệnh viện như Việt - Tiệp Hải Phòng. Ngoài ra chị còn tham gia với các nhóm thiện nguyện, tham gia các đợt hiến máu định kỳ trong chương trình "Giọt máu hồng". Hễ biết, nghe ở bệnh viện hay ở đâu có người đang cần nhóm máu hiếm là chị Giang một mình đến tận nơi hiến những giọt máu hồng nóng hổi với tấm lòng trước hết là để cứu người, giúp đời.

Chị Giang nhiều lần vượt đường xa để đến hiến máu cho những ca cần nhóm máu hiếm (nhóm máu O+). (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Không dừng lại ở việc hiến máu, chị Giang còn tích cực tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện, để giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh. Chị Giang cho hay: "Họ đã nghèo khó, mà lại mắc bệnh hiểm nghèo thì càng bất hạnh hơn. Của ít lòng nhiều, nhiều người cùng chung tay sẽ giúp họ vượt qua bạo bệnh, khốn khó"…

Thu xếp thời gian rảnh, chị Giang tranh thủ đến với những cụ già có hoàn cảnh khó khăn để trao quà và thăm hỏi cuộc sống của họ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vượt qua định kiến về hiến tạng

Điều đặc biệt và gây xúc động là mới đây chị Giang đã quyết định hiến toàn bộ cơ thể, các mô, tạng của mình cho bệnh viện sau khi qua đời.

Chị Giang kể ý nguyện đăng ký hiến mô, hiến bộ phận cơ thể của mình sau khi qua đời hay sau khi chết não đã "thôi thúc" chị trong nhiều năm nay và đến thời điểm hiện tại là "thời cơ thuận lợi đã tới".

Vì vậy, những ngày đầu tháng 6, chị Giang quyết định đón chuyến xe khách từ Quảng Ngãi vào TP HCM để đến Bệnh viện Chợ Rẫy để làm thủ tục hiến xác, hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể của mình sau khi qua đời.

Chị Giang chia sẻ: "Hôm đó, vào đến TP HCM, tôi đi xe ôm tới Bệnh viện Chợ Rẫy để trực tiếp đăng ký thì đã hết giờ làm việc. Được bệnh viện hướng dẫn, tôi đã làm thủ tục hiến xác qua online".

Đưa tờ đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi qua đời, chị Giang viết: "Vì sự phát triển của nền y học nước nhà, nhằm giúp đỡ những người không may mắc các bệnh hiểm nghèo và với tinh thần nhân đạo chữa bệnh cứu người. Sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể mình sau khi tôi qua đời mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào...".

Ánh mắt xúc động, chị nói, ngày được Bệnh viện Chợ Rẫy gửi cái "Thẻ đăng ký hiến mô, tạng" về quê nhà, cầm cái thẻ trên tay, chị bật khóc vì chị biết rằng hạnh phúc và tâm nguyện của mình đã được thực hiện.

Theo chị Giang, để đi đến quyết định và thực hiện thủ tục đăng ký hiến xác, hiến mô, hiến tạng, các bộ phận cơ thể, thời gian đầu cũng vô cùng "gian nan" bởi vấp phải sự phản đối quyết liệt của người nhà, nhất là ba mẹ. Nhưng sau một thời gian dài "thủ thỉ", chị mới thuyết phục được ba má ủng hộ.

Ông Lê Khuê, bà Phạm Thị Tâm là ba - mẹ của chị Giang. Họ cho biết: "Khi nghe con bé từ Quảng Ngãi vào tận Bệnh viện Chợ Rẫy để làm đơn tự nguyện hiến mô, tạng vợ chồng tui vô cùng "sốc" và bật khóc.

Việc Giang đi làm việc nghĩa, hiến máu cứu người chúng tôi ủng hộ. Nhưng việc hiến toàn bộ cơ thể cho y học, cho bệnh viện... ở Quảng Ngãi, vợ chồng tôi chưa nghe ai làm việc đó bao giờ.

Sau một thời gian dài được Giang thuyết phục và đưa các bài báo về việc hiến mô, hiến tạng cứu giúp nhiều sự sống sau khi qua đời hay chết não, vợ chồng tôi cũng nghe theo con. Để con thực hiện tâm nguyện của mình...".

Khi hay tin "Pé Còi Quảng Ngãi" hiến mô, hiến tạng để cứu người, giúp đời, hàng xóm hoàn toàn bất ngờ. Nhiều người nhắn tin, gọi điện để hỏi thăm liên tục việc chị "bỗng dưng" hiến xác sau khi qua đời. Khi đã tường tận ý nguyện của của chị, ai cũng trào dâng niềm xúc động.

Bà Nguyễn Thị Thu An (76 tuổi, đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, hàng xóm của chị Giang) xúc động cho biết: "Khi biết cháu Giang hiến xác, hiến mô, tạng sau khi qua đời, tôi thật sự xúc động bởi cháu Giang tuy còn trẻ nhưng đã có suy nghĩ giúp đời, giúp người hết sức thấu đáo và cao đẹp. Tôi rất khâm phục trước ý chí kiên định của cháu…".

Còn với chị Giang, việc đăng ký và tự nguyện hiến mô, tạng và các bộ phận cơ thể cũng là cách để chị lan tỏa năng lượng tích cực, hy vọng nhiều người cũng có thể hiến tạng để cứu người, phục vụ cho ngành y học...

Quảng Ngãi tiết trời mùa này thật oi bức nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình thật dịu mát bởi tấm lòng nhân hậu và nghĩa cử của "Giang Còi Quảng Ngãi".

Chia tay chị, tôi nghe vẳng đâu đây lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...".

Vâng, tấm lòng nhân hậu cùng với nghĩa cử cao đẹp của "Giang Còi Quảng Ngãi" sẽ mãi ở lại với cuộc đời này.

Theo ông Huỳnh Văn Mai - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi (nay là phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) - hiện nay việc tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể ở người sau khi qua đời ở Quảng Ngãi cũng chưa nhiều. Để thực hiện ý nguyện này hoàn toàn không dễ, thậm chí là bị người thân phản đối. Trường hợp của chị Lê Thị Cẩm Giang thật sự cũng "đặc biệt", dù tuổi còn trẻ nhưng đã tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời cho Bệnh viện Chợ Rẫy, được gia đình ủng hộ thì thật là tuyệt vời. Tấm lòng chị thật cao cả, đáng biểu dương... Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi qua đời của chị Giang gửi cho Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM











