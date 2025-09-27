Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh tôi” lần 3: Nữ giáo viên "đặc biệt" Nguyễn Thị Thảo Sương

Ở giữa lòng TP Đà Nẵng, ngôi trường mang tên nhà chí sĩ Phan Châu Trinh sáng lên ngọn lửa rất đặc biệt - ngọn lửa của niềm tin, của tình thương, của những tấm lòng thầm lặng nâng đỡ học trò nghèo. Người góp công gìn giữ ngọn lửa ấy suốt hơn một thập kỷ qua là cô Nguyễn Thị Thảo Sương - Phó Hiệu trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Trường THPT Phan Châu Trinh.

Gieo hạt yêu thương

Gặp cô Nguyễn Thị Thảo Sương trong những ngày cuối tháng 9 bề bộn của những ngày đầu năm học, chúng tôi mới cảm nhận được sự tất bật của nhà giáo vừa lo chuyên môn vừa trăn trở cho những học sinh còn chông chênh vì nghèo khó. Vừa họp xong chuyên môn, cô Sương lại lao vào xử lý số công việc "gieo hạt yêu thương" vào lớp trẻ kế cận còn ngổn ngang. Một ngày như mọi ngày làm việc, điện thoại của cô liên tục đổ chuông - những cuộc gọi từ cựu học sinh, nhà hảo tâm liên hệ nhà trường, trao học bổng cho học sinh nghèo.

Hàng chục năm công tác trong ngành giáo dục, hơn 11 năm gắn bó với công tác khuyến học - khuyến tài, không nhận mình là người đặc biệt, cô Sương chỉ khiêm tốn: "Được tổ chức phân công thì cô cố gắng, thành tích là của tập thể, cô chỉ là góp phần nhỏ thôi". Tuy nhiên, nhìn vào hành trình của cô, mới thấy nếu không có sự bền bỉ, ngọn lửa khuyến học trong cô khó có thể cháy sáng đến hôm nay.

Đến thời điểm hiện tại, Trường THPT Phan Châu Trinh là một trong số ít các trường duy trì mức học bổng khuyến học có giá trị cao. Theo đó, 100% học sinh nghèo, mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trường THPT Phan Châu Trinh được bảo đảm ở mức 5 triệu đồng và 2 triệu đồng/em.

Đặc biệt, chi hội còn phối hợp với cựu học sinh khóa 1988-1991 để duy trì những suất học bổng dành riêng cho học sinh vượt khó thi đỗ đại học điểm cao, với mức hỗ trợ từ 15 đến 24 triệu đồng tùy hoàn cảnh gia đình và ngành học.

Cô Nguyễn Thị Thảo Sương (ngoài cùng bên trái) cùng cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh khóa 1988-1991 tại buổi trao học bổng đầu năm học 2024-2025

Trong quá trình triển khai, mỗi lớp đều được Chi hội Khuyến học tổ chức thành những "tổ nhỏ đồng hành", gồm giáo viên chủ nhiệm, một học sinh và một phụ huynh đại diện. Họ cùng nhau tham gia các hoạt động khuyến học, với trọng tâm là quan tâm, giáo dục, nâng đỡ những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những học sinh còn hạn chế trong học tập, rèn luyện; đồng thời khen thưởng, khích lệ kịp thời các em giỏi giang, tài năng.

Đầu mỗi năm học, cô Sương cùng chi hội rà soát thông tin về học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, những gia đình vừa thoát nghèo nhưng còn vất vả, hay các em mồ côi. Danh sách này lại được phổ biến trong buổi họp phụ huynh một lần nữa để bảo đảm mọi trường hợp khó khăn đều được lập hồ sơ xin học bổng, không ai bị bỏ sót.

Bên cạnh đó, chi hội luôn duy trì một nguồn quỹ khen thưởng ổn định. Cô Sương nhấn mạnh: "Khuyến tài phải đi đôi với khuyến học. Nghĩa là việc đánh giá học sinh không chỉ dừng lại ở thành tích trên lớp, mà còn phải toàn diện, thể hiện qua các hoạt động đoàn thể, phong trào".

Cô Sương cho biết mỗi suất học bổng chính là một ngọn đèn được thắp lên trong trái tim học trò nghèo. Để ngọn đèn ấy tỏa sáng, chi hội phải làm việc tỉ mỉ: từ lập danh sách hộ nghèo, mồ côi, cận nghèo; phổ biến trong cuộc họp phụ huynh để không bỏ sót em nào; đến cách tổ chức "bộ ba đồng hành" gồm thầy cô, học sinh và phụ huynh. Khâu tổ chức phải chỉn chu để mọi cánh cửa học tập không khép lại trước bất kỳ ai.

Trái ngọt của lòng nhân ái

Chi hội vẫn duy trì mức học bổng 2 triệu đồng/em, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của thành phố.

Ngay từ những ngày đầu tiếp quản công việc, cô đề xuất nhà trường tổ chức các buổi hội khóa cho cựu học sinh, tìm các nhà hảo tâm sửa sang Phòng Truyền thống nhà trường - nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp của lớp lớp học sinh Trường Phan Châu Trinh. Cô Sương luôn trăn trở: "Làm sao để mỗi cựu học sinh khi trở về đều cảm thấy mình đang truyền lửa cho thế hệ sau. Chi hội Khuyến học nhà trường phải giữ vững vai trò cầu nối, phải thật khéo léo trong công tác vận động, kêu gọi cựu học sinh đồng hành cùng nhà trường".

Ngôi trường hơn 70 năm tuổi này không chỉ nổi tiếng bởi bảng vàng thành tích mà còn bởi truyền thống nghĩa tình. Chính sự gắn kết của các thế hệ cựu học sinh đã trở thành nguồn lực quý giá. Họ quay về, trao tặng học bổng, không chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng tình thương, bằng lời nhắn gửi: "Hãy vững bước đi tiếp, phía sau luôn có chúng tôi!".

Buổi “Trao học bổng đầu năm học 2025 - 2026” nhằm khích lệ tinh thần phấn đấu vượt khó vươn lên của các học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh

Ngày nay, có những trái ngọt không hiện hữu trên bảng điểm, mà nằm trong ánh mắt biết ơn, trong nụ cười của những học sinh nghèo ngày nhận học bổng. Nhắc về các học sinh, trong ánh mắt của nhà giáo Nguyễn Thị Thảo Sương thoáng chút bồi hồi. Cô kể một trường hợp làm cô nhớ mãi, đó chính là 2 chị em Tạ Ngọc Xuân Mai - Tạ Ngọc Xuân Nhi. Vốn dĩ gia đình khó khăn khi thuộc hộ nghèo, biến cố lại ập đến khi mẹ mất lúc chị gái Tạ Ngọc Xuân Mai đang thi lớp 10.

Biết sự việc, cô Sương cùng chi hội vận động cựu học sinh ở khắp mọi miền chung tay đóng góp, trao học bổng kịp thời để động viên các em. Không chỉ thời gian học phổ thông, hai chị em còn được các cựu học sinh đồng hành đến hết thời gian đại học. Từ những trợ giúp ban đầu, hai cánh chim non đã dần cứng cáp, vững tin bước tiếp trên đường đời.

Bạn Lê Việt Bảo Hàn, học sinh lớp 12/22 khóa 2017-2020, kể rằng từ khi mới vào trường cho đến khi bước chân vào giảng đường đại học, Hàn luôn có bàn tay thầy cô, các cựu học sinh dõi theo, nâng đỡ. "Em hạnh phúc vô cùng. Đây không chỉ là một suất học bổng, mà còn là tình thương, là niềm tin mà em được nhận. Em biết ơn vô vàn" - giọng Hàn nghẹn ngào.

Em Biện Thị Mỹ Hạnh, học sinh lớp 12/12 cùng khóa với Hàn, chia sẻ nhờ có học bổng mà Hạnh có thêm kinh phí học tập, để đôi vai gầy của mẹ em bớt đi phần nào nhọc nhằn. Hạnh trải lòng: "Quan trọng hơn, em đã học được rằng trong cuộc đời vẫn có nhiều điều tử tế. Khi mình kiên trì và không bỏ cuộc, may mắn sẽ mỉm cười. Các cô chú cựu học sinh chính là một trong những điều may mắn nhất đến với em".

Những lời chân thành ấy có lẽ chính là phần thưởng quý giá nhất cho hành trình khuyến học. Bởi đâu chỉ là tiền bạc, đó còn là những hạt mầm yêu thương, để mai này các em lớn lên cũng sẽ trao lại yêu thương cho đời.

Năm 2023, Chi hội Khuyến học Trường THPT Phan Châu Trinh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc. Nhưng với cô Sương, niềm hạnh phúc lớn hơn là sự tin yêu mà phụ huynh, cựu học sinh, xã hội dành cho mái trường.

Cầm trên tay cuốn sổ nhỏ, ghi lại những kỷ niệm đẹp trong suốt hành trình khuyến học - khuyến tài, cô Sương bày tỏ trong ánh mắt chan chứa cảm xúc: "Danh hiệu rồi sẽ qua đi nhưng sự tri ân mới còn lại mãi. Đó mới là phần thưởng vô giá!".

Những học sinh xuất sắc nhất trường có thể nhận tới 15 triệu đồng/em, học sinh xuất sắc khối được thưởng 5 triệu đồng/em, cùng nhiều phần thưởng khác.

Người đi trước giúp người đi sau Sau 14 năm triển khai, với sự hỗ trợ từ Chi hội Khuyến học của nhà trường, nguồn Học bổng Hiếu học của nhóm cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh khóa 1988-1991 đã dành mỗi năm trên 100 triệu đồng để động viên các học sinh vượt khó, đậu đại học điểm cao bước vào giảng đường. Chị Hà Kim Uyên, đại diện các cựu học sinh, cho biết năm nay nhóm sẽ trao 7 suất học bổng với tổng số tiền 128 triệu đồng cho các em học sinh lớp 12 khóa 2024-2025. Các thành viên trong nhóm luôn mong đợi các em nhận nguồn tiền hỗ trợ hôm nay sẽ là các hạt mầm, các nhân tố tiếp tục nhân rộng mô hình "người đi trước giúp người đi sau". Các em sẽ là những người chuyền đuốc để thắp sáng tinh thần hiếu học của học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thảo Sương thay mặt Chi hội Khuyến học Trường THPT Phan Châu Trinh nhận học bổng từ các cựu học sinh khóa 1998-2001



