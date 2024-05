Cuộc thi viết “Người thầy kính yêu”: Thầy giáo trẻ mê dạy tiếng Anh vì cộng đồng

Tôi thật may mắn khi được dự một tiết học tiếng Anh mà thầy Sang dạy miễn phí cho học sinh là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương. Bằng phương pháp sư phạm hài hước, cởi mở, anh đã biến lớp học trở nên gần gũi, gắn kết và giúp học sinh dễ hiểu bài hơn.



Anh Trương Chấn Sang hướng dẫn tỉ mỉ cho các học viên tại CLB Tiếng Anh vì cộng đồng

Không gục ngã trước số phận

Ẩn sau sự lạc quan và hóm hỉnh của Sang là một tuổi thơ chằng chịt bi kịch. Anh sinh ra trong một gia đình có cha làm nghề chài lưới, mẹ bán hàng quán ở Tân Uyên - Bình Dương nhưng họ sớm ly hôn chỉ sau vài năm. Khi Sang lên 6 tuổi thì anh trai của anh đột ngột qua đời vì bệnh gan. Đến năm Sang 15 tuổi, bố và chị gái anh cũng qua đời vì bệnh gan ác tính.

Chưa hết nguôi ngoai vì người thân ra đi quá nhanh, Sang gặp tai nạn giao thông trên đường đi học và bị chấn thương sọ não, nằm hôn mê một tháng. Trải qua 3 cuộc phẫu thuật, anh bị mất trí nhớ tạm thời 3 tháng. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Sang dần hồi phục trí nhớ và trả được viện phí. "Đã có lúc ngặt nghèo, hai mẹ con tôi phải nương tựa vào ngôi chùa gần nhà để có đủ cơm ăn mỗi ngày" - anh nhớ lại.

Biết rằng chỉ có học tập mới giúp thoát khỏi sự nghèo khổ, Sang quyết chí từng ngày. Lên lớp 11, Sang giành giải khuyến khích cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Hết lớp 12, Sang trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh tại một trường đại học công lập ở Bình Dương.

Thời sinh viên, Sang vừa học vừa làm gia sư. Chính những kỹ năng được trui rèn qua năm tháng sinh viên đã giúp chàng trai này hình thành được phong cách sư phạm đặc biệt với lối kể chuyện thông minh, dí dỏm.

Anh Sang còn rất tích cực làm thiện nguyện khắp bốn mùa trong năm

Dạy miễn phí cho con em công nhân

Nhận thấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương có lượng công nhân rất lớn, kéo theo đó là con em của họ ở các xóm trọ rất đông nhưng không phải bạn nhỏ nào cũng có điều kiện đến trường, Sang đã thành lập CLB Tiếng Anh vì cộng đồng, tổ chức trong khuôn viên Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh Bình Dương.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sang giảm học phí 50% cho tất cả học viên, có bạn được miễn 100%. Đồng thời, Sang tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh con công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong 5 tháng và đã thu hút hơn 300 em tham gia. CLB còn tổ chức các lớp miễn phí cho cán bộ đoàn, hội, con em công nhân và có xe đưa đón các em đến địa điểm học.

Để thúc đẩy cộng đồng học tiếng Anh, năm 2023, Sang đã cùng Trung tâm Ngoại ngữ Big Tree Land Hà Nội tặng 1.000 suất học tiếng Anh online cho học sinh ở Bắc Kạn và 1.000 suất nữa ở Tuyên Quang. Mùa hè tình nguyện 2023, CLB Tiếng Anh vì cộng đồng được Trung ương Đoàn chọn là 1 trong 8 đội tình nguyện hè dạy tiếng Anh miễn phí cho con em công nhân các khu nhà trọ.

Học viên Đặng Hoàng Minh (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tâm sự bản thân gặp thách thức trong việc học. Em đã tâm sự với thầy Sang và được giúp tìm lại cảm hứng học tập. Thầy Sang có cách dạy tiếng Anh độc đáo, chẳng hạn sáng tạo ra mấy câu rất dễ nhớ như: "Ngày ôm giờ ấp tháng năm yêu. Ôm là giới từ on đi với ngày, ấp đi với at, tháng năm yêu đi với giới từ in".

Anh Thái Kiến Thuận, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh niên tỉnh Bình Dương, nhận xét: "Sang là một người trẻ có nhiệt huyết trong các hoạt động giáo dục, chăm lo an sinh xã hội, công tác thiện nguyện suốt thời gian qua. Sang đã mang tiếng Anh đến với hàng ngàn học sinh nghèo, giúp các em tiến chắc trên con đường tri thức sau này".

Hiện tại, Sang đã giành được học bổng thạc sĩ 50% ngành ngôn ngữ Anh tại một trường đại học ở TP HCM và viết tiếp ước mơ chinh phục cột mốc mới trên hành trình học tập không ngừng của mình. "Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến. Buồn thì buồn một chút thôi, mưa nào rồi mà không tạnh" - Sang tâm niệm như vậy và lại luôn dốc hết tâm sức vào những điều anh chọn làm.

Chàng trai 4 mùa Các thành viên CLB gọi Sang là chàng trai 4 mùa. Bởi 4 mùa trong năm, anh đều phát động và tổ chức các chương trình thiện nguyện. Mùa xuân, Sang thực hiện chương trình Xuân tình nguyện cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Mùa hạ, anh tổ chức các chương trình tình nguyện Mùa hè xanh ở vùng sâu vùng xa, mở các lớp học hè tình thương. Mùa thu, anh tổ chức chương trình Trung thu cho em và tiếp sức mùa thi. Mùa đông, anh triển khai "Mùa đông ấm", mang áo ấm đến vùng cao. Hiện nay, anh còn góp sức hỗ trợ Làng trẻ em SOS Nha Trang...

