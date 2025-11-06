Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025: Phải lòng sợi bún Long Kiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025: Phải lòng sợi bún Long Kiên

Hoàng Nhị

(NLĐO) - Nhiều người ví rằng "rời Long Kiên, sợi bún sẽ mất hồn"

Hơn nửa thế kỷ qua, bún Long Kiên không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, là "mạch nguồn văn hóa" kết nối cộng đồng di cư Bắc - Nam. Trên đất mới, người Long Kiên không chỉ giữ nghề tổ mà còn thổi vào đó sức sống của thời đại, năng động, sáng tạo nhưng vẫn vẹn nguyên tinh hoa xưa cũ.

Hành trình gìn giữ nghề tổ nơi đất mới

Nghề làm bún Long Kiên (phường Bà Rịa, TP HCM) được hình thành từ năm 1954, khi những cư dân từ huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vào Bà Rịa - Vũng Tàu lập nghiệp, mang theo nghề gia truyền của quê hương. Ban đầu chỉ có 3-4 hộ làm nghề, nay đã phát triển thành khoảng 40 hộ sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 120 lao động, với sản lượng trung bình 20 tấn bún mỗi ngày.

Bí quyết làm nên thương hiệu bún Long Kiên nằm ở nguồn nước ngầm địa phương - yếu tố "thổ nhưỡng" đặc biệt giúp tạo ra sợi bún trắng ngần, mềm, dẻo mà không cần dùng phụ gia. Nhiều người dân ví rằng "Rời Long Kiên, sợi bún sẽ mất hồn", bởi chỉ tại vùng đất này, nguồn nước và tay nghề mới hòa quyện để tạo nên hương vị đặc trưng.

Bí quyết làm nên thương hiệu bún Long Kiên - Ảnh 1.

Phân loại, chuẩn bị đóng gói trước khi cung ứng cho thị trường

Năm 2013, nghề bún Long Kiên chính thức được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây công nhận là nghề truyền thống. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị văn hóa - kinh tế của một làng nghề đã trở thành niềm tự hào của cư dân phương Nam.

Trước kia, việc sản xuất bún chủ yếu thủ công, năng suất thấp, mỗi ngày chỉ làm được 50 - 70 kg. Nhưng nay, nhờ mạnh dạn đầu tư máy móc - từ máy vo gạo, xay bột, ép bún đến hệ thống nồi hơi - năng suất đã tăng gấp 10 lần, đạt 700-850 kg/ngày/hộ. Sự chuyển mình ấy giúp làng nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời giảm sức lao động đáng kể.

Bí quyết làm nên thương hiệu bún Long Kiên - Ảnh 2.

Nhờ nguồn nước và gạo ngon, bún Long Kiên giữ được độ trắng, mềm, dẻo thơm.

Theo đại diện Phòng Kinh tế phường Bà Rịa, từ năm 2015, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải khép kín, hoàn thành vào năm 2020, giúp các cơ sở sản xuất đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Nhờ đó, nghề bún Long Kiên không chỉ phát triển bền vững hơn mà còn đủ điều kiện tham gia các chương trình OCOP, quảng bá sản phẩm ra thị trường rộng lớn hơn.

Không dừng ở đó, nhiều hộ dân đã áp dụng mô hình "công nghệ hòa quyện truyền thống", nghĩa là giữ lại các công đoạn mang tính thủ công tinh tế như ủ bột và ép chua - phần hồn quyết định hương vị - nhưng sử dụng máy móc hiện đại để đảm bảo tính ổn định và năng suất.

Ông Nguyễn Thái Hiếu, người có hơn 40 năm gắn bó với nghề cho biết hiện nay, cơ sở của ông cung cấp ra thị trường từ 1,5-1,8 tấn bún/ngày. Ông Hiếu chia sẻ: "Máy móc có thể giúp nhanh hơn, nhưng hồn nghề vẫn nằm ở đôi tay người thợ. Ủ bột phải nghe mùi chua dịu, sờ vào thấy dẻo tay mới đạt. Những điều ấy không sách nào ghi, chỉ có kinh nghiệm truyền từ đời này sang đời khác".

Bí quyết làm nên thương hiệu bún Long Kiên - Ảnh 3.

Công nhân trong làng nghề bún Long Kiên rửa và làm nguội bún sau khi luộc chín, chuẩn bị cho công đoạn đóng gói.

Nếu thế hệ cha ông giữ nghề bằng sự kiên trì thì lớp trẻ Long Kiên hôm nay đang làm sống dậy nghề bằng tư duy mới. Anh Phạm Văn Hùng, kỹ sư nông nghiệp và là thế hệ kế thừa của gia đình làm bún lâu năm, cho hay: "Chúng tôi đang kết hợp tri thức hiện đại với kinh nghiệm truyền thống. Mục tiêu là vừa giữ được chất lượng thủ công, vừa đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thị trường TP HCM đòi hỏi rất cao, nhưng đó cũng là động lực để bún Long Kiên nâng tầm thương hiệu".

"Đòn bẩy" cho làng nghề phát triển bền vững

Nhằm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP HCM) đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là Dự án xử lý môi trường và hỗ trợ thiết bị sản xuất sạch hơn giúp các cơ sở vừa tăng năng suất vừa bảo vệ môi trường.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn TP HCM, cho biết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây và nay là TP HCM đã và đang triển khai chương trình hỗ trợ đổi mới thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ thân thiện môi trường, đồng thời hướng dẫn các hộ sản xuất thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao năng lực cạnh tranh của các nghề truyền thống, trong đó có nghề làm bún Long Kiên.

Bí quyết làm nên thương hiệu bún Long Kiên - Ảnh 4.

Công đoạn rửa và làm nguội bún bằng nước sạch, bảo đảm sợi bún trắng trong và dai ngon.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, mục tiêu là có trên 80% cơ sở ngành nghề nông thôn được áp dụng công nghệ hiện đại; 100% sản phẩm được thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu riêng và tham gia chương trình OCOP. Đây là bước đi quan trọng để nghề bún Long Kiên có thể phát triển thành sản phẩm du lịch làng nghề - hướng đi mới đầy tiềm năng của TP HCM trong chiến lược phát triển kinh tế nông thôn.

Trong hành trình ấy, mỗi sợi bún trắng ngần là kết tinh của lao động, của truyền thống và niềm tự hào. Nó khẳng định rằng giữa guồng quay hiện đại, những giá trị văn hóa dân gian vẫn có thể sống khỏe, nếu được gìn giữ bằng tâm huyết và tiếp sức bằng chính sách phù hợp.

Nghề làm bún Long Kiên hôm nay không chỉ là nghề mà là biểu tượng của sự bền bỉ và sáng tạo của người Việt - dẫu đi xa đến đâu, vẫn mang theo và làm rạng danh di sản quê hương.

Bí quyết làm nên thương hiệu bún Long Kiên - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025: “Giữ lửa” bánh tráng An Ngãi

Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025: “Giữ lửa” bánh tráng An Ngãi

(NLĐO) - Bánh tráng An Ngãi nức tiếng gần xa do có độ dẻo, thơm khi ăn, khi nướng lên giòn rụm mà vẫn giữ được vị ngọt thanh của hạt gạo quê

Thăng trầm làng nghề dệt lưới Sông Cầu

(NLĐO) - Nghề dệt lưới chẳng thể mai một được. Bà con xóm lưới quyết tâm giữ nghề của cha ông đã bao đời nay gây dựng

Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025: Nghề “thổi hồn” vào sò, ốc

(NLĐO) - Dù không còn sôi động như trước nhưng nghề sò, ốc mỹ nghệ vẫn là một nghề “ăn nên làm ra” của nhiều hộ gia đình tại phường Vũng Tàu, TP HCM

Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý nước thải nghề truyền thống huyện Thủy Nguyên Bún Long Kiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo