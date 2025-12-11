Cuối ngày 11-12, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 152,5 triệu đồng/lượng, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC 151,5 triệu đồng/lượng, chiều bán ra bằng với công ty SJC. Có điều, chênh lệch giá mua – bán giãn rộng lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng được một số cửa hàng vàng giao dịch quanh 154,3 triệu đồng/lượng mua vào, 156,1 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn tại các doanh nghiệp lớn chỉ khoảng 1,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm khá mạnh khi được giao dịch quanh 149,6 triệu đồng/lượng mua vào, 152,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm trở lại vào cuối ngày, theo đà đi xuống của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, sau khi tăng mạnh trong phiên sáng trước quyết định giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), giá vàng hạ nhiệt đáng kể.

Hiện giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.213 USD/ounce, mất gần 30 USD/ounce so với buổi sáng. Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu áp lực chốt lời sau khi tăng vượt vùng 4.200 USD/ounce do hiệu ứng của việc FED cắt giảm lãi suất. Có điều, khi thông tin đã phản ánh vào giá, giá vàng có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Kim loại quý quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng.







