Cuối ngày 24-6, giá vàng bất ngờ rớt thẳng đứng

Cuối ngày 24-6, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm về 117,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra, giảm 200.000 đồng so với buổi sáng. Giá vàng miếng giảm sau nhiều ngày liên tục bất động.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về sâu ở mức 113,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Sau 3 ngày ổn định, giá vàng trong nước đi xuống, nhưng tốc độ giảm nhỏ giọt so với đà lao dốc mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay rớt thẳng đứng xuống còn 3.318 USD/ounce, mất khoảng 30 USD/ounce so với buổi sáng và rớt tổng cộng tới 50 USD/ounce so với hôm qua.

Giá vàng thế giới rớt mạnh vào chiều nay

Nếu tính từ cuối tuần tới nay, kim loại quý trên sàn quốc tế mất khoảng 80 USD/ounce (tương đương khoảng 2,5 triệu đồng/lượng). Giá vàng thế giới rớt thẳng đứng khi nhà đầu tư bán tháo vàng, không còn là kênh trú ẩn an toàn, sau khi xung đột giữa Israel và Iran lắng dịu. Chính phủ Israel hôm 24-6 cho biết đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi "đạt được các mục tiêu" trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo đài Sky News, Israel khẳng định "mối đe dọa hiện hữu tức thì" từ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran đã được loại bỏ. Trước đó, trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran đã có hiệu lực và kêu gọi các bên đừng vi phạm.

Giá vàng đang giảm nhanh và giới phân tích cho rằng đà giảm sẽ chưa dừng lại, khi nỗi lo về căng thẳng xung đột ở khu vực Trung Đông đã lắng dịu.

Giá vàng thế giới rớt thẳng đứng, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lại chỉ giảm nhẹ khiến chênh lệch giá vàng nội – ngoại giãn rộng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 105,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 14 triệu đồng/lượng, giãn rộng so với mức 12-13 triệu đồng vài ngày trước.