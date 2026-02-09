HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 9-2, giá vàng miếng SJC biến động mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng giảm cả triệu đồng do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Cuối ngày 9-2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 177,4 triệu đồng/lượng mua vào, 180,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm trở lại 800.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% hiệu SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết khoảng 176,9 triệu đồng/lượng mua vào và 179,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm khoảng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại Tập đoàn Phú Quý được giao dịch quanh 176,8 triệu đồng/lượng - 179,8 triệu đồng/lượng (chiều mua vào và bán ra).

Trong ngày, giá vàng trong nước lên cao nhất là 180,4 triệu đồng/lượng – mốc này vẫn thấp hơn khoảng 10 triệu đồng so với mốc đỉnh kỷ lục 191,3 triệu đồng lập vào ngày 29-1 vừa qua.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh Cuối ngày 9 - 2 và ảnh hưởng từ thị trường quốc tế - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước hạ nhiệt do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới lúc 17 giờ 30 phút, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.990 USD/ounce, mất khoảng 50 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Ông Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết các bên tham gia thị trường kim loại quý vẫn đang theo dõi, và biến động giá có thể vẫn ở mức cao trong thời gian tới.

Bà Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, sự biến động của vàng phản ánh sự bất ổn sâu sắc trong giới đầu tư, xuất phát từ nỗi lo lạm phát và suy thoái kinh tế, những kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị leo thang. Giá vàng có thể duy trì dưới 5.000 USD/ounce trong thời gian ngắn hạn và vẫn có khả năng đạt mức 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

"Thị trường vẫn chưa cạn kiệt động lực tăng giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã trở nên chọn lọc và thận trọng hơn - những đợt tăng giá trong tương lai có thể sẽ ít mạnh mẽ hơn, bị gián đoạn bởi các đợt điều chỉnh, và được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản hơn là chỉ dựa vào động lực đầu cơ" – bà Rania Gule nói.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 158 triệu đồng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trên 22 triệu đồng/lượng – mức cao kỷ lục trong thời gian qua.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh Cuối ngày 9 - 2 và ảnh hưởng từ thị trường quốc tế - Ảnh 3.

giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng miếng vàng miếng SJC giá vàng
