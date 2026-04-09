Kinh tế

Cuối ngày 9-4, bất ngờ chênh lệch giá vàng miếng SJC với giá thế giới

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang cao hơn giá thế giới trên 20 triệu đồng/lượng – thu hẹp chênh lệch so với mức 30 triệu đồng/lượng trước đó.

Lúc 18 giờ ngày 9-4, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.740 USD/ounce, tăng trở lại 15 USD/ounce so với buổi sáng. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng thế giới biến động liên tục những ngày qua, cùng xu hướng với bạc và ngược chiều với đà giảm của giá dầu thô, đồng USD.

Dù vậy, kim loại quý trong ngắn hạn vẫn chưa thể bứt phá qua mốc 5.000 USD/ounce, sau khi vượt qua mốc 4.800 USD/ounce vào phiên trước nhưng giảm trở lại. Đà tăng giảm liên tục của giá thế giới tác động tới giá vàng trong nước.

Tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp khác niêm yết quanh mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào, 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước thu hẹp cách biệt so với giá thế giới

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99% cũng ổn định khi được các Công ty SJC, PNJ giao dịch ở mức 167 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra.

Dù vậy, chỉ trong 3 ngày qua, giá vàng trong nước biến động khá mạnh khi tăng giảm hàng triệu đồng.

Đáng chú ý là đà giảm của giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn nhanh hơn giá thế giới, giúp chênh lệch thu hẹp bất ngờ. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở Vietcombank là 150,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 20,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch thấp hơn nhiều so với vùng đỉnh 30 triệu đồng/lượng vài ngày trước.

Giá vàng tăng giảm hàng triệu đồng những ngày qua

 

Sáng 9-4, vừa mở cửa, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt thêm 4,5 triệu đồng

Sáng 9-4, vừa mở cửa, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt thêm 4,5 triệu đồng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới, chiều mua vào vàng miếng SJC tại SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu bỏ xa mốc 170 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 9-4: Đảo chiều đi xuống

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 9-4, đảo chiều đi xuống trong bối cảnh Mỹ yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz.

Cuối ngày 8-4, giá vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng rớt hàng triệu đồng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại theo đà đi xuống của giá thế giới, vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu còn 174 triệu đồng/lượng.

