Cuối ngày, giá vàng SJC bất ngờ nhảy vọt

Cuối ngày 27-3, Công ty SJC bất ngờ điều chỉnh giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên 78,9 triệu đồng/lượng mua vào, 80,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.



Nhiều doanh nghiệp khác như PNJ, DOJI cũng điều chỉnh giá vàng tăng mạnh, đồng thời thu hẹp biên độ giá mua – bán xuống còn 2 triệu đồng/lượng, thay vì mức 2,3 triệu đồng mỗi lượng những ngày trước.

Diễn biến này khá bất ngờ sau khi giá vàng miếng chững lại vào hôm nay, rồi "quay xe" tăng vọt vào cuối ngày.

Giá vàng SJC tăng mạnh vào cuối ngày

Đồng thời, giá vàng miếng cũng bỏ xa đà tăng so với giá vàng nhẫn. Cuối ngày, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 68,25 triệu đồng/lượng, bán ra 69,45 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước đi lên vào cuối ngày do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý cũng tăng mạnh lên 2.187 USD/ounce, tăng hơn chục USD mỗi ounce so với buổi sáng. Giá vàng mở rộng đà tăng khi đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế. Chỉ số đồng USD đang ở mức 104 điểm.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích giá vàng bất ngờ tăng trở lại khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) thể hiện quan điểm tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ theo hướng có biện pháp ngăn đà giảm giá của đồng Yen so với USD và EUR. Dù vậy, giá vàng sẽ có tăng mạnh trong ngắn hạn về vùng đỉnh cũ 2.200 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 65,8 triệu đồng.

Cuối ngày, giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng bật tăng lên 24.610 đồng/USD mua vào, 24.950 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng mỗi USD so với phiên trước. Giá USD tự do bất ngờ hạ nhiệt vào cuối ngày khi được giao dịch ở mức 25.400 đồng/USD mua vào, 25.481 đồng/USD bán ra, giảm tới gần 500 đồng so với vùng đỉnh 25.600 đồng những ngày qua.