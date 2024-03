Cuối ngày, giá vàng SJC lẫn vàng nhẫn cùng "quay xe" tăng mạnh

Cuối ngày 4-3, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 78,4 triệu đồng/lượng, bán ra 80,4 triệu đồng/lượng - tăng 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Trong ngày, có thời điểm giá vàng miếng tăng tới 80,6 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch vàng SJC ở mức cao hơn, với 78,8 triệu đồng/lượng mua vào, 80,7 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giá mua – bán vàng SJC được duy trì ở mức cao, khoảng 2 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh 81 triệu đồng/lượng được lập chớp nhoáng trong ngày cuối tuần vừa qua, giá vàng miếng đã giảm, song vẫn đang duy trì ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng SJC lẫn vàng nhẫn đều tăng vào cuối ngày 4-3

Không chỉ vàng SJC, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng tiếp tục đi lên, liên tục lập đỉnh mới. Cuối ngày, Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn mua vào 65,6 triệu đồng/lượng, bán ra 66,8 triệu đồng/lượng - tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn cũng ở mức cao, khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Cùng là vàng 24K nhưng vàng miếng SJC đang có giá cao hơn vàng nhẫn khoảng 14 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến nhu cầu mua vàng nhẫn tăng mạnh những ngày qua, trong khi ít người bán ra vì kỳ vọng giá còn tăng tiếp. Giá vàng trong nước cũng đi lên khi giá vàng thế giới duy trì quanh mốc 2.082 USD/ounce (tương đương 62,3 triệu đồng/lượng).

Không chỉ vàng, giá USD trong ngân hàng và trên thị trường tự do cũng tăng mạnh trong ngày 4-3. Cuối ngày, Vietcombank giao dịch giá USD mua vào 24.500 đồng, bán ra 24.840 đồng, tăng 20 đồng/USD so với hôm qua. Eximbank niêm yết giá mỗi USD mua vào 24.520 đồng, bán ra 24.830 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục đi lên, vượt 25.500 đồng. Các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch USD mua vào 25.630 đồng, bán ra 25.700 đồng - tăng khoảng 110 đồng so với hôm trước. Giá USD trong ngân hàng và trên thị trường tự do cùng tăng mạnh những ngày qua.