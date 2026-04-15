Cưỡng chế 9 trường hợp, bàn giao mặt bằng dự án đường trục chính Vũng Tàu

Ngày 15-4, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) đến nút giao vòng xoay đường 51B, 51C (phường Phước Thắng).

Dự án đường trục chính Vũng Tàu có chiều dài 2,87 km, bắt đầu từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) đến vòng xoay 51B, 51C tại phường Phước Thắng. Tuyến đường được thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80 km/giờ, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng.

Theo thống kê, dự án thu hồi gần 21,68 ha đất, ảnh hưởng 391 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, đã có 382 trường hợp đồng ý bàn giao hơn 21 ha, đạt gần 98% diện tích cần thu hồi. Việc hoàn tất giải phóng mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành, hình thành trục giao thông thông suốt từ Đồng Nai đến Vũng Tàu, kết nối đồng bộ với tuyến ven biển ĐT994 và mạng lưới hạ tầng đô thị khu vực.

Theo UBND phường Phước Thắng, đây là 9/16 trường hợp còn lại trên địa bàn có đất nằm trong phạm vi dự án nhưng chưa bàn giao mặt bằng dù địa phương đã hoàn tất đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ và nhiều lần tuyên truyền, vận động.

Trước thời điểm cưỡng chế, chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác đến từng hộ dân giải thích, đối thoại, vận động chấp hành chủ trương chung. Qua đó, 7/16 hộ đã đồng thuận, ký biên bản bàn giao đất. Riêng 9 trường hợp còn lại không chấp thuận nên buộc phải thực hiện các quyết định cưỡng chế theo quy định.

Việc cưỡng chế lần này liên quan cả đất trống lẫn đất có nhà ở, công trình, vật kiến trúc. Một số trường hợp có nhà xây dựng kiên cố, kết hợp nơi ở với hoạt động sản xuất, kinh doanh nên công tác kiểm đếm, di dời tài sản được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trong suốt quá trình thực hiện, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền bằng loa phát thanh lưu động để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Ngành điện lực, cấp nước cũng phối hợp tạm ngưng cung cấp dịch vụ tại khu vực cưỡng chế nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Đại diện UBND phường Phước Thắng cho biết sau khi hoàn tất cưỡng chế, toàn bộ mặt bằng sẽ được bàn giao ngay cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án) để tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình.