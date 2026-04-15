Cưỡng chế 9 trường hợp, bàn giao mặt bằng dự án đường trục chính Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cưỡng chế 9 trường hợp, bàn giao mặt bằng dự án đường trục chính Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Phước Thắng tổ chức cưỡng chế 9 trường hợp còn lại, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án giao thông trọng điểm kết nối Đồng Nai - Vũng Tàu

Ngày 15-4, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) đến nút giao vòng xoay đường 51B, 51C (phường Phước Thắng).

Dự án đường trục chính Vũng Tàu có chiều dài 2,87 km, bắt đầu từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) đến vòng xoay 51B, 51C tại phường Phước Thắng. Tuyến đường được thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80 km/giờ, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng.

Cưỡng chế 9 trường hợp cuối, bàn giao mặt bằng dự án đường trục chính Vũng Tàu - Ảnh 1.

Phường Phước Thắng tổ chức cưỡng chế các trường hợp cuối cùng để thực hiện dự án

Theo thống kê, dự án thu hồi gần 21,68 ha đất, ảnh hưởng 391 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, đã có 382 trường hợp đồng ý bàn giao hơn 21 ha, đạt gần 98% diện tích cần thu hồi. Việc hoàn tất giải phóng mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành, hình thành trục giao thông thông suốt từ Đồng Nai đến Vũng Tàu, kết nối đồng bộ với tuyến ven biển ĐT994 và mạng lưới hạ tầng đô thị khu vực.

Theo UBND phường Phước Thắng, đây là 9/16 trường hợp còn lại trên địa bàn có đất nằm trong phạm vi dự án nhưng chưa bàn giao mặt bằng dù địa phương đã hoàn tất đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ và nhiều lần tuyên truyền, vận động.

Trước thời điểm cưỡng chế, chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác đến từng hộ dân giải thích, đối thoại, vận động chấp hành chủ trương chung. Qua đó, 7/16 hộ đã đồng thuận, ký biên bản bàn giao đất. Riêng 9 trường hợp còn lại không chấp thuận nên buộc phải thực hiện các quyết định cưỡng chế theo quy định.

Cưỡng chế 9 trường hợp cuối, bàn giao mặt bằng dự án đường trục chính Vũng Tàu - Ảnh 2.

Có 7/16 hộ đã đồng thuận, ký biên bản bàn giao đất

Việc cưỡng chế lần này liên quan cả đất trống lẫn đất có nhà ở, công trình, vật kiến trúc. Một số trường hợp có nhà xây dựng kiên cố, kết hợp nơi ở với hoạt động sản xuất, kinh doanh nên công tác kiểm đếm, di dời tài sản được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trong suốt quá trình thực hiện, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền bằng loa phát thanh lưu động để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Ngành điện lực, cấp nước cũng phối hợp tạm ngưng cung cấp dịch vụ tại khu vực cưỡng chế nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Đại diện UBND phường Phước Thắng cho biết sau khi hoàn tất cưỡng chế, toàn bộ mặt bằng sẽ được bàn giao ngay cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án) để tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Tin liên quan

thu hồi đất Dự án đầu tư xây dựng Vũng Tàu Dự án tổng mức đầu tư đường ven biển dự án giao thông Phước Thắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo