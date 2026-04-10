Pháp luật

Cưỡng chế đối tượng trốn thi hành án tù

Đức Anh

(NLĐO) - Không chấp hành án dù đã có hiệu lực, một đối tượng ở Gia Lai bị lực lượng chức năng cưỡng chế thi hành án.

Chiều 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, trú tại xã Vân Canh) để thi hành án phạt tù theo quy định.

Gia Lai cưỡng chế thi hành án đối tượng trốn tránh - Ảnh 1.

Công an áp giải đối tượng Lê Văn Thảo để thi hành bản án 54 tháng tù giam.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đây, Thảo bị TAND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định tuyên phạt 2 năm tù về tội "Đe dọa giết người". 

Đến tháng 7-2025, Thảo tái phạm và bị TAND Khu vực 2 - Gia Lai xét xử, tuyên phạt tổng cộng 54 tháng tù giam về hai tội "Đe dọa giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp luật và cơ quan chức năng đã thông báo thi hành án, song Thảo không chấp hành, không có mặt theo thời hạn quy định, có biểu hiện cố tình trốn tránh.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với lực lượng công an cơ sở tiến hành xác minh nơi cư trú, rà soát di biến động của đối tượng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Thảo vẫn có mặt tại địa phương nhưng không tự nguyện thi hành án.

Tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức áp giải theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình áp giải diễn ra an toàn, đúng quy trình.

Sau đó, Thảo đã được bàn giao cho cơ sở giam giữ để chấp hành án, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Trốn án tù, đến Đà Lạt trộm cắp liên tiếp

