Pháp luật

Cướp tiệm vàng ở TPHCM, camera ghi lại cảnh dùng rìu gây án: Lời khai của kẻ chủ mưu

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau khi bị bắt, kẻ chủ mưu khai do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài nên lên mạng xã hội tìm đồng phạm đi cướp tiệm vàng

Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26-5, bà T.T.L. (SN 1978, chủ tiệm vàng) đến Công an phường Tân Đông Hiệp trình báo về việc một nhóm người dùng rìu đập vỡ tủ kính trưng bày rồi cướp vàng và nhanh chóng bỏ trốn.

Theo bị hại, nhóm cướp đã lấy đi 23 sợi dây chuyền vàng với tổng giá trị khoảng 770 triệu đồng.

Lời khai kẻ chủ mưu cướp tiệm vàng TPHCM: Nợ nần dẫn đến tội ác - Ảnh 1.

Nợ nần, cần tiền tiêu xài, nhóm đối tượng lên kế hoạch cướp tiệm vàng. Ảnh: Công an TPHCM

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát camera, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn và tổ chức truy xét nóng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, chỉ sau 48 giờ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ toàn bộ những người liên quan khi đang lẩn trốn tại nhiều địa phương khác nhau.

Những người bị bắt gồm Phan Tấn Đạt (SN 1987), Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999), Nguyễn Đình Huy (SN 1996), Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006) và Trần Bá Dân (SN 1993).

Lời khai kẻ chủ mưu cướp tiệm vàng TPHCM: Nợ nần dẫn đến tội ác - Ảnh 2.

Lực lượng công an khám xét, thu giữ nhiều vật chứng liên quan vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên Phan Tấn Đạt nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đạt sau đó lên các hội nhóm trên mạng xã hội tìm người cùng thực hiện kế hoạch.

Sau khi khảo sát, nhóm này chọn tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 làm mục tiêu vì nhận thấy thời điểm buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ và thuận lợi cho việc tẩu thoát. Các đối tượng chuẩn bị rìu, găng tay, xe máy và thuê khách sạn để bàn bạc phương án gây án.

Lời khai kẻ chủ mưu cướp tiệm vàng TPHCM: Nợ nần dẫn đến tội ác - Ảnh 3.

Từ trái sang Dân, Huy, Thành, Đạt, Hoàng, Lâm. Ảnh: Công an TPHCM

Theo phân công, 3 người trực tiếp xông vào tiệm vàng dùng rìu đập vỡ tủ kính, cướp số vàng trưng bày. Những người còn lại đứng bên ngoài nổ máy chờ sẵn để hỗ trợ đồng bọn bỏ trốn.

Sau khi gây án, cả nhóm di chuyển về khu vực phường Biên Hòa, TP Đồng Nai để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí cùng các vật dụng liên quan nhằm che giấu hành vi phạm tội. Số vàng cướp được sau đó được chia nhau rồi các đối tượng tản ra nhiều địa phương khác nhau.

Quá trình khám xét và truy bắt, lực lượng công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng và Nguyễn Đỗ Thành để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Riêng Trần Bá Dân bị điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Cơ quan công an cũng đã tiến hành trao trả phần tài sản thu hồi được cho bị hại theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

