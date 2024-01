Cúp nước ở nhiều nơi tại TP HCM

SAWACO đang đấu nối đường ống cấp nước BOO D1200

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) vừa thông báo ngưng nước tại Nhà máy nước BOO Thủ Đức (Công ty cổ phần BOO nước Thủ Đức) để phục vụ công tác đóng nước cắt tê, đấu nối đường ống cấp nước BOO D1200 tại gói thầu di dời tuyến ống cấp nước D1200 thuộc dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.



Theo đó, từ 22 giờ ngày 27-1-2024 (thứ bảy) đến 4 giờ ngày 28-1-2024 (chủ nhật), các khu vực dự kiến cúp nước hoặc nước yếu gồm:

Các khu vực bị cúp nước: Toàn bộ quận 7 (trừ Khu chế xuất Tân Thuận); toàn bộ huyện Nhà Bè; quận 8: (các phường 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9); huyện Cần Giờ; TP Thủ Đức (gồm các phường: An Phú, Bình An, Bình Khánh, An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B và Khu Công nghệ cao).

Các khu vực nước yếu: Huyện Bình Chánh (xã Phong Phú); quận 8 (phường 7), khu vực Chợ đầu mối Bình Điền.

Do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

SAWACO chỉ đạo điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu.