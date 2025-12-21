Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Sau 2 thập kỷ đồng hành cùng FUTA Group, Giải Cờ tướng Các danh thủ quốc tế-Cup Phương Trang đã khẳng định vị thế là đấu trường uy tín hàng đầu khu vực

Năm 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ VII của Giải Cờ tướng Các danh thủ quốc tế - Cup Phương Trang, quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu châu Á. Giải đấu được tổ chức tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square, không gian đô thị ven biển hiện đại của thành phố Đà Nẵng.

Hành trình nâng tầm giải đấu và mùa giải hội tụ các danh thủ

Khởi nguồn năm 2006 tại TP HCM với tên gọi "Giải cờ tướng các danh thủ Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng", Cúp Phương Trang xuất phát từ một sân chơi còn khiêm tốn nhưng sớm cho thấy định hướng tổ chức nghiêm túc. Qua các mùa giải đầu tiên, giải dần thu hút những danh thủ hàng đầu trong nước, đặt nền tảng cho quá trình phát triển ổn định và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Giải cờ tướng vươn tầm quốc tế

Giai đoạn 2006–2010 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Cúp Phương Trang mở rộng ra ngoài phạm vi quốc nội, với lần đầu có sự tham dự của các kỳ thủ quốc tế tại Đà Nẵng năm 2009. Những mùa giải tiếp theo tiếp tục ghi nhận sự mở rộng về quy mô và chất lượng chuyên môn, trong đó mùa giải năm 2023 tại Đà Nẵng để lại dấu ấn với sự góp mặt của lực lượng kỳ thủ quốc tế đông đảo và những thành tích nổi bật của các kỳ thủ Việt Nam.

Tiếp nối đà phát triển ấy, Cúp Phương Trang lần VII diễn ra từ ngày 22 đến 28/12/2025 được đánh giá là mùa giải có chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến nay. Giải quy tụ 30 kỳ thủ, trong đó có 11 kỳ thủ quốc tế và 19 kỳ thủ Việt Nam, đại diện cho các trường phái cờ tướng hàng đầu châu Á.

Đáng chú ý, Trung Quốc góp mặt với thế hệ trẻ đang ở độ chín phong độ như Vương Gia Thụy, Hứa Văn Chương và Hoa Thần Hạo – những kỳ thủ đã khẳng định vị thế tại Giáp Cấp Liên Tái và các giải vô địch quốc gia, bên cạnh các trụ cột giàu kinh nghiệm đến từ Singapore, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa và Hồng Kông.

Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Mùa giải lần VII đã trở lại tại FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square

Đội hình Việt Nam tại mùa giải năm nay được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử tham dự Cúp Phương Trang. Dẫn đầu là Lại Lý Huynh – Đặc cấp quốc tế Đại sư - đương kim vô địch cờ tướng Thế Giới năm 2025, cùng những tên tuổi đã khẳng định đẳng cấp tại các giải quốc tế và SEA Games như Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Uông Dương Bắc, Hà Văn Tiến, Vũ Quốc Đạt, Trần Chánh Tâm, bên cạnh lớp kỳ thủ trẻ giàu tiềm năng. Sự hội tụ giữa đẳng cấp, kinh nghiệm và sức trẻ hứa hẹn mang đến những ván cờ đỉnh cao, giàu tính cạnh tranh và cống hiến tại mùa giải thứ VII.

FUTA Residence – Không gian đăng cai mang tầm vóc biểu tượng

Cúp Phương Trang lần VII được tổ chức tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square, khu phức hợp căn hộ cao cấp tọa lạc trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đối diện bãi biển Mỹ Khê và Quảng trường Công viên Biển Đông. Không gian tổ chức được đầu tư bài bản, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hạ tầng, kỹ thuật và điều kiện thi đấu, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn cũng như trải nghiệm trọn vẹn cho kỳ thủ, trọng tài và khán giả theo dõi giải.

Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

FUTA Residence - Địa điểm đăng cai tổ chức giải cờ tướng Cúp Phương Trang lần VII

Trên cơ sở đó, công tác tổ chức giải được triển khai trực tiếp bởi đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Bất động sản FUTA Land - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phương Trang, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn trong hệ thống cờ tướng quốc gia. Sự tham gia chủ động của đơn vị phát triển ngay tại không gian đăng cai giúp bảo đảm tính đồng bộ trong khâu tổ chức, vận hành và kiểm soát chất lượng, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho một giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao.

Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

FUTA Residence sở hữu các căn hộ view biển với tầm nhìn thoáng đạt

Là dự án đã hoàn thiện với vẻ đẹp sang trọng, không gian quy hoạch đồng bộ và chỉn chu, FUTA Residence sở hữu 100% căn hộ có tầm nhìn hướng biển cùng pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại khu vực ven biển trung tâm Đà Nẵng. Những yếu tố này không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe về điều kiện tổ chức một giải đấu thể thao trí tuệ đẳng cấp quốc tế, mà còn góp phần định vị hình ảnh một không gian sống chất lượng cao, gắn liền với các hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao.

Trong bối cảnh Đà Nẵng ngày càng khẳng định vai trò trung tâm du lịch, văn hóa và thể thao của khu vực miền Trung, việc Cúp Phương Trang lần VII được tổ chức tại FUTA Residence góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị ven biển thành phố. 

Qua đó, giải đấu không chỉ mang đến những ván cờ đỉnh cao, mà còn lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

Tin liên quan

TP Huế, FUTA Group và Kim Long Motor hợp tác xây dựng đô thị di sản – công nghiệp hiện đại

TP Huế, FUTA Group và Kim Long Motor hợp tác xây dựng đô thị di sản – công nghiệp hiện đại

UBND TP Huế ký kết hợp tác chiến lược với FUTA Group và Kim Long Motor, định hình trung tâm sản xuất ô tô và công nghiệp xanh quốc gia.

Công ty Phương Trang miễn phí vé xe buýt tại TP.HCM dịp lễ 30.4

Nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất 30-4 và Quốc tế Lao động 1.5, FUTA Bus Lines triển khai chương trình miễn phí vé xe buýt trên toàn địa bàn TP.HCM.

Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thao truyền thống năm 2025

Ngày 20-12-2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thao truyền thống CNVCLĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa năm 2025 tại Khánh Hòa.

Đà Nẵng Tập đoàn Phương Trang Giải Cờ tướng FUTA Group
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo