Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng

Năm 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ VII của Giải Cờ tướng Các danh thủ quốc tế - Cup Phương Trang, quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu châu Á. Giải đấu được tổ chức tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square, không gian đô thị ven biển hiện đại của thành phố Đà Nẵng.

Hành trình nâng tầm giải đấu và mùa giải hội tụ các danh thủ

Khởi nguồn năm 2006 tại TP HCM với tên gọi "Giải cờ tướng các danh thủ Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng", Cúp Phương Trang xuất phát từ một sân chơi còn khiêm tốn nhưng sớm cho thấy định hướng tổ chức nghiêm túc. Qua các mùa giải đầu tiên, giải dần thu hút những danh thủ hàng đầu trong nước, đặt nền tảng cho quá trình phát triển ổn định và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Giải cờ tướng vươn tầm quốc tế

Giai đoạn 2006–2010 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Cúp Phương Trang mở rộng ra ngoài phạm vi quốc nội, với lần đầu có sự tham dự của các kỳ thủ quốc tế tại Đà Nẵng năm 2009. Những mùa giải tiếp theo tiếp tục ghi nhận sự mở rộng về quy mô và chất lượng chuyên môn, trong đó mùa giải năm 2023 tại Đà Nẵng để lại dấu ấn với sự góp mặt của lực lượng kỳ thủ quốc tế đông đảo và những thành tích nổi bật của các kỳ thủ Việt Nam.

Tiếp nối đà phát triển ấy, Cúp Phương Trang lần VII diễn ra từ ngày 22 đến 28/12/2025 được đánh giá là mùa giải có chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến nay. Giải quy tụ 30 kỳ thủ, trong đó có 11 kỳ thủ quốc tế và 19 kỳ thủ Việt Nam, đại diện cho các trường phái cờ tướng hàng đầu châu Á.

Đáng chú ý, Trung Quốc góp mặt với thế hệ trẻ đang ở độ chín phong độ như Vương Gia Thụy, Hứa Văn Chương và Hoa Thần Hạo – những kỳ thủ đã khẳng định vị thế tại Giáp Cấp Liên Tái và các giải vô địch quốc gia, bên cạnh các trụ cột giàu kinh nghiệm đến từ Singapore, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa và Hồng Kông.

Mùa giải lần VII đã trở lại tại FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square

Đội hình Việt Nam tại mùa giải năm nay được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử tham dự Cúp Phương Trang. Dẫn đầu là Lại Lý Huynh – Đặc cấp quốc tế Đại sư - đương kim vô địch cờ tướng Thế Giới năm 2025, cùng những tên tuổi đã khẳng định đẳng cấp tại các giải quốc tế và SEA Games như Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Uông Dương Bắc, Hà Văn Tiến, Vũ Quốc Đạt, Trần Chánh Tâm, bên cạnh lớp kỳ thủ trẻ giàu tiềm năng. Sự hội tụ giữa đẳng cấp, kinh nghiệm và sức trẻ hứa hẹn mang đến những ván cờ đỉnh cao, giàu tính cạnh tranh và cống hiến tại mùa giải thứ VII.

FUTA Residence – Không gian đăng cai mang tầm vóc biểu tượng

Cúp Phương Trang lần VII được tổ chức tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square, khu phức hợp căn hộ cao cấp tọa lạc trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đối diện bãi biển Mỹ Khê và Quảng trường Công viên Biển Đông. Không gian tổ chức được đầu tư bài bản, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hạ tầng, kỹ thuật và điều kiện thi đấu, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn cũng như trải nghiệm trọn vẹn cho kỳ thủ, trọng tài và khán giả theo dõi giải.

FUTA Residence - Địa điểm đăng cai tổ chức giải cờ tướng Cúp Phương Trang lần VII

Trên cơ sở đó, công tác tổ chức giải được triển khai trực tiếp bởi đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Bất động sản FUTA Land - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phương Trang, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn trong hệ thống cờ tướng quốc gia. Sự tham gia chủ động của đơn vị phát triển ngay tại không gian đăng cai giúp bảo đảm tính đồng bộ trong khâu tổ chức, vận hành và kiểm soát chất lượng, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho một giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao.

FUTA Residence sở hữu các căn hộ view biển với tầm nhìn thoáng đạt

Là dự án đã hoàn thiện với vẻ đẹp sang trọng, không gian quy hoạch đồng bộ và chỉn chu, FUTA Residence sở hữu 100% căn hộ có tầm nhìn hướng biển cùng pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại khu vực ven biển trung tâm Đà Nẵng. Những yếu tố này không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe về điều kiện tổ chức một giải đấu thể thao trí tuệ đẳng cấp quốc tế, mà còn góp phần định vị hình ảnh một không gian sống chất lượng cao, gắn liền với các hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao.

Trong bối cảnh Đà Nẵng ngày càng khẳng định vai trò trung tâm du lịch, văn hóa và thể thao của khu vực miền Trung, việc Cúp Phương Trang lần VII được tổ chức tại FUTA Residence góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị ven biển thành phố.

Qua đó, giải đấu không chỉ mang đến những ván cờ đỉnh cao, mà còn lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hội nhập và giàu bản sắc.