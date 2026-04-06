Cúp Truyền hình TP HCM 2026: Marchuk Dzianis "xé" Áo vàng sau màn rượt đuổi nghẹt thở

Sáng 6-4, chặng 4 Giải xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP HCM – HTV Tôn Đông Á 2026 có lộ trình 114 km từ Hà Nội đi Thanh Hóa đã diễn ra với những kịch bản không dành cho người đau tim.

Ngay sau khi xuất phát, đường đua đã nóng lên bởi hàng loạt cuộc tấn công tách tốp. Tại điểm Sprint 1, lão tướng Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) chứng tỏ kinh nghiệm dày dạn khi rút thắng để về nhất.

Sau Sprint 2, tốp đầu lại phân tán khi 3 tay đua gồm Đặng Thành Được, Nguyễn Minh Thiện và Roman Maikin tấn công mạnh mẽ thoát ra hướng về đích đến ở Thanh Hóa. Cách biệt mà nhóm đi đầu tạo ra so với tốp đông phía sau có lúc lên tới 2 phút 30 giây.

Kịch tính được đẩy lên cao trào sau đó khi một nhóm 15 tay đua, trong đó có những cái tên sừng sỏ như Roman Maikin, Nguyễn Minh Thiện, Trần Nguyễn Minh Trí chủ động bứt đi, tạo khoảng cách có lúc lên đến hơn 2 phút rưỡi so với tốp đông của Áo vàng Patrick Patterson.

Tình thế này buộc các ê-kíp mạnh của TP HCM (Vinama, New Group) và Công an TP HCM phải dàn đội hình máy kéo, dồn lực rượt đuổi nghẹt thở để bắt kịp nhóm đầu khi cách đích chỉ 5 km.

Tại đích đến TP Thanh Hóa, trong màn tung nước rút đầy dũng mãnh, tay đua người Belarus Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) đã chọn vị trí thông minh, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh để cán đích đầu tiên. Chiến thắng này giúp Dzianis không chỉ bảo vệ vững chắc danh hiệu Áo xanh mà còn chính thức "xé" danh hiệu Áo vàng từ tay Patrick Patterson.

Dù có sự xáo trộn ở ngôi vị cao nhất, các danh hiệu dành cho nội binh vẫn không thay đổi: Áo cam: Nguyễn Văn Bình (TP HCM Vinama) tiếp tục giữ vững vị trí tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Áo trắng: Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) vẫn là tay đua trẻ có phong độ ổn định nhất.

Bên cạnh những màn tranh tài nảy lửa, Cúp Truyền hình TP HCM 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn. Tại Thanh Hóa, ông Trịnh Xuân Ngọc – đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á – đã trao tặng 20 triệu đồng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại địa phương.

Ngày mai, 7-4, đoàn đua sẽ tiếp tục chặng 5 từ Thanh Hóa đi Vinh (Nghệ An) với lộ trình dài 139 km. Dự báo đây sẽ là chặng đua đầy thử thách cho Kenda Đồng Nai trong việc bảo vệ chiếc Áo vàng vừa giành được.